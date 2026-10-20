Natalia Lobo llega a Bienestar Fest con una experiencia para volver a la propia esencia

En su nueva faceta como coach y creadora de experiencias transformadoras, Natalia Lobo guiará una meditación el próximo sábado 24 de octubre a las 14.30 en la isla Sound Healing de Bienestar Fest.

Se trata de una actividad que invitará a los participantes a detenerse, escuchar y reconectