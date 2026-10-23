Bienestar Fest: mañana arranca en Palermo el festival con más de 60 experiencias para ponerse en movimiento y desconectarse

Bajo el lema “Soltá, sentí, animate”, mañana arranca Bienestar Fest, el festival más importante del mundo del wellness organizado por LA NACION y OSDE en el Hipódromo Palermo.

Serán dos días para vivir un fin de semana especial con propuestas para conectar con uno mismo y explorar nuevas formas de bienestar: practicar taichí y yoga, meditar, bailar, descubrir los secretos de la alimentación consciente, animarse a nuevas disciplinas como el kalaripayattu y escuchar charlas inspiradoras de referentes del sector.

Con más de 60 experiencias y actividades para todas las edades en seis espacios, la idea es que cada participante pueda armar su “propia agenda”. La programación es amplia y diversa y las opciones se multiplican en un recorrido que combina movimiento, espiritualidad, descanso y entretenimiento.

El festival abrirá sus puertas a las 11.30 con experiencias que se extenderán hasta las 18.30. En caso de lluvia torrencial, se reprogramará para los días 7 y 8 de noviembre.

El mapa del Bienestar Fest, clave para no perderse

Las entradas cuestan $25.000 por día o un pack por las dos jornadas $40.000; se pueden adquirir a través de la web mundoticket.com o por boletería en el Hipódromo.

Apurate y sacá tus entradas acá. Capacidad limitada.

Después de convocar a más de 8000 personas el año pasado, la segunda edición del festival redobla la apuesta y será el lugar apropiado para probar y descubrir todo tipo de experiencias de bienestar: desde cuencos tibetanos hasta participar de una sesión de hipnosis o entrenar con los movimientos que hacen los animales.

Allí cada persona podrá construir su propio recorrido IGNACIO ARNEDO

Una nueva isla

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la isla Sound Healing Palmolive, un nuevo espacio pensado para quienes buscan regalarse una pausa y sumergirse en experiencias de inmersión sonora.

A través de gongs, cuencos, instrumentos ancestrales y distintas frecuencias se crearán paisajes acústicos diseñados para favorecer la relajación profunda.

Aunque durante siglos estas prácticas formaron parte de distintas tradiciones orientales, hoy también despiertan el interés de la investigación científica por su potencial para disminuir el estrés, favorecer estados de calma y facilitar procesos de descanso y recuperación.

La agenda completa del sábado 24

La incorporación de este nuevo espacio amplía el mapa del festival y se suma al Escenario Principal Flux, pensado para moverse y activar la energía; el Espacio Inspiración, dedicado a las grandes conversaciones sobre salud y bienestar; la Zona Chill, pensada para conectar con el cuerpo, la mente y el espíritu; y la Isla Zen, donde convivirán disciplinas de bajo impacto y prácticas contemplativas.

La propuesta se completa con la Isla Activa SportClub, un espacio dedicado al movimiento y la actividad física, con distintas clases para entrenar, activarse y disfrutar del ejercicio al aire libre, y con el Espacio Astro Place, donde cada visitante podrá acceder a la carta natal y descubrir nuevas dimensiones de la personalidad.

La agenda completa del domingo 25

Un lugar para los más chicos

Otra novedad para este año es el lugar especialmente pensado para los más chicos: Bienestar Fest Kids, con actividades diseñadas para que los niños puedan explorar el bienestar a través del arte, el movimiento y la creatividad. Además, contará con una plaza de juegos donde podrán divertirse, explorar y compartir mientras disfrutan junto a sus familias de una jornada repleta de experiencias para todas las edades.

El ecosistema de Bienestar Fest se completa con propuestas especialmente pensadas por las marcas que acompañan esta edición. OSDE tendrá dos actividades en el Escenario Principal Flux con Diego Real y Agus Echegoyen, además de un stand propio; Banco Provincia ofrecerá charlas en su espacio; PAE llevará su experiencia RelajARTE a la Zona Chill y Mi Casita Viva al espacio Kids; y Hygge estará presente con clases de yoga en la Isla Zen con Karina Amatucci y Luli Montorfano.

La Isla Sound Healing contará con actividades de Palmolive, mientras que Genser y Oliovita estarán presentes con degustaciones. El recorrido se completa con la Estación Saludable del GCBA y el stand de Renault, donde se exhibirán dos de sus vehículos. También Ohlalá Beauty by Skinko con tres estaciones que invitarán a las asistentes a la prueba de productos con asesoría de profesionales.

Además, los visitantes podrán recorrer un paseo de compras que reunirá marcas de nutrición, indumentaria, decoración y bienestar y podrán degustar opciones ricas y saludables en el patio gastronómico.

