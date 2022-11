Síndrome de María Antonieta: qué es y cómo saber si te puede ocurrir

escuchar

“En una sola noche, su pelo quedó tan blanco como el de una mujer de setenta años”, escribía Henriette Campan, la dama de honor de María Antonieta en su diario personal cuando logró ver a la reina encarcelada durante la Revolución Francesa. Antes de que ocurra este incidente Antonieta tenía apenas 35 años y estaba atravesando la situación más difícil de su vida: en junio de 1791 huyó de París junto a su marido, el rey Luis XVI y sus hijos, perseguida por el pueblo en revolución contra el derroche y desprecio que suponía la monarquía. Tras ser descubiertos por los revolucionarios, los monarcas fueron aprisionados y en cuestión de meses derivados a la guillotina.

Según Aníbal Parigini (M.P. 551145), médico dermatólogo y coordinador de la Unidad de Pelo del Hospital Universitario Austral (HUA), el síndrome de María Antonieta es una condición extremadamente inusual en la cual el pelo, aparentemente, se torna totalmente blanco en poco tiempo. “Hay algunos casos históricos como el de la reina consorte de Francia antes de ser ejecutada o el de Tomás Moro cuando fue apresado. Aunque en dichos casos se ha relatado que el pelo se volvió blanco de un día para el otro, lo más posible es que el fenómeno haya tardado días en manifestarse”, sostiene el Dr. Parigini.

La denominación científica del síndrome fue acuñada por un grupo de investigadores en un artículo publicado originalmente en 2009 en la revista científica ‘Archives of Dermatology’, para poder designar la condición capilar que hace que algunas personas sufran la transformación de todo su color de pelo natural al blanco. Sin embargo, el caso de la ex reina de Francia no es el único, a lo largo de la historia se han detectado casos idénticos con personalidades destacadas como María I de Escocia. Según explican escritos de la época, en 1587 María Estuardo fue condenada a la guillotina, tras ser incriminada por conspirar en contra de la reina inglesa Isabel Tudor o Isabel I de Inglaterra. En el transcurso de esos días, según cuenta el mito, Estuardo apareció con el pelo totalmente cano.

Una de las hipótesis que sostienen los especialistas es que se trata de un tipo inusual de alopecia areata, una enfermedad autoinmune en la cual existe un ataque a los folículos pilosos con la consiguiente pérdida, generalmente transitoria, de los pelos de color karakedi35 - Shutterstock

Otra persona que podría haber sufrido este síndrome fue el humanista y abogado, Tomás Moro, que acabó blanco de la noche a la mañana antes de su ejecución en la Torre de Londres en 1535. Los mismos investigadores que mencionaron estos casos en su escrito destacaron que el mismo fenómeno capilar les ocurrió a algunos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué ocurre?

“Hay muchas hipótesis sobre la causa y el proceso de este síndrome. La más aceptada actualmente es que se trata de un tipo inusual de alopecia areata -una enfermedad autoinmune en la cual existe un ataque a los folículos pilosos con la consiguiente pérdida, generalmente transitoria, del cabello- generando un ataque preferencial hacia los pelos pigmentados y dejando indemnes a los de color blanco. Así aparentaría un cambio rápido de la coloración”, explica el Dr. Parigini.

A su vez añade que si bien los casos mencionados anteriormente hablan de una modificación en el cuerpo capilar, según el profesional el fenómeno puede suceder en el pelo del resto del cuerpo.

Por otro lado, destaca el especialista que uno de los gatillantes de la alopecia areata, y del síndrome de María Antonieta en particular, es un evento estresante agudo que desencadena el proceso autoinmune en el cuerpo. Coinciden con esto los profesionales de la Clínica Universidad de Navarra quienes explicaron que “se puede desencadenar por situaciones de estrés, y en otras ocasiones puede haber un trasfondo autoinmune que responde a una dieta carente de nutrientes esenciales, problemas de tiroides, déficit de hierro, infecciones, estrés, anemia, exceso de cosméticos o similares”.

Esto explicaría por qué a los casos mencionados anteriormente les habría cambiado el pigmento de la cabellera en “cuestión de horas” y cómo los factores psicosociales que los rodeaban en el momento del fenómeno actuaron como causantes de los mismos.

En cuanto a si se puede prevenir, el coordinador de la Unidad de Pelo del HUA explica que por el momento no se ha encontrado cómo evitar este fenómeno. Y que además, en algunos casos han detectado que de tratarse de una alopecia areata puede haber asociaciones con otras enfermedades como alteraciones tiroideas, vitiligo y dermatitis atópica.

Luis XVI fue ejecutado en la guillotina y meses más tarde, también su viuda, María Antonieta sería asesinada

