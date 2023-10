escuchar

Los adultos mayores representan a más de un tercio de la población mundial pero son clasificados con estereotipos erróneos. Uno de los más extendidos y preocupantes es el etario, conocido como edadismo; este se caracteriza por presentarse en diversas situaciones cotidianas, como señala el estudio Tsunami LATAM, realizado por un grupo de investigación con foco en estas generaciones invisibilizadas. De acuerdo con los datos relevados por la investigación, el 31% de adultos mayores a 50 años declara haber sentido algún tipo de discriminación debido a su edad.

“‘Sos terco, sos difícil, sólo querés hacerlo como vos querés’ son algunos de los prejuicios a los que se enfrentan las personas mayores, como si ellos ya no tuvieran autonomía para distinguir cómo quieren vivir”, asegura la antropóloga y escritora Mirian Goldemberg, quien hace más de 30 años estudia la cuestión del envejecimiento y la felicidad.

¿Generación invisible?

Algunos, de forma inescrupulosa, se remiten a este segmento de la población como “invisible”, no obstante, los profesionales hacen énfasis en que lo correcto –para no ser tomado como una ofensa o discriminación– es decir que está invisibilizada. ¿A qué se debe esta concepción de ellos? a que no se los representa públicamente. Precisamente, si uno fuera a retrotraerse a la realidad y analiza los medios, las redes sociales y las calles de las ciudades, se percatará de que son muy pocas o estereotipadas aquellas imágenes que se muestran socialmente para hacer referencia a ellos: los muestran de una forma cuasi satirizada en la que verdaderamente no se refleja cómo se vive la adultez en la actualidad, una realidad en la que la expectativa de vida creció 5,5 años respecto a principios de los 2000.

Shutterstock

Fue el día 14 de diciembre de 1990 que las Naciones Unidas (ONU) declaró el 1 de octubre como el “Día Internacional de las Personas Mayores” con motivo de generar acciones y campañas de sensibilización respecto del lugar que ocupan estas personas y las oportunidades y los desafíos que presenta el envejecimiento ante los distintos escenarios. Frente a esta conmemoración, Kimberly-Clark, especializada en productos de incontinencia para adultos, señala tres de los principales prejuicios relacionados a la edad y cómo deberían ser abordados:

Son personas dependientes: “Laboralmente se te considera viejo e incapaz desde muy temprano, incluso mucho antes de envejecer. Las personas mayores están siendo, en cierto modo, expulsadas del mercado laboral” sostiene Goldemberg. No obstante, de acuerdo con el estudio de Tsunami LATAM, un 73% de esta población mayor ya se encuentra planeando su vejez y retiro para no depender de terceros durante esta etapa.

No son hábiles con la tecnología: Se cree que 9 de cada 10 adultos mayores de 65 años tienen smartphones, y además de llamadas, lo utilizan para consultar sus correos electrónicos, buscar información en internet, acceder a las redes sociales y al banco.

No quieren aprender: El estudio y el aprender cosas nuevas son cuestiones casi siempre vinculadas con la juventud, sin embargo según las estadísticas un 73% de adultos mayores busca estudiar y aprender sobre nuevos temas y estar constantemente actualizados.

Cambiar las formas

Según los profesionales dedicados a estudiar y analizar a los adultos mayores, la clave principal para dejar de lado estas malas formas y no ofender ni hacer sentir mal a alguien es cuestionando los prejuicios que existen en la sociedad. “En los últimos tres años, principalmente después de la pandemia, este tema se convirtió en una prioridad y las redes sociales también ayudaron mucho a ello. Hay mucho engagement en las redes porque la gente necesita de este tipo de contenidos”, dice Goldemberg.

La escritora alienta a cuestionarse cómo es posible que la población que más crece en el mundo aún es considerada como invisible e incluso, dejada de lado en los ámbitos más importantes y definitorios de la sociedad.

Es clave contribuir a erradicar la idea de que hay una edad para aprender, para probar cosas nuevas o hacer algo por primera vez. La vejez históricamente se entendió como un logro y lo más importante es expandir aquellas formas y maneras que se refieren a la adultez como una etapa en la que se vive con plenitud.