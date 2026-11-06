Soundhealing, afrodance y meditación para reconectar con los sentidos: la experiencia de la Isla Palmolive en Bienestar Fest

En medio de la música y el movimiento de Bienestar Fest, la propuesta de Palmolive planteó algo diferente: la marca estuvo presente en una isla concebida como un espacio para desacelerar, renovar energías y explorar distintas formas de conectar con el cuerpo y la mente.

La experiencia combinó actividades vinculadas con el movimiento, la meditación y la estimulación sensorial con sectores destinados simplemente a descansar. La idea fue trasladar al festival una premisa sencilla: como el momento del baño, detener la rutina que muchas veces avanza a gran velocidad, y encontrar un espacio privado para conectar con una misma y convertirlo en una forma de cuidado personal.

La meditación del domingo fue a "sala llena". IGNACIO ARNEDO

Sonido, movimiento y meditación

Uno de los ejes de la Isla Palmolive fueron las experiencias sensoriales. Entre ellas, los asistentes pudieron participar de sesiones de soundhealing, una práctica basada en sonidos y vibraciones que busca favorecer un estado de relajación e inmersión sonora.

La propuesta de Soundhealing fue uno de los ejes de la Isla de Palmolive. IGNACIO ARNEDO

La actividad con los cuencos tibetanos generó un clima especial en la Isla Palmolive. IGNACIO ARNEDO

La programación incluyó además clases de afrodance, en las que el ritmo y el movimiento fueron protagonistas, y prácticas guiadas de meditación para quienes eligieron transitar la experiencia desde un lugar de mayor calma. Y Natalia Lobo fue la responsable de hacer que el público haga una pausa para conectar con uno mismo.

Natalia Lobo hizo una meditación guiada como parte de las actividades del espacio Palmolive. IGNACIO ARNEDO

El público concentrado en seguir la meditación de Natalia Lobo. IGNACIO ARNEDO

Así, a lo largo del fin de semana convivieron distintas propuestas con un objetivo común: generar un paréntesis dentro de la dinámica del festival y ofrecer diferentes opciones para distenderse y renovar energías.

Palmolive repartió mats para que todos pudieran estar cómodos y relajados. IGNACIO ARNEDO

Un espacio para descansar y compartir

No todo pasó por las actividades programadas. La isla contó también con un sector de sitting al aire libre equipado con sillones, donde los asistentes pudieron descansar, tomar unos mates y compartir un rato entre amigos o en familia.

La Isla Palmolive contó con un espacio de relax para conversar o hacer una pausa de descanso. IGNACIO ARNEDO

La Isla Palmolive contó además con la presencia de Palmolive Smoothies, uno de los últimos lanzamientos de la marca, una propuesta de jabones líquidos corporales con distintas combinaciones de ingredientes y fragancias inspiradas en la naturaleza. Se trata del jabón Smoothie de mora, banana y yogur, de textura ultra cremosa y fragancia frutal. Y el Smoothie de almendra, palta y leche, con propiedades exfoliantes.

Con una amplia propuesta. la marca también presentó sus nuevos jabones líquidos Smoothie. IGNACIO ARNEDO

Con su participación en Bienestar Fest, Palmolive llevó a la práctica una propuesta centrada en transformar pequeños momentos cotidianos en oportunidades para desacelerar y conectar con uno mismo, incluso en medio de jornadas atravesadas por múltiples estímulos.

Podés conocer más en el sitio web de Palmolive.

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