La agenda del festival es amplia y muy variada, con propuestas para todos los gustos y estilos. Se recomienda llevar ropa cómoda, protector solar, una lona o mat de yoga, gorro y una botellita recargable. Pero, sobre todo, lo más importante es priorizar las ganas de desconectar y pasarla bien.

En la isla soundhealing se podrá sanar al ritmo de la percusión

Los protagonistas

Una de las experiencias que pondrá al cuerpo en el centro será la de Brenda Cohen, maestra certificada de 5Ritmos. Sofi Lofi abre el domingo el escenario principal con una sesión de ecstatic dance. Emilce Mariano hará una práctica que combina elongación, movimiento consciente y respiración.

También dirá presente el neurólogo Conrado Estol, que ofrecerá una charla centrada en uno de los grandes desafíos de la salud pública: la prevención del accidente cerebrovascular. A partir de recomendaciones, explicará qué decisiones cotidianas pueden reducir el riesgo.

El cardiólogo Daniel López Rosetti invitará a reflexionar sobre cómo aprender a gestionar nuestra propia vida para vivir mejor, sin quedar atrapados únicamente en las exigencias del trabajo, el dinero o las obligaciones.

Otra de las promesas de esta nueva edición será el médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, que regresa al festival con una charla sobre alimentación antiinflamatoria enfocada en desinflamar el cuerpo y las articulaciones. Durante el encuentro, explicará en qué consiste el reseteo intestinal: un plan alimentario de 14 días que propone una primera etapa de siete días de descanso digestivo, seguida de un período de siete días en el que los alimentos se van reincorporando de manera gradual.

Daniel Tangona, entrenador físico y coach profesional, propondrá volver a poner el foco en los hábitos cotidianos como herramientas para construir una vida con más energía, autonomía y bienestar. El descanso también ocupará un lugar central. El doctor Pablo Ferrero compartirá herramientas prácticas para mejorar el sueño, uno de los hábitos más deteriorados de la vida moderna.

La alimentación tendrá una mirada renovada con la nutricionista Malena Ramos Mejía, que compartirá su historia y el camino que recorrió para recuperarse de dos enfermedades autoinmunes. Explicará los tres pilares para sanar: la alimentación, la gestión de las emociones y el estilo de vida.

Luego del éxito de su charla sobre ikigai el año pasado, Fer Niizawa acercará los aprendizajes más profundos que incorporó durante los años que vivió y trabajó en Japón. Los disparadores son los conceptos de ikigai y bushido.

Micaela Pichniy, conocida como Yoguilover, dará una clase abierta que busca acercar el yoga a quienes no lo practicaron. Nacho Monti, creador del método TPH, a través de una serie de movimientos conscientes, enseñará herramientas para regular el sistema nervioso, liberar tensiones y recuperar el equilibrio del cuerpo desde una perspectiva integral.

La escritora y especialista en neurociencia Gaby Piccoli también dará el presente con un hackeo mental y corporal, una propuesta que busca poner en juego la manera en que percibimos, pensamos y habitamos nuestro cuerpo.

El movimiento tendrá una propuesta especialmente dinámica de la mano de Agustín Carmuega, que llevará al festival una nueva clase de animal flow. La disciplina combina movimientos inspirados en los animales con ejercicios que trabajan fuerza, movilidad, coordinación y control corporal.

La especialista Paula Echeverría llegará con una propuesta renovada basada en hipnosis para aliviar dolores.

La actriz Natalia Lobo, en su nueva faceta, guiará una meditación que invitará a los participantes a conectar con el cuerpo, con las células y a escuchar el sonido que brota de nuestra esencia más pura. “Es una conexión con el cuerpo, lo que yo llamo afinar el instrumento”, anticipa Lobo que en los últimos años emprendió un camino de transformación personal que la llevó a explorar nuevas herramientas vinculadas al crecimiento interior, la conciencia corporal y el bienestar emocional.

El domingo el broche final llegará con Dafne Schilling Camila Godoy

Explorar disciplinas

Entre las actividades más llamativas aparecerá el kalaripayattu, considerado por muchos historiadores como la madre de todas las artes marciales, de la mano de Carla Guida.

Se sumarán clases de jiu-jitsu con Facundo Sirimarco y Jesús Vila, disciplina que en los últimos años ganó popularidad por su capacidad para desarrollar fuerza, confianza y autocontrol.

El taichí también tendrá su espacio con el maestro y referente Liu Ming, director de la Escuela Tai-Chi Wu-Chi. Federico Vila también será parte de la programación con otra propuesta para seguir explorando los beneficios de esta práctica a través del movimiento y la respiración.

