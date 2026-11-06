Soundhealing, afrodance y meditación para reconectar con los sentidos: la experiencia de la Isla Palmolive en Bienestar Fest
Con actividades vinculadas al sonido, el movimiento y la relajación, además de un espacio de descanso al aire libre, la marca invitó a los visitantes a bajar el ritmo y regalarse un momento de conexión.
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En medio de la música y el movimiento de Bienestar Fest, la propuesta de Palmolive planteó algo diferente: la marca estuvo presente en una isla concebida como un espacio para desacelerar, renovar energías y explorar distintas formas de conectar con el cuerpo y la mente.
La experiencia combinó actividades vinculadas con el movimiento, la meditación y la estimulación sensorial con sectores destinados simplemente a descansar. La idea fue trasladar al festival una premisa sencilla: como el momento del baño, detener la rutina que muchas veces avanza a gran velocidad, y encontrar un espacio privado para conectar con una misma y convertirlo en una forma de cuidado personal.
Sonido, movimiento y meditación
Uno de los ejes de la Isla Palmolive fueron las experiencias sensoriales. Entre ellas, los asistentes pudieron participar de sesiones de soundhealing, una práctica basada en sonidos y vibraciones que busca favorecer un estado de relajación e inmersión sonora.
La programación incluyó además clases de afrodance, en las que el ritmo y el movimiento fueron protagonistas, y prácticas guiadas de meditación para quienes eligieron transitar la experiencia desde un lugar de mayor calma. Y Natalia Lobo fue la responsable de hacer que el público haga una pausa para conectar con uno mismo.
Así, a lo largo del fin de semana convivieron distintas propuestas con un objetivo común: generar un paréntesis dentro de la dinámica del festival y ofrecer diferentes opciones para distenderse y renovar energías.
Un espacio para descansar y compartir
No todo pasó por las actividades programadas. La isla contó también con un sector de sitting al aire libre equipado con sillones, donde los asistentes pudieron descansar, tomar unos mates y compartir un rato entre amigos o en familia.
La Isla Palmolive contó además con la presencia de Palmolive Smoothies, uno de los últimos lanzamientos de la marca, una propuesta de jabones líquidos corporales con distintas combinaciones de ingredientes y fragancias inspiradas en la naturaleza. Se trata del jabón Smoothie de mora, banana y yogur, de textura ultra cremosa y fragancia frutal. Y el Smoothie de almendra, palta y leche, con propiedades exfoliantes.
Con su participación en Bienestar Fest, Palmolive llevó a la práctica una propuesta centrada en transformar pequeños momentos cotidianos en oportunidades para desacelerar y conectar con uno mismo, incluso en medio de jornadas atravesadas por múltiples estímulos.
Podés conocer más en el sitio web de Palmolive.
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