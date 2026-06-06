Las 15 máximas para entender a un mercado inmobiliario que cambió de la noche a la mañana

Las claves para que el sector despegue y dónde están las oportunidades fue la respuesta que prometieron dar los 34 referentes que participaron de los paneles del Summit de Real Estate, el encuentro que desde hace 11 años organiza LA NACION.

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Este año la convocatoria fue récord y participaron más de 400 empresarios especialmente invitados quienes aprovecharon la ocasión para cerrar negocios y agendar reuniones.

El encuentro arrancó a las nueve de la mañana puntual y cerró con un mano a mano en vivo que José Del Rio, director general de contenidos de LA NACION le realizó a Eduardo Costantini.

El empresario no esquivó ninguna pregunta y, entre otras reflexiones, dijo que “mirando hacia adelante, veo que la Argentina empieza a tener dólares. Entonces no estoy tan seguro de la recurrencia continua de la idea de que viene una nueva crisis, el dólar va a subir fuertemente y vamos a estar protegidos. Sin embargo, los argentinos todavía no tenemos el nivel de confianza que deberíamos tener en el sistema económico”.

El Summit cada año convoca más gente Fabián Malavolta

También habló analizó el escenario económico,defendió las oportunidades que abren la energía y la minería, habló del futuro del mercado residencial y compartió cómo piensa su propio legado empresarial y cultural.

Eduardo Costantini: “Si la Argentina se encamina, tendremos un dólar barato durante mucho tiempo”

Minutos antes de la entrevista, el creador de Nordelta recorrió la redacción de LA NACION y hasta se animó a realizar este video para las redes.

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Real Estate | Qué necesita el sector para despegar y dónde están las oportunidades | Capítulo 11

En definitiva, fue una mañana distinta: con tiempo para el networking y el disfrute. Además, los invitados se fueron sorprendidos por el contenido de cada una de las charlas resumido en estas 15 máximas.

1- No es un buen negocio ralentizar las obras en construcción

Los desarrolladores, “optimistas seriales” para adaptarse a un negocio que cambió de la noche a la mañana con un costo que aumentó 140% en dólares desde el cambio de Gobierno, definieron el momento actual como de “transición”.

Todos reconocieron estar “ganando menos”, pero que no por eso pararán o ralentizarán las obras ni cambiarán las reglas a los inversores. “Si siempre vendí en dólares fijo, ¿por qué ahora le voy a cambiar las condiciones a quien invierte?”, reflexionó Gerardo Azcuy, presidente de la desarrolladora que lleva su apellido. “Prefiero mirar para adentro, mejorar todos los procesos de mi compañía, ser más creativo, proponer mejoras en el producto que fabricamos inexorablemente, sea la época que sea. Y luego te van a elegir”, advirtió el desarrollador que avanza con seis proyectos en Caballito y uno en Nordelta. Además, negocia la compra de más tierra en el emprendimiento de Costantini y mira Palermo.

Las fórmulas de los desarrolladores para seguir

Gonzalo de la Serna, CEO de Consultatio, profundizó sobre el momento de transición. “Estamos en un proceso de estabilización en el que sufrimos dolores, como el aumento del costo, el menor dinamismo en la demanda del producto nuevo, sin tener todavía los beneficios de las economías desarrolladas, que operan con monedas estables, con seguridad y con un desarrollo del mercado de crédito que todavía no llegó, pero llegará”. Al mismo tiempo, aclaró que hay actividad en el usado: “El año pasado hubo 69.000 escrituras en la ciudad de Buenos Aires, que fue récord. Hay un nivel de actividad, pero lo que no hay es una robustez en la demanda que impulse la suba de precios”.

De la Serna arrancó un año movido: avanza en el masterplan de lo que hará en el terreno de Bullrich que Consultatio compró el año pasado en donde hoy funciona el Jumbo de Palermo. Aclaró que se hará en una etapa y planea lanzarlo este año. “Será una continuidad del Parque Thays, planeamos un diseño distinto con un sistema de parques, arte, usos mixtos, supermercados, locales comerciales, residencias y oficinas”, detalló.

