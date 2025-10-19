Bienestar Fest: Meditar en movimiento, una de las experiencias que podrás aprender y disfrutar en el festival

La propuesta busca crear un espacio de encuentro donde podamos vivenciar el poder del cuerpo cuando se mueve con libertad.

El bienestar es una búsqueda que requiere atención y conciencia.

Vivir cuidándonos.

Vivir disfrutando.

Vivir bailando.

El movimiento del cuerpo triunfa en la danza.

Construyo un espacio, que propone una forma de conocernos, de expandirnos, de habitar el mundo.

Un terreno fértil para poder explorar la propia creatividad y expresarnos a través del movimiento. Una experiencia que Brenda compartirá el domingo dos de noviembre en el Hipódromo de Palermo.

Para tener más información sobre el Bienestar Fest: agenda y dónde comprar las entradas hacé clic acá.

Una experiencia que propone crear una comunidad entre cuerpos que deciden jugar y sorprenderse. Cuerpos que deciden compartir una experiencia habitando un tiempo y un espacio delimitado.

Los 5Ritmos es una meditación en movimiento que puede definirse, a la vez, como un ejercicio corporal, donde la invitación es a transitar cada uno de los ritmos a través del movimiento espontáneo y la expresión auténtica.

Dinámica

Luego de una breve presentación comenzaré a guiar a todos hacia la experiencia, invitándolos a dejarse llevar por el pulso de los sonidos. El cuerpo escucha, descansa, se entrega. Poco a poco, el movimiento surge y se despliega, sin pasos ni formas preestablecidas. Solo escucha, conexión, libertad.

Con ayuda de algunas pautas que guían el recorrido y con música especialmente curada, nos sumergimos en un viaje que tiene como destino final la conexión con la sabiduría de nuestro cuerpo, el auto-conocimiento y el despertar de la conciencia.

Será una celebración del cuerpo vivo, de la comunidad reunida y del derecho a sentirnos bien.