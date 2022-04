Celular en el colegio. Qué se están perdiendo nuestros hijos por ser “adictos” a la pantallita

Ahora que empezaron las clases, ¿podrán alumnos y docentes, tanto secundarios como universitarios, dejar de lado el celular aunque solo sea de a ratos? Y así prestar atención plena, tomar apuntes, participar de la clase o incluso aburrirse sin recurrir a una pantallita. Y lo mismo les deseo para los recreos y almuerzos: mirarse a los ojos, verse y conversar. Cuando uno usa el celular siente que es práctico, nos hace ganar tiempo y -supuestamente- bajar el nivel de estrés. Aunque así fuera, es lamentable para los encuentros humanos ya que nos aleja del mundo real y de las personas que tenemos cerca e incluso, en muchos casos, crece el estrés según lo que elijamos hacer con la pantalla.

Durante estos dos años de pandemia, los celulares terminaron de convertirse en una extensión de nuestras personas, tanto para los adultos como para los adolescentes. Acostumbrados a ese “zapping” sin fin, a la mayoría de nosotros, se nos acortaron los tiempos de atención y de concentración. Hoy, nos cuesta hacer esfuerzos largos sin distraernos, lo que lamentablemente va en contra de nuestra capacidad para profundizar. No le damos tiempo a los temas, cambiamos apenas algo nos frustra o no está a la altura de lo que esperábamos, nos cuesta permanecer, investigar, quedarnos quietos si no es con una pantalla, y aún en ese caso, si bien estamos físicamente quietos, nuestra mente no se detiene, sigue híper-estimulada y se resiste a bajar la velocidad.

Hoy, nos cuesta hacer esfuerzos largos sin distraernos, lo que lamentablemente va en contra de nuestra capacidad para profundizar

Seguramente, esto explique el aumento de todo tipo de síntomas que estamos viendo en la clínica: principalmente ansiedad, irritabilidad, desánimo, desinterés, dificultades para focalizar, incluso depresión, y también la escalada de consultas psicológicas y psiquiátricas. Estamos pasados de vuelta, ni siquiera nos permitimos el “lujo” de no hacer nada en la cola del supermercado o en un semáforo.

A nivel de intercambio socioemocional pasa lo mismo: nos cuesta conversar, leer una novela, almorzar en pareja o con una amiga sin estar atentos al ping del celular. Con el teléfono cerca no estamos plenamente ahí, en ningún lugar, ni en ninguna relación. La multitarea que nos permite el celular no es gratuita, sino a costa de nuestros encuentros de intimidad.

¡Qué maravillosa posibilidad tienen hoy las escuelas de prohibir a sus alumnos el uso del celular, no sólo en clase sino también en los recreos! Reabren una ventana a los encuentros, las miradas, la conversación, la intimidad… Del mismo modo, el personal docente y no docente puede ser modelo para los alumnos de esa presencia y disponibilidad.

La sobreestimulación de la pantallas es adictiva y la distancia en las relaciones da seguridad Shutterstock - Shutterstock

Es muy alto el costo de no hacerlo: en pocos años, los adolescentes ni siquiera van a saber que en una época, no tan lejana, se podía almorzar en familia sin interrupciones, tener charlas cara a cara con amigos, animarse a tener vínculos de intimidad, hacer un trabajo durante dos horas ininterrumpidas, entrando en el estado de flow del que habla el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, tan valioso para nuestro desarrollo.

Los chicos no pueden hacerlo solos, la sobreestimulación de la pantallas es adictiva y la distancia en las relaciones da seguridad: sólo si los adultos somos modelo de uso acotado y les impedimos a ellos el uso indiscriminado -y la escuela es una excelente oportunidad para ello- es que los chicos van a poder descubrir lo que los adultos sabemos: el valor de la presencia plena, la intimidad, el encuentro cara a cara sin interrupciones.