Los desarrollares en uno de las primeras charlas del encuentro Fabián Malavolta

Una pregunta que incomodó a los empresarios fue: ¿ralentizaron las obras? Sobre esta cuestión, Carlos Spina, socio de Argencons, aseguró que no es una opción. “La convalidación del valor de un terreno, del valor de una obra, no la decidimos nosotros. En los fideicomisos al costo, una vez que constituimos ese grupo, esa comunión de voluntades, si la obra se atrasa, perdemos todos, con lo cual la obra no se puede atrasar. Entonces, obra que empieza, obra que termina”, aseguró Spina que admitió tener lista de espera para comprar en el proyecto que construirá en la calle Cazadores en donde planea unidades desde US$1,5 millones hasta US$2,5 millones.

Issel Kiperszmid, presidente de Dypsa, fue directo: “Con tasas de interés altamente positivas, alargar los plazos es casi suicida, ya sea para el desarrollador o para quienes invirtieron”. Explicó que, en su caso, está justamente en la política inversa. “Esto se da con un cambio tecnológico profundo, que no es ni más ni menos que incorporar modelos que hoy ya existen en el mundo y que te permiten trabajar con plazos ciertos”, añadió. Y advirtió que ese cambio lo decidió porque está convencido de que no puede manejarse en el contexto actual con herramientas del modelo viejo. De hecho trajo un sistema de construcción importado de Europa que permite entregar una casa en menos de seis meses. “Las placas se encastran como Legos”, detalló.

Una cuestión fundamental son los créditos hipotecarios, que continúan como tema pendiente, coincidieron los desarrolladores. Spina aseguró que el que se sostiene es el crédito al usado; sin embargo, está en cero el crédito a lo nuevo. Y advirtió que el ahorro de largo plazo, que en general está más vinculado al sistema previsional y a los seguros de vida, en la Argentina estuvo solicitado por el déficit fiscal y los bonos del Estado. Y destacó que el desafío como desarrolladores y con las cámaras es tratar de que parte, por lo menos, de ese ahorro de largo plazo se vuelque a financiar hipotecas a lo nuevo.

Un buen dato que compartió Kiperszmid fue la suba en la compra de terrenos de inversión –para construir proyectos–. “Eso habla del optimismo que tenemos en nuestra visión hacia el futuro quienes desarrollamos. Pero creo que los desafíos hoy son múltiples. Ver los distintos mercados y producir las transformaciones internas en cada una de las empresas que nos lleven a esa nueva realidad”, insistió.

“A nosotros nos compra el vecino, el amigo del vecino, el pariente, que nos traen sus ahorros porque desconfían de las instituciones. Ahora empezaron a darles ese dinero a ellos, un poco atraídos por la tasa, y nos vemos perjudicados. Si termina de normalizarse la Argentina, esas instituciones intermedias nos van a empezar a dar el dinero a nosotros y van a ser administradoras de ese capital”, concluyó el titular de Azcuy. Y aclaró que esto será posible si el país sigue en el camino del orden en el que está.

2-La demanda aprovecha el retraso de los precios y compra propiedades

En el panel de los brokers, los referentes inmobiliarios coincidieron en que la demanda de los usados reaccionó. “En los primeros cinco meses del año pasado hacíamos 250 operaciones mensuales, hoy estamos en 235 con menos incidencia del crédito, la demanda es mucho más genuina”, explica Ariel Champanier, fundador y CEO de Remax Premium.

Ariel Champanier (REMAX Premium), Gabriela Goldszer (Ocampo Propiedades), José Del Rio (LA NACION) , Toribio Pablo de Achával (Toribio Achával) y Luis Ramos (LJ Ramos) y Fabián Malavolta

Toribio Achával, director de la inmobiliaria homónima describió el momento actual con entusiasmo: “La demanda está muy firme. Los departamentos vuelan”.

