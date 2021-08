La marcha de las piedras: cómo se gestó el reclamo de los familiares de fallecidos por coronavirus

Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar.

O pedile a #VoluntariosMarchasDeLasPiedras, que lo hagan por vos. pic.twitter.com/RaHLf2Z3jb