La programación sumará además una experiencia prometedora: yoga de la risa con María Laura Bardelli. Dentro de este recorrido por las distintas formas de experimentar el yoga, también habrá una propuesta de relajación del cuerpo y el rostro que realizará Cecilia Navarro Gamboa, kinesióloga y fisiatra de Faceit.

Agustina López Garrón y Luciano Troentle también pondrán pie en el festival para presentar el método DeRose, un entrenamiento ancestral que combina movimiento, fuerza y conciencia corporal.

Laura Castagneto estará a cargo de una clase de pausas activas, una propuesta pensada para poner el cuerpo en movimiento en medio de la rutina.

El reconocido psicólogo Matías Muñoz partirá de una pregunta simple pero profunda: ¿Qué necesita hoy nuestro amor para seguir creciendo?

También habrá lugar para una pausa desde otra perspectiva con Pilar Pose, quien guiará una meditación de coherencia rápida. La reflexóloga Eleonora Biaiñ brindará los lineamientos principales de la reflexología y recursos de estímulo de áreas reflejas en las manos. El bienestar a su vez llegará al territorio de la imagen personal: la asesora de imagen Danisa Bevcic propondrá una charla sobre la relación entre lo que usamos y cómo nos sentimos.

La relación con el dinero también será parte de la conversación sobre bienestar. Ezequiel Starobinsky estará al frente de una charla sobre cómo construir una relación más consciente y fluida con las finanzas personales, revisar creencias y hábitos alrededor del dinero y explorar nuevas maneras de vincularse con la abundancia.

La respiración y el corazón también tendrán su propio espacio de la mano de Giselle Ochoa, quien invitará a experimentar la técnica HeartMath a través de una práctica de respiración y meditación guiada por la frecuencia y el sonido del corazón.

Dentro de las propuestas que buscan acercar nuevas herramientas al cuidado integral, Nacha Serra estará al frente de una charla sobre hongos adaptógenos, una tendencia que en los últimos años ganó cada vez más lugar. Sol Wais propondrá una experiencia de sound healing masiva e interactiva. El chef Pablo Martín propondrá cambios sostenibles para contruir una mejor relación con una comida saludable, por su parte, Clara Correa acercará los principios de la alimentación ayurvédica.

En la isla Sound Healing se presentarán: Banssu, Anabella Museri, Gea y Sabina, Clara Peper, Pablo Crespo, Virginia Gigena y Gonga Vives para entrar en estado de profunda relajación, equilibrar el sistema nervioso, calmar la mente y armonizar la energía.

La grilla se completa con una amplia variedad de actividades pensadas para explorar el bienestar desde múltiples dimensiones. Habrá talleres de reiki, zumba, astrología aplicada al bienestar y espacios dedicados a los vínculos y a la salud emocional.

Espectáculos de cierre

Los shows de cierre volverán a ser una de las grandes apuestas del festival. El sábado finalizará con una experiencia inmersiva a cargo del grupo musical Gonga, que fusiona instrumentos como gongs, tambores, didgeridoo y handpans con música electrónica, ritmos de oriente, canto y afrobeats.

El domingo el broche final llegará con Dafne Schilling, que volverá a convertir el movimiento en una celebración compartida a través de su método intención en movimiento: una invitación a bailar, respirar, jugar y conectar con el cuerpo desde la libertad.

Más que un festival, Bienestar Fest vuelve a proponerse como un gran laboratorio de experiencias. Un lugar donde conviven la ciencia y las disciplinas ancestrales, la prevención y el juego, el movimiento y la pausa. Un espacio donde se contagia buena onda, se comparte linda energía y cada uno se va con una sonrisa y sintiéndose renovado después de vivir una experiencia inolvidable.

DATOS ÚTILES

Entradas

Un día a elección: $25.000 (sábado o domingo); pack por los dos días del festival: $40.000.

Promociones

Club LA NACION y OSDE ofrecen distintas promociones exclusivas para venta online en mundoticket.com.

20% de descuento en la compra de entradas individuales y en pack por los dos días de festival.

En la compra por boletería aplican los siguientes descuentos:

* Personas con discapacidad: Gratis con certificado único de discapacidad; el acompañante abona según lo que indique el CUD.

* Menores de 15 años: Gratis, hasta dos menores por persona

Qué llevar

Botella de agua reutilizable (vacía) para recargar en los puntos de hidratación.

Protector solar, gorra o sombrero y lentes de sol.

Manta o lona para sentarse en el pasto.

Mat de yoga.

Ropa y calzado cómodos.

Termo y mate (habrá para recargar).

Apurate y sacá tus entradas acá. Capacidad limitada.

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SÁBADO

Qué llevar