Luis Ramos, presidente de L.J Ramos, en cambio, planteó que aún faltan reformas estructurales y advirtió que los precios de las propiedades siguen rezagados respecto del costo de construcción. “El mercado se mueve porque las propiedades están baratas; es el momento para comprar, no para vender. Y la gente está comprando porque es un excelente momento y por lo que se va a capitalizar ese inmueble en los próximos años”, resumió.

“Es momento de comprar, no de vender”: los principales brokers anticipan una suba en el precio de las propiedades

Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, lo definió como un momento de recuperación “con consultas calificadas y operaciones que se están concretando en distintos segmentos, tanto en el usado como en el segmento a estrenar premium”.

Leandro Molina, director de Zonaprop - Grupo QuintoAndar- Chiara Malavolta

Los datos de Zonaprop corroboran estas visiones. “Hoy hay un 45% de la audiencia que busca propiedades en la plataforma, cuando el promedio histórico de la serie era del 37%”, sostuvo Leandro Molina, director general de Zonaprop, empresa del Grupo QuintoAndar.

Molina también habló de precios: “Hay una estabilización de los precios. El incremento marginal mensual es de un 0,1%, en seis meses, 0,5% y en 12 meses, 1,9%, que no es nada”.

Igual, Champanier aclaró que “la única manera de ver una reactivación fuerte del mercado inmobiliario a volúmenes que CABA debería tener -14.000 escrituras todos los meses- es con un crédito fuerte”.

Respecto a las zonas, Achával afirmó que el barrio de Recoleta está resurgiendo, “es un submercado que está muy pujante y las propiedades grandes se están vendiendo”, mientras que Goldszer habló de Nuevo Núñez. “Con el Parque de Innovación vive un auge impulsado por los nuevos desarrollos y la conectividad con los barrios tradicionales y la zona norte”, explicó.

Hector Lostri, director de la inmobiliaria Narvaez sumó el crecimiento de La Calabria en San Isidro, un barrio que empezó a transformar la vivienda unifamiliar de la zona en mediana densidad.

3-El crédito no despega por falta de liquidez

Es el obstáculo más importante para que el sector despegue porque una mayor demanda reacomodaría los precios de los usados hoy retrasados, lo que terminaría convalidando los valores actuales de los pozos. Ahora bien ¿qué hace falta para que el mercado hipotecario logre despegar?

Los tres cuellos de botella del sector, la presentación de Federico González Rouco (Economista) Fabián Malavolta

El economista Federico González Rouco respondió: “Hay que generar mecanismos de fondeo a largo plazo que permitan a los bancos descargar sus carteras de hipotecarios y recuperar liquidez para seguir prestando. En ese sentido, destacó la discusión en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la aparición de nuevas herramientas de inversión orientadas a financiar hipotecas y desarrollos inmobiliarios. “No como un regalo, sino como una inversión pensada a largo plazo”, agregó el economista quien definió un buen momento para sacar un crédito pensando desde la estrategia financiera del crédito. “Ya que cada UVA que te dan comprás muchos dólares”, justificó.

4-Hay una “nueva” zona norte con fenómenos impensados

Maximiliano D´Aria, presidente de la inmobiliaria homónima, resaltó el fenómeno que vive la avenida Maipú, en donde cada vez se construyen más proyectos premium con amenities que antes solo se hacían en Libertador. “ Hoy tiene tres veces más de proyectos en construcción que Libertador, pero a un costo promedio menor (US$3000 o US$3200 el metro de pozo)“, cuantificó y explicó que había un segmento insatisfecho que es el que quería obra nueva con servicios y no llegaba a los valores de Libertador, que son, en promedio, hasta 20% más altos. “Abasteces a una demanda con menores precios y el mismo producto”, sintetizó.

El especialista también compartió un fenómeno que sorprendió a la audiencia: “el retail en avenida del Libertador se ve impulsado por la llegada de autos chinos a la Argentina”.

Maximiliano D´Aria (D´Aria Propiedades), Carla Quiroga (LA NACION), Esteban Edelstein Pernice (Castex), Héctor Loscri (Narvaez) Fabián Malavolta

Héctor Lostri, director general de Narvaez, la inmobiliaria con foco en el norte, agregó que hoy la gente no solo busca precio en metros, sino experiencia. “Es un mercado que está saliendo de un letargo: quienes compran están buscando productos sofisticados y no discuten tanto el precio. El máximo a bajar es de un 5%, cuando en otros momentos llegaba a un 15%”.

En el mercado de barrios cerrados, el especialista Esteban Edelstein Pernice, director de Castex, desmitificó la creencia de que cada vez más gente se vuelve a la ciudad. “No es así. Ni siquiera el valor del costo de construcción detiene la demanda. Si bien hoy ese costo es, en dólares, el doble de lo que era hace unos años, Nordelta tiene 580 obras entre construcción y planos aprobados; Puertos tiene casi 500 y Terralagos, en Canning, tiene 200.Si la gente está volviendo [a la ciudad], tendría que ser negativo”, precisó Edelstein Pernice. “La ecuación no deja de ser conveniente para estas familias”, sintetizó el broker que se especializa en el mercado suburbano. “La demanda crece porque cada vez más gente rescata un valor importante de los barrios cerrados que es la vida en comunidad con la posibilidad de generar nuevos grupos en un mundo desconectado”, sintetizó y adelantó que prepara un megaproyecto con foco en la sustentabilidad.

5- Los proyectos tienen la capacidad para transformar zonas

Ya no se trata solo de construir edificios. “Los desarrolladores podemos transformar a partir de la construcción en escala”, explicó Ricardo Griot, CEO de Pecam, el grupo con fuerte presencia en Rosario que ahora desembarcó en Buenos Aires, en Ramblas, el proyecto de Irsa que se construye en la ex Ciudad Deportiva de Boca. Explicó que los desarrollos inmobiliarios del tipo master plan permiten intervenir sobre grandes extensiones de tierra, incorporando calles, plazas, equipamiento urbano y nuevos servicios. Como ejemplo expuso su proyecto en la zona sur de Rosario, donde busca integrar un sector con menos desarrollo. “Habrá un antes y un después porque construimos ciudad”, enfatizó.

Cuando el desafío ya no es construir edificios, sino transformar una ciudad

Desde otra perspectiva, Jeremías González Toledo, director comercial de la desarrolladora Inarch –la desarrolladora de Vía Viva-, planteó que el desafío consiste en conectar espacios urbanos ya consolidados. “La clave es que el proyecto no se puede olvidar ni puede dejar de comunicarse con el entorno”, sostuvo, al describir Vía Viva, el emprendimiento que realiza bajo el Viaducto Mitre y que atraviesa sectores muy distintos de la ciudad —desde el Barrio Chino hasta el área cercana al Hipódromo de Palermo—; requiere comprender tanto los flujos de personas como las características propias de cada zona.

Lucas Salvatore (Idero), Candela Contreras (LA NACION), Ricardo Griot (Pecam) Y Jeremías González Toledo (Inarch) Fabián Malavolta

“Vía Viva evolucionó desde una primera etapa fuertemente gastronómica –barrio chino- hacia una propuesta más diversa: la segunda etapa se inaugurará en septiembre”, completó.

6- Los proyectos ABC1 son los únicos que se venden

Quienes construyen para lo más alto de la pirámide coincidieron en que el costo de construcción no bajará y que, en este contexto, la clave pasa por tener proyectos que convalide la demanda más exigente del mercado. “Nuestro proyecto tendrá un lujo inteligente; habrá servicios que incluyan una mejora en el uso del tiempo, que le hacen la vida más fácil a la gente: por ejemplo, tendrá cámaras frigoríficas para poder recibir pedidos de supermercados las 24 horas”, detalló Alejandro Furst, presidente de Landmark, al referirse a Udaondo, el emprendimiento que hace sobre Libertador, en Núñez.

Ignacio Trabucchi (ATV arquitectos) afirmó que hay que dejar de mirar el costo Fabián Malavolta

En la misma línea, Ignacio Trabucchi, socio fundador y director de ATV Arquitectos, señaló que lo esencial “es construir valor urbano; los proyectos que van a trascender son los que ofrecen una experiencia de habitar diferente y todavía hay mucho espacio para construir valor con productos diferenciales”, e insistió en quitar la mirada del corto plazo –costo de construcción-.

Ioram Amsel (ABV), Alejandro Furst (Landmark), Verónica Rubí (LA NACION), Ignacio Trabucchi (ATV arquitectos) y Marcos Juejati (Northbaires) Fabián Malavolta

“El lujo ya no es lo que se ve para el afuera, sino que tiene que ver con lo que sentimos”, agregó el desarrollador. Sin ir más lejos expone como ejemplo Palermo Green un desarrollo urbano que construye y que conecta Palermo Hollywood con Palermo Soho. “Propone una nueva centralidad en un predio de 110.000 m² delimitado por la avenida Juan B. Justo, Niceto Vega, Soler y Godoy Cruz”, explicó el desarrollador y agrega que el masterplan destina el 65% de la superficie a espacios públicos y el 35% a nuevos emprendimientos, en una combinación que integra arte, diseño,espacios verdes, gastronomía y nuevas formas de habitar. Trabucchi afirmó que este caso permite analizar cómo este tipo de desarrollos pueden transformar sectores consolidados, generar nuevas dinámicas urbanas y aportar una visión renovada sobre el crecimiento de la ciudad.

Haciendo referencia a la experiencia, Furst comentó que para Udaondo contrataron al estudio de arquitectura que trabajo para el Teatro Colón para trabajar en la insonorización del emprendimiento.

Las zonas y los proyectos inmobiliarios que resisten el alza del costo de construcción

Ioram Amsel, socio fundador y codirector de ABV, retomó el tema del costo. En su caso, explicó que están siendo validados por un público internacional: “Hay mercados, ni hablar del extranjero, que están mirándonos con ojos incipientes. La ciudad de Buenos Aires es maravillosa y tuvimos la oportunidad, a través del proyecto Decó Polo, de acceder a ese público, en donde hay una validación de valores”. Mientras que Marcos Juejati, socio fundador de NorthBaires, aclaró que hay que mirar al ladrillo como un multiplicador de valor, más que un refugio. “Buscamos la manera de ofrecerle al segmento y al mercado proyectos que sean distintos, singulares, irrepetibles”, explicó y puso como ejemplo el proyecto de residencias Sofitel que promete realizar en Puerto Madero y es el primero en el mundo.

7- Hay que dejar de mirar solo a Buenos Aires

Lucas Salvatore, el presidente de Idero, es una palabra autorizada para hablar de las oportunidades que genera el interior: puso el foco en Añelo, el corazón de Vaca Muerta. “Hace 10 años había 800 habitantes, hoy hay 15.000 y se proyectan entre 45.000 y 50.000 para 2032”, señaló. Semejante expansión genera un cambio exponencial en toda la infraestructura y en la habitabilidad. Además, obliga a pensar mucho más allá de la construcción de viviendas aisladas. “Se exige desarrollar infraestructura, servicios y soluciones habitacionales capaces de acompañar la evolución de toda una comunidad”, analizó el empresario que lanzó el primer fideicomiso financiero inmobiliario con oferta pública vinculado a Vaca Muerta. La emisión se completó al 100%. “Son 20 unidades que ingresaron al mercado de capitales y donde cada persona puede comprar una participación”, agregó. El acierto, afirmó, fue detectar que en Vaca Muerta había personas querían participar del crecimiento de la zona, pero sin necesidad de comprar un departamento completo.

Cuando el desafío ya no es construir edificios, sino transformar una ciudad

En otro negocio como es el de naves logísticas, Alejandro Winokur, socio y director de Newmark Argentina, también planteó mirar al interior en un nuevo “mapa” industrial argentino. El especialista afirmó que la nueva demanda no nace solo del consumo masivo o del e-commerce: aparecieron la energía, minería, exportación, infraestructura, el supply chain industrial pesado y cadenas de valor regionales, lo que redefine completamente dónde se invierte, qué tipo de producto se desarrolla, qué cap rate se acepta, qué infraestructura vale y qué ciudades pasan a ser estratégicas. “Pasamos de una lógica solamente de distribución a una nueva lógica de nodos productivos”, explicó Winokur y comparó: “Antes, los depósitos estaban cerca del consumidor. Ahora: los activos empiezan a ubicarse cerca de la producción, de los recursos, de los corredores logísticos y de la infraestructura energética”. En otras palabras, en pocos años el real estate industrial argentino no se definirá mirando sólo la Panamericana. Los corredores energéticos, mineros y exportadores del interior jugarán un rol más importante.

Lucas Salvatore (Idero), Ricardo Griot (Pecam) y Jeremías González Toledo (Inarch) moderados por Candela Contreras (LA NACION) Fabián Malavolta

8-El negocio de depósitos logísticos tiene potencial para crecer

Por otra parte, Christian Fucile, presidente y fundador de IMB Naves Industriales, analizó otra arista de ese negocio y sostuvo que “hay una nueva tendencia en la construcción de naves industriales por el cambio en la forma de consumo”.

Alejandro Winokur (Newmark) y Christian Fucile (IMB Naves Industriales) Fabián Malavolta

Se refería a que la apertura de las importaciones es uno de los factores que explica este fenómeno, a pesar de la caída del consumo interno. “La demanda de metros cuadrados se mantiene alta debido a que todo lo que ingresa desde afuera requiere de espacios para manipular estos productos”, precisó y agregó: hoy, el 25% de las operaciones de comercio se hace a través de plataformas, razón por la que el negocio de naves industriales tiene mucho margen para seguir creciendo.

9-La demanda en la Patagonia cambió: la zona que está en el radar de los extranjeros

Cada vez más personas eligen vivir, trabajar e invertir de manera permanente en el sur del país. “Ya no se busca un lugar pequeño para pasar dos días, sino para residir, por eso los desarrolladores comenzaron a construir otro tipo de producto. Además, ya no hay estacionalidad y hay gente todo el año”, describe Daniela Aiello, CEO de Aiello Desarrollos e Inversiones. Para responder a esa demanda, entre la que hay extranjeros como chilenos, brasileños y franceses, el desarrollador Gustavo García Villanueva, presidente de la desarrolladora GV, contó que avanza con la construcción de un complejo ubicado sobre la Ruta 40, a cuatro kilómetros de San Martín de los Andes, sobre un predio de poco más de dos hectáreas con vistas directas al Lago Lácar y al entorno natural de la región. “Vamos a hacer solo 20 residencias grandes con tickets que arrancan en los US$ 600.000 para unidades amplias”, detalló el empresario, convencido de que la demanda busca algo más que metros cuadrados: quiere ubicación, escasez y vistas, es decir proyectos únicos.

Daniela Aiello (Aiello Desarrollos e Inversiones) y Gustavo Garcia Villanueva (GV Real Estate) hablaron de las oportunidades en La Patagonia Fernanda mastrángelo

“Las provincias de la Patagonia están muy potentes. San Martín de los Andes tendrá una tasa de crecimiento de la población del 50% en 10 años. Todo lo que se haga es escaso”, justificó su apuesta. En la misma linea, Aiello explicó que “la demanda en la Patagonia se transformó. Antes era un lugar de visitas, hoy la gente la elige para vivir e invertir”.

