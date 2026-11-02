Sin exigencias: Genser invitó a hacer una pausa y conectar con el bienestar a través del yoga y los hábitos saludables

El bienestar no siempre implica grandes cambios. A veces puede comenzar con una decisión pequeña: hacer una pausa, prestar atención a lo que necesita el cuerpo o encontrar una manera personal de sentirse mejor. Desde esa perspectiva, Genser se sumó a la nueva edición de Bienestar Fest, un espacio que reúne experiencias y conversaciones alrededor del bienestar integral.

Para la marca, el festival representó una oportunidad para llevar su propósito más allá de los productos y ponerlo en diálogo con una idea de bienestar cercana y posible. Su participación estuvo atravesada por un concepto central: “Dar el primer paso”, entendido no como una exigencia para transformar la vida de un día para el otro, sino como una invitación a empezar. La propuesta partió de una premisa sencilla: cada persona puede encontrar su propia manera de cuidarse, de acuerdo con sus tiempos, necesidades y gustos.

La clase de Yoga Vinyasa, por Yoguilover hizo una pausa para conectar cuerpo y mente. IGNACIO ARNEDO

Del propósito a una experiencia concreta

La presencia de Genser en Bienestar Fest se construyó como una experiencia integral, en la que el stand, los contenidos y las distintas actividades compartieron un mismo punto de vista. La intención fue que el concepto no quedara solamente expresado en un mensaje, sino que pudiera experimentarse durante el recorrido por el festival.

La marca acompañó la clase de Yoga Vinyasa que tuvo lugar el domingo a las 14 horas en el escenario principal.

La clase de Yoga Vinyasa, por Yoguilover hizo una pausa para conectar cuerpo y mente. IGNACIO ARNEDO

Se trata de una rama del yoga centrada en la sincronización de las posturas y la respiración. La responsable de guiar la clase fue Micaela Pichniy, la influencer y profesora de yoga responsable de Yoguilover. La propuesta funcionó como una invitación a hacer una pausa, conectar con el cuerpo y regalarse un momento de bienestar, sin poner el foco en el rendimiento ni en la perfección.

Para completar la experiencia, la marca repartió mats de yoga para quienes asistieron a la clase. IGNACIO ARNEDO

Además, el stand de Genser tuvo cola todo el fin de semana. Es que la propuesta era jugar y ganar premios, en especial, su nueva línea de frutos secos con su portfolio Balance (fuente de proteína y fibra), Energy (fuente de proteína y Magnesio) y Keto (fuente de proteína y Vitamina E), con distintos mix.

Durante las dos jornadas en el Hipódromo de Palermo, la gente hizo fila en el stand para ganarse la nueva línea de frutos secos de Genser. IGNACIO ARNEDO

La propuesta fue participar y ganarse los productos de Genser, entre otros premios. IGNACIO ARNEDO

Sin necesidad de experiencia previa ni de seguir un modelo determinado, la propuesta de Genser fue una invitación a pensar el bienestar no como una lista de obligaciones, sino como un camino que cada persona puede comenzar a recorrer a su manera.

Podés conocer las novedades en el Instagram de Genser.

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