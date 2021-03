¿Qué es la trombosis, el cuadro que manifestaron varios vacunados contra el coronavirus?

En los últimos días, las autoridades sanitarias de Noruega, Dinamarca e Islandia anunciaron la suspensión “cautelar” de las vacunas covid-19 de AstraZeneca para investigar la aparición de coágulos en pacientes inoculados. Luego se sumaron otros países europeos con lotes apartados o suspensiones: Lituania, Estonia, Letonia, Luxemburgo, Bulgaria, Austria e Italia, entre ellos.

Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó en un comunicado que “la información disponible hasta la fecha indica que el número de tromboembolias en individuos vacunados no es mayor que el observado en la población general”. Ahora bien, ¿qué significa el cuadro que se manifestó en los países que suspendieron la vacuna?

La trombosis implica la formación de un coágulo en la circulación sanguínea y se clasifica en varios tipos. Los principales son la venosa y la arterial, cada uno ellos dependerá de en qué parte del cuerpo se manifiesten, según lo indica su nombre.

La trombosis arterial puede provocar debido a que la sangre no llegue a un órgano. En ese proceso es que se puede producir un infarto de miocardio; cuando los coágulos se forman en las arterias coronarias.

Uno o más coágulos pueden ser las causas de una embolia arterial. Los coágulos se pueden atascar en una arteria y bloquear el flujo sanguíneo. Entonces, esa obstrucción priva a los tejidos de sangre y oxígeno; lo cual puede producir daño o muerte tisular (necrosis).

“Los émbolos arteriales a menudo se presentan en las piernas y en los pies. Los émbolos que ocurren en el cerebro producen un accidente cerebrovascular. Los que ocurren en el corazón provocan un ataque cardíaco. Entre los sitios menos comunes están los riñones, los intestinos y los ojos”, explican en el portal de Medicine Plus, un servicio de información salud en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU.

Entre algunos de los síntomas más comunes de la posible presencia de un trombosis arterial aparecen: disminución o ausencia del pulso en un brazo o una pierna; dedos o manos que se sienten frías; falta de movimiento en el brazo o la pierna; dolor muscular en el área afectada o entumecimiento y hormigueo en el brazo o la pierna.

Mientras que la trombosis venosa profunda o TVP, es un coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda en el cuerpo. Se suele manifestar en las piernas, pelvis o los muslos. Y entre los síntomas más comunes aparecen: calor y dolor por encima de la vena, dolor o inflamación en la parte del cuerpo afectada y enrojecimiento de la piel.

“Si la vena se inflama, esta afección se llama tromboflebitis. Una trombosis venosa profunda, puede desprenderse y causar un problema serio en los pulmones, conocido como embolia pulmonar, un infarto o un derrame”, explica Medicine Plus.

En tanto, desde el portal Clínica Mayo se advierte que la trombosis venosa profunda puede ser muy grave porque los coágulos sanguíneos que se producen en las venas pueden soltarse y desplazarse a través del torrente sanguíneo y atascarse en los pulmones.

“De este modo, se puede bloquear el flujo de sangre (embolia pulmonar). Sin embargo, la embolia pulmonar puede ocurrir sin evidencia de trombosis venosa profunda”, puntualizan en la entidad norteamericano sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica.

Con todo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través su vocera Margaret Harris declaró que “deberíamos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca, no hay razón para no utilizarla”. La funcionario argumentó que no se ha demostrado ninguna relación causal entre la fórmula y los reportes de coágulos sanguíneos y describió a las suspensiones como “una medida de precaución”.