Nicolás Cox Montt (CBRE), Verónica Rubí (LA NACION) Hernán Castro (Cushman & Wakefield) Y Fernando Novoa Uriarte (Newmark) Fabián Malavolta

10-Las oficinas le ganaron la pulseada al home office

Demandado, sólido y dinámico. Así describieron y calificaron al mercado de oficinas los brokers especializados en ese negocio. “Si vemos los números del 2025, veníamos de un mercado que demandó 166.000 metros cuadrados brutos. Si a eso les descontamos lo que se devolvió, quedó neto 80.000 m², que es un muy buen número para nuestro mercado. Lo cual eso demuestra que hoy la demanda existe y quizá un poco el desafío está en la oferta”, analizó Fernando Novoa Uriarte, socio y director de Newmark Argentina.

Sin embargo, la demanda no es igual en todos lados. De acuerdo con Nicolás Cox Montt, presidente de CBRE Argentina y Chile, lo mismo ocurre en distintas ciudades de las principales ciudades de la región. “Siempre hay submercados que concentran y absorben más rápido y más fácil esa demanda”, detalló, explicando que es el caso de Catalinas, del Corredor Libertador y algo también en la zona de Polo Dot. “Fueron los metros que más se absorbieron en los últimos años”, compartió. Mientras que Hernán Castro, Head of Office Brokerage de Cushman & Wakefield, estableció una distinción. “Efectivamente, hay dos grandes submercados: Catalinas, donde los principales edificios y los más modernos tienen vacancia cero y están totalmente ocupados –y donde se convive con un microcentro que claramente tiene otros desafíos y le cuesta un poco más- y, fuera del centro, el Corredor Norte Libertador, con números que demuestran que los principales edificios, los más modernos se han absorbido en su totalidad, o sea hoy con una vacancia muy baja”, convalidó.

Gabriel Bucher (Hit) y Diego Kexel (WeWork) hablaron del avane del coworking Fabián Malavolta

11- Los coworking van a fondo

“Tenemos ocupación muy alta acá en la Argentina y también a nivel regional”, confirmó Diego Kexel, gerente general de WeWork Latinoamérica, firma con 70 edificios en la región. “Es un modelo de negocios que llegó para quedarse”, explicó. Planteó un fenómeno fly to experience: las empresas quieren oficinas AAA pero también están buscando algo más. La clave de todo es el relacionamiento persona a persona y el factor humano”, completó.

“La palabra coworking ya queda chica”: por qué la flexibilidad en los espacios de oficina es la modalidad ganadora

“Estamos en 95% de ocupación, cuando una ocupación sana se considera al 85%”, precisó Gabriel Bucher, cofundador y director de HIT. “Es una ocupación insólita del negocio”, definió destacando que el porcentaje revela que la demanda es mucho más grande hoy que la oferta.

“Hay muchas compañías demandando espacios flex, que, a la vez, les ofrecen la flexibilidad de poder crecer y decrecer. Es una demanda muy grande y hay poca oferta buena para multinacionales que demandan edificios AAA”, subrayó.

Mateo Salvatto (Grondplek) y Del Rio (LA NACION) Fabián Malavolta

12- Las casas 3D pueden ser posibles en la Argentina

En el panel de la nueva generación, Mateo Salvatto, cofundador de Grondplek, la primera empresa de impresión 3D de hormigón de la Argentina, afirmó que proyecta imprimir las primeras casas 3D de la frontera con Estados Unidos hacia abajo. Aunque el emprendedor empezó con este proyecto junto a sus socios en 2021, recién el año pasado encontraron una empresa argentina que decidió confiar en su tecnología: Techint adquirió esta maquinaria para desarrollar infraestructura civil, pero ahora el plan es llevarla a los hogares.

