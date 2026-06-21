Río de Janeiro: el atractivo inesperado del invierno en las costas cariocas

Aunque habitualmente se asocia a Río de Janeiro con sus icónicas playas, fútbol, el emblemático carnaval y la alegría, ahora también es famoso por sus nuevas garotas, las ballenas jorobadas.

Cada año, entre junio y agosto, el litoral carioca se transforma en sitio de avistamiento de estos gigantes marinos frente a algunos de los paisajes más visitados de la ciudad.

Durante su migración estacional desde las aguas frías cercanas a la Antártida hacia las cálidas costas brasileñas, donde se reproducen, dan a luz y amamantan a sus crías, cientos de ballenas atraviesan el litoral del país y pueden ser avistadas en distintos puntos de Río.

En esta ruta migratoria, la mayoría de las ballenas tienen como destino final el archipiélago de Abrolhos, en la costa sur de Bahía. A partir de septiembre realizarán el viaje de vuelta al polo sur.

Las diferencias principales de la ballena jorobada con la franca austral, que llega a las aguas del golfo Nuevo en Puerto Madryn y Península Valdés, radican en su anatomía y comportamiento: la franca austral es robusta, carece de aleta dorsal y tiene callosidades en la cabeza, mientras que la jorobada es más esbelta, tiene aletas pectorales muy largas y es famosa por sus saltos acrobáticos. Puede medir cerca de 18 metros.

Hace unas décadas, estaban al borde de la extinción y ver una ballena por Río era prácticamente una misión imposible. Ahora, en un paseo en lancha cercano a la costa, son altas las posibilidades de verlas.

Lo que suele llamar más la atención es su cola y el chorro de vapor de su respiración, ya que salen a respirar cada cinco u ocho minutos, lo que facilita el avistamiento.

La población de ballenas jorobadas empezó a recuperarse a partir de 1986, cuando se prohibió la caza de estos mamíferos a nivel mundial. Ahora se calcula que la manada que pasa por delante de la costa brasileña supera los 35.000 ejemplares.

Una recuperación histórica que se celebra: los relatos de los primeros europeos en llegar a estas costas hablaban de una bahía de Guanabara repleta de cetáceos.

De hecho, en la playa de Ipanema, el montículo rocoso donde los turistas se reúnen para ver la puesta de sol se llama Arpoador porque en la época colonial era el lugar desde donde se avistaban las ballenas que se cazaban con arpón.

Dónde verlas

Los sitios recomendados para el avistamiento son:

Praia Vermelha. Ubicada en la zona sur de Río de Janeiro. Muchas excursiones náuticas parten desde Marina da Glória y recorren esta región durante la temporada de migración. Además, la playa recuperó la calidad de sus aguas en los últimos años, consolidándose nuevamente como una de las favoritas para disfrutar del mar y la naturaleza. Con un poco de suerte, incluso es posible ver ballenas desde la orilla mientras descansan frente a la costa carioca.

Praia de São Conrado. Menos concurrida que otras playas de la zona sur, São Conrado combina mar, montañas y algunos de los paisajes más impactantes de Río de Janeiro. La playa forma parte de la ruta de migración de las ballenas y tiene como telón de fondo la imponente Pedra da Gávea.

En 2024, se convirtió en escenario de una de las imágenes más icónicas de la temporada: una ballena saltando frente al Pan de Azúcar, fotografía tomada por Humberto Baddini que rápidamente recorrió redes sociales y medios de comunicación. Además, São Conrado es famosa por sus vuelos de parapente y ala delta.

Essa foi a foto da vida 💙💙



Muito grato por ter realizar uma foto tão espetacular.



Uma baleia jubarte em sincronia com o Pão de Açúcar 📸 pic.twitter.com/WFdTEMvzMJ — Humberto Baddini (@HumbertoBaddini) June 26, 2024

Islas Cagarras. Considerado uno de los principales puntos de observación de ballenas en Río de Janeiro, el archipiélago de las Islas Cagarras es también una de las áreas más reguladas para el turismo de avistamiento responsable. Ubicadas frente a la costa de Ipanema, en pleno océano Atlántico, las islas forman un santuario de biodiversidad marina y un importante corredor para ballenas jorobadas y delfines.

El archipiélago está compuesto por las islas Cagarra, Comprida, Redonda y das Palmas, además de los islotes Filhote da Cagarra y Filhote da Redonda. La región alberga especies endémicas y ecosistemas protegidos, convirtiéndose en uno de los principales destinos de ecoturismo marino de Brasil.

Las ballenas jorobadas son famosas por sus saltos acrobáticos Gentileza

Durante la temporada, se realizan excursiones de navegación, paseos en velero y actividades de stand up paddle en los alrededores, siempre respetando las normas de conservación y observación responsable de fauna marina.

Debido a la sensibilidad de estos mamíferos al ruido y a la presencia de embarcaciones, las recomendaciones incluyen mantener distancias seguras y evitar interferir en su trayectoria natural.