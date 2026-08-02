Siempre en deuda: la trampa de la culpa y cómo salir de ella

En Las horas, la novela de Michael Cunningham, Laura Brown pasa una mañana entera rehaciendo un pastel de cumpleaños que nunca le parece suficiente. Lo que tiene delante no es repostería: es la evidencia de que su vida entera le queda chica. La culpa de Laura no tiene un crimen detrás. Tiene un estándar inalcanzable y un cerebro que suma la cuenta y la encuentra en rojo. Esa escena ocurre todos los días en miles de cocinas, oficinas y dormitorios. La culpa es una de las emociones más ubicuas de la experiencia contemporánea y, sin embargo, una de las menos examinadas. Se la acepta como parte del costo de existir entre otros, sin detenerse a preguntarle qué hace ahí ni quién la invitó.

El psicólogo clínico Guillermo De Zan, autor de Por amor al clan, la define con una imagen que condensa el mecanismo: “es un rencor introyectado que, como una ola, vuelve sobre el sí mismo sancionando y castigando, no solo por aquello que hicimos mal sino también ante aquello que no hicimos bien. Se disfraza de autoboicot, de impotencia, de procrastinación, de la prohibición a disfrutar. Es una emoción huidiza que se esconde en actitudes que uno creería no tienen nada que ver con ella”.

La neurociencia confirma que el circuito tiene sus propias reglas. Un estudio liderado por Charlotte Hartley de la University College London, identificó que la culpa activa la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala con la misma intensidad ante errores reales que ante los imaginados. “El cerebro no distingue entre haber hecho algo malo y creer que podría haberlo hecho -señala Hartley-. Lo que regula la intensidad de la culpa no es la gravedad objetiva del acto, sino el sistema de creencias que la persona trae consigo sobre lo que debería ser y hacer”.

La filósofa Flor Sichel, autora de Todas Las Exigencias Del Mundo, trae a colación una frase de la poeta Adrienne Rich que funciona como llave maestra del problema: “La culpa es una de las más poderosas formas de control sobre las mujeres. La trampa -explica Sichel- está construida de antemano: se origina en una sensación de falta, en la idea de querer poder con todo como si eso fuera posible. En ese todo entran las exigencias actuales. Cuando sentimos que no podemos cumplir con esas expectativas, algo viene a marcarnos. Eso que está faltando”. El estándar es inalcanzable por diseño, con lo cual la culpa está garantizada antes de que empiece el día.

De Zan distingue tres variedades que no se trabajan igual: la culpa aprendida, que responde a mandatos del sistema familiar; la heredada, que carga responsabilidades ajenas; y la adquirida, que surge de actos propios con consecuencias reales. La primera es quizás la más extendida y la menos reconocida: “Si en mi familia nadie estudió, puedo sentirme culpable al alcanzar un título -amplía-. La persona no cometió ningún error, simplemente eligió un camino distinto al que el sistema esperaba de ella”.

Para la poeta Adrienne Rich la culpa es una de las más poderosas formas de control sobre las mujeres Pexels

La distinción entre culpa y vergüenza, que la psicología lleva décadas tratando de instalar en el vocabulario cotidiano, importa más de lo que parece. La investigadora June Price Tangney, de la George Mason University, resume la diferencia en una fórmula esclarecedora: la culpa dice “hice algo malo”, la vergüenza dice “soy algo malo”. En su investigación demostró que “la culpa moderada puede operar como señal moral útil y motivar reparación, mientras que la vergüenza crónica se asocia con depresión y, paradójicamente, con menor capacidad de asumir responsabilidades reales. La persona que se siente mala en su totalidad tiene menos recursos para reparar que la que reconoce un error puntual -completa-. Es una diferencia de arquitectura: una abre una puerta, la otra clausura la casa entera”.

La culpa en el volante

Decidir bajo el peso del remordimiento se parece a conducir con el freno de mano puesto. La pregunta que debería organizar cada elección queda desplazada por otra de naturaleza muy distinta: qué me voy a reprochar después. La psicóloga Rocío Ramos Paul es categórica: “la culpa es un bloqueo emocional. Cuando la emoción anula, las decisiones son menos eficaces porque no están dirigidas a qué hago sino a qué siento. La asertividad se vuelve imposible. Lo que hay de fondo, muchas veces, es la convicción de que no debo decepcionar a nadie”. De Zan completa el cuadro: “al estar atravesados por esta sensación, somos presa de la duda que se cuela en cada decisión: ¿alguien sale perdiendo si tomo esta elección? La duda se apodera de nuestras acciones y nos lleva a cuestionar los pasos que queremos dar, sobre todo aquellos que nos podrían llevar al placer y al disfrute".