La tecnología permite jugar con las morfologías y el resultado es “una estructura superresistente; hasta pueden hacerse casas con doble muro, cámara de aire, con excelentes aislantes y ahorro de energía, incluso algo sismorresistente”, explicó Salvatto y agregó que: “el programa de impresión de una obra gris para casas de 120 m² toma 48 horas”. El sistema consiste en un bloque monolítico de hormigón impreso, que se genera en el lugar y no se transporta. “La llevás al terreno, la máquina se monta en cuatro horas e imprime ahí. Se le pueden incorporar rieles horizontales, como si fuera un tren, y si tenés cinco lotes uno al lado del otro, termina una casa, se mueve sola y sigue imprimiendo la otra”, explicó.

La revolución de la construcción: casas impresas en 3D y el poder de la IA

13-La IA acelerará los tiempos en la compra de una propiedad

Sofía Grinberg, fundadora de Leadnamics, fue la encargada de hablar de los cambios que la IA está generando en este sector. Entre las ventajas de su uso destacó los tiempos. “Antes, teníamos un proceso comercial que dependía de horarios, de que alguien estuviera disponible para responder. Hoy, la inteligencia artificial permite que el proceso sea muchísimo más continuo, porque opera las 24 horas. Y me permite que mi equipo se dedique a personas que tienen la intención de avanzar en el proceso comercial en el momento en el cual quieren avanzar”, relató. Al mismo tiempo aclaró que no reemplazará a los brokers: se refería a que el 80% del proceso se puede automatizar, pero el 20% de alto valor que implica negociar, entender la situación emocional de la persona y generar confianza, no. “En épocas de Mundial, te lo pongo en términos de fútbol: la IA te va a hacer el pase al centro del área, pero el gol lo tenés que seguir metiendo vos. El tema es que después de meter el gol o errar, la IA te va a entrenar, para que la próxima vez que te llegue el pase, vos tengas más probabilidad de meter el gol”, agregó Grinberg, quien también habló de los agentes.

La emprendedora Sofía Grinberg (especialista en IA) Fabián Malavolta

En ese contexto, resaltó la importancia de conocer qué se está haciendo, entender cómo razona la inteligencia artificial. “Entonces estaremos en una era donde nos podremos apalancar en agentes que nos den recomendaciones, que nos procesen información, solo para potenciar y amplificar todas las capacidades que tenemos”, concluyó la emprendedora.

Diego Giani, de Finaer Garantías para alquilar analizó cómo cambió el negocio de los alquileres entrevistado por Candela Contreras Fabián Malavolta

14- El mercado de los alquileres cambió radicalmente

Con una oferta significativamente mayor que la de los años anteriores, el mercado de los alquileres se volvió más competitivo para los propietarios. “Está estabilizado, hay más opciones para los inquilinos y los precios tienden a estabilizarse”, aseguró Diego Giani, director comercial de Finaer, y reconoció que la “solución de las garantías fue un gran catalizador de todo este proceso. Logró incluir a mucha gente que tenía dificultades para acceder a una vivienda o desarrollar un negocio”.

De cara a lo que viene, se mostró optimista: si se mantiene el escenario de inflación en descenso, estabilidad financiera y expansión del crédito, aumentará la cantidad de inmuebles disponibles.

Jorgelina Rossi (Prevind) en un mano a mano con Viñales Fabián Malavolta

15-La protección de las obras es clave para evitar sobrecostos

Hay un tema que atraviesa al mercado inmobiliario, aunque muchas veces permanece invisible: la protección contra incendios. Su relevancia, sin embargo, crece de manera sostenida.

“El nuevo Código Urbanístico fue un punto de inflexión. Antes había cierta discrecionalidad; hoy no: todo proyecto que tramite permiso de obra ante el GCBA debe cumplir requisitos”, subrayó Jorgelina Rossi, gerente general de Prevind —empresa dedicada a la protección contra incendios—. Hoy las exigencias son mayores y los controles más estrictos. En este sentido, Rossi aclaró que cuando “la protección contra incendios se incorpora tarde, en la etapa de obra ya avanzada, se generan incompatibilidades técnicas, sobrecostos y retrasos”.