Tienen 109, 104 y 103 años: las tres hermanas que tienen el secreto de la longevidad y que la ciencia quiere saber qué esconden

En medio del deseo de la gran mayoría de la población en encontrar el truco para alcanzar la longevidad, la organización Guinness World Records otorgó la distinción como las hermanas vivas de mayor edad en el mundo a tres mujeres brasileñas que suman, en conjunto, 316 años y 302 días. Se trata de Levita de Deus Nunes (109), Zoraide de Deus Mota (104) y Zulina de Deus Nunes (103), quienes viven en Río de Janeiro y cuyo perfil genético es hoy objeto de un exhaustivo estudio científico sobre el envejecimiento saludable.

Tres hermanas brasileñas de más de 100 años, que viven en Río de Janeiro, fueron reconocidas este mes por Guinness World Records como el trío de hermanas vivas con mayor edad combinada del mundo (Foto: Reuters)

Como era de esperar, el caso no solo atrajo de inmediato a distintos países, sino también a miembros del Proyecto ADN Longevo, una iniciativa liderada por la reconocida genetista Mayana Zatz en el Centro de Estudios del Genoma Humano de la prestigiosa Universidad de São Paulo. El equipo de científicos busca descifrar los factores biológicos subyacentes y los posibles genes protectores que permiten a ciertos individuos alcanzar una edad tan avanzada al conservar sus facultades físicas y cognitivas en óptimas condiciones.

Al contar con tres mujeres centenarias plenamente lúcidas dentro de una misma línea sanguínea, la hipótesis sobre el peso de la carga hereditaria cobra un protagonismo verdaderamente insoslayable.

La hipótesis sobre el peso de la carga hereditaria cobra un protagonismo verdaderamente insoslayable (Foto: Reuters)

Sin embargo, para los especialistas, este fenómeno no representa casualidad. Según Ben Meyers, director ejecutivo de la organización especializada LongeviQuest —entidad que se encargó de verificar minuciosamente los registros biográficos de las hermanas—, la genética juega un rol categórico cuando varios miembros de un mismo núcleo familiar logran superar con éxito la barrera de los 100 años. No obstante, el experto remarcó que la cercanía geográfica, la vida comunitaria y la sólida red de contención familiar desempeñan un papel igualmente fundamental en el bienestar cotidiano de las tres mujeres.

¿Cómo hicieron para llegar a los 100 años?

Pero, ¿cómo fue que la trayectoria de estas tres mujeres las llevó a superar la barrera de los 100 años? Su historia se sintetiza en la cultura del trabajo constante y una profunda red de apoyo mutuo. Levita, la mayor de ellas, nació en 1917, dedicó gran parte de su juventud a la crianza familiar en el ámbito rural y más tarde trabajó durante 12 años en la reconocida cadena televisiva Rede Globo.

Zoraide, nacida en 1921, se formó inicialmente como maestra rural y luego ejerció como enfermera tras instalarse definitivamente en Río de Janeiro en 1944, donde además crió a sus cinco hijos.

Por su parte, Zulina, nacida en 1923, dedicó su vida a las artes manuales, la costura y el bordado, pilares económicos con los que sostuvo la crianza de sus seis hijos. A mediados del siglo pasado, las tres volvieron a reunirse en la misma ciudad, lo que afianzó el lazo inquebrantable que perdura hasta el día de hoy.

El Proyecto ADN Longevo de la Universidad de São Paulo busca genes protectores y rasgos biológicos asociados con la longevidad y la preservación física y mental (Créditos: Reuters)

Más allá de las muestras de laboratorio, las propias protagonistas atribuyen su vitalidad a la alimentación natural y a una vida en continuo movimiento. Zulina rememora una infancia sin alimentos procesados ni refrigeradores, marcada por la natación en ríos, mientras Zoraide destaca la importancia de la lactancia materna. El estudio científico prevé comparar centenarios saludables con personas con deterioro cognitivo, lo que busca analizar al menos 500 casos para obtener conclusiones definitivas.