Una investigación de Vanessa Patrick, de la Universidad de Houston, identificó el efecto de la deuda pendiente: quienes reportaban alta culpa crónica tienden a elegir opciones que minimizan el placer propio en favor de compensar a terceros, incluso cuando esa compensación nadie la solicitaba. “La culpa crónica genera un estado de deuda psicológica permanente que distorsiona la percepción de las opciones disponibles -explicó Patrick-. La persona no elige lo que quiere sino lo que siente que merece, y eso es sistemáticamente menos que lo que otros merecen”. Sichel lo formula sin jerga técnica pero con una precisión que vale: “Cuando tomamos decisiones por culpa no estamos pudiendo elegir en libertad, lo estamos haciendo en un estado de sometimiento a nuestros propios fantasmas. La culpa actúa como un dios malo que recuerda todo lo que nos falta. Las decisiones que emergen de ahí no son elecciones en el sentido pleno de la palabra, son más bien cosas que aceptamos como si estuviéramos obligados y no tuviéramos otra opción, que es lo opuesto, justamente, a una opción libre donde siempre hay alguna alternativa más”.

La rumiación completa el circuito. El sesgo de hindsight, documentado por Baruch Fischhoff desde los años setenta, describe la tendencia a juzgar decisiones pasadas con información que solo estuvo disponible después de los hechos. “Debería haber sabido” es la frase favorita de la culpa retrospectiva y también la más injusta: nadie decide con información que aún no existe. Sin embargo, el cerebro culposo reconstruye el pasado como si las señales hubieran estado todas ahí y la persona simplemente las ignoró. La autocondena que sigue es, en ese sentido, técnicamente falsa.

A esto se suma la culpa anticipatoria: la que aparece antes del acto, instalando el miedo al reproche futuro como criterio de decisión presente. Un estudio de la Universidad de Ámsterdam dirigido por Sander Koole, documentó que la culpa anticipatoria activa los mismos circuitos neurológicos que la retrospectiva, con la diferencia de que opera sobre escenarios que aún no ocurrieron y en muchos casos nunca ocurrirán. “El cerebro trata el futuro imaginado como si fuera presente real -analiza Koole-. La persona paga emocionalmente el costo de errores que todavía no cometió y que quizás no cometerá jamás”. Ramos Paul lo traduce en términos clínicos directos: “Para mí, la culpa siempre es dañina. Siempre. Porque opera como un bloqueo que impide ver con claridad qué se quiere y en qué dirección moverse”.

La culpa anticipatoria aparece antes del acto, instalando el miedo al reproche futuro como criterio de decisión presente Shutterstock

¿Quién cultiva tu culpa?

Buena parte de lo que se experimenta como tormento interior es, en realidad, una voz prestada que con los años se volvió tan familiar que ya no se distingue de la propia. Identificar al prestamista es, frecuentemente, el primer paso hacia la puerta de salida. Un estudio conducido por Laura Guerrero de la Arizona State University, encontró que el 68% de los participantes reportó haber sido objeto de inducción deliberada de culpa en sus relaciones cercanas en el último mes, en la mayoría de los casos por familiares directos. “Lo que hace particularmente efectiva a la culpa como herramienta de control -explica Guerrero-, es que quien la recibe raramente la reconoce como manipulación. La vive como responsabilidad moral genuina, como si la incomodidad que siente fuera prueba de que efectivamente hizo algo malo, cuando en realidad solo es evidencia de que el vínculo tiene una estructura de poder asimétrica”.

El género opera como amplificador con una consistencia que los estudios confirman. Una análisis publicado en Sex Roles, revista científica especializada en psicología social y estudios de género, analizó los patrones de culpa materna en 15 países y encontró que las madres reportaban niveles de culpa crónica tres veces más altos que los padres, independientemente de la distribución real de las tareas de cuidado. Sichel lo confirma desde su experiencia: “Es cierto que las personas con mayor autoexigencia tenemos más culpa, pero también hay que saber que es difícil no tenerla en esta época. Uno no tiene que no tener culpa ese día que quiere salir con sus amigas, pero quizás viene alguien y pregunta con quién dejaste a los chicos, y ya esa pregunta recuerda la falta”.

Ramos Paul señala que la baja autoestima y la culpa crónica se alimentan en ciclo: “Una sana autoestima te permite manejarte en la vida de manera asertiva. La culpa bloquea esa asertividad. Lo que hay de fondo es la convicción de no poder decepcionar a nadie, de esforzarse demasiado aunque no se quiera hacerlo para no recibir una crítica”. Las redes sociales añadieron una dimensión nueva: según un estudio de Ethan Kross de la Universidad de Michigan, el 74% de los usuarios activos de Instagram reporta sentirse culpable de manera regular después de consumir contenido ajeno, especialmente en las áreas de maternidad, productividad y estilo de vida. El estándar imaginario creció de escala exponencial, y con él, la distancia que uno siente entre lo que es y lo que debería ser.

Soltar sin absolverte

La salida de la culpa crónica no pasa por la absolución fácil ni por el cinismo que simula no sentir nada. Pasa por algo más difícil y más preciso: aprender a distinguir entre responsabilidad y condena. Una implica acción, la otra solo produce parálisis con disfraz de conciencia moral. De Zan propone empezar por identificar de qué tipo de culpa se trata: “Un primer paso fundamental es preguntarnos: ¿esto realmente tiene que ver conmigo? Muchas veces cargamos pesos que no nos corresponden: responsabilidades familiares, dolores ajenos, mandatos que asumimos sin cuestionar. Poder devolver simbólicamente aquello que no nos pertenece es profundamente liberador. La culpa paraliza arrastrándonos a la duda obsesiva, pero la responsabilidad ordena y moviliza. Cuando podemos asumir nuestra parte sin castigarnos, aparece la posibilidad de reparar, aprender y seguir adelante”.

La diferencia entre elaborar y rumiar es técnica, pero sus consecuencias son radicalmente distintas. Elaborar implica examinar un hecho, extraer aprendizaje, asumir la parte propia y seguir con esa información integrada. Rumiar es repetir el examen sin extraer conclusiones nuevas, condenarse por anticipado, sumar al archivo de evidencias contra uno mismo. Edward Watkins, de la Universidad de Exeter, demostró que la rumiación no solo no resuelve la culpa sino que la amplifica: cada ciclo de revisión mental activa el circuito neurológico del error con mayor intensidad. “La rumiación es la ilusión de estar procesando algo cuando en realidad se está reviviendo sin transformar -señala Watkins-. El movimiento que produce elaboración genuina requiere que la revisión del pasado esté orientada hacia el aprendizaje y no hacia la condena”. De Zan añade una dimensión que la clínica suele pasar por alto: revisar también la relación con el merecimiento. “Muchas personas viven privadas del disfrute o del éxito como una forma inconsciente de expiación. Recuperar el permiso interno para estar bien es parte esencial del proceso”, dice.

La autocompasión, durante años leída como excusa, tiene respaldo empírico sólido. Kristin Neff, de la Universidad de Texas, demostró que tratarse a uno mismo con la amabilidad que se le daría a un amigo en la misma situación se asocia con menores niveles de culpa crónica y con comportamientos más éticos. “La persona que se autocastiga de manera crónica no se comporta mejor que la que practica autocompasión -indica Neff-. Se comporta peor, porque destina sus recursos a la condena en lugar de destinarlos a la reparación y al cambio.”

Para Ramos Paul “la clave es cambiar las estructuras de pensamiento. Si todo el rato pienso que no puedo decepcionar a nadie, que soy egoísta si no atiendo a los demás, esa creencia tengo que cambiarla por ideas que no sean irracionales, que no provoquen esa emoción que no me permite actuar. Porque es verdad: no puedo gustarle a todo el mundo. Tampoco tendría que ser ese el objetivo”. “Quizás lo más interesante tiene que ver con aceptar que la culpa va a existir -suma Sichel-, que a veces nos va a agarrar con la guardia baja, y que ahí lo interesante es no salir rápidamente a pagar penitencias cuando quizás no es necesario hacerlo. Hay una dosis necesaria de culpa, también la que te permite ser una persona consciente de que hay otras personas. Una señal a leer. En ese caso puede llegar a ser constructiva”. “Sanar la culpa no consiste en olvidar lo ocurrido -resume de San-, sino en dejar de condenarnos por ello para aprender a hacer algo nuevo y genuino”.

La culpa puede ser constructiva cuando permite ser una persona consciente de que hay otras personas file404 - Shutterstock

Laura Brown termina el día con el pastel sobre la mesa y la vida sin resolver. Pero algo en ella, lentamente, empieza a dejar de medirse por lo que le falta. El peso que cargaba no era el pastel. Era la distancia entre quien era y quien sentía que debía ser, medida en unidades de culpa diarias. Esa distancia no desaparece de golpe. Se recorre. Con honestidad sobre qué parte de la deuda es propia y cuál fue instalada por otros. Con la sospecha, creciente e incómoda, de que buena parte de lo que llamamos conciencia moral es, en realidad, obediencia disfrazada de virtud.

10 claves para soltar el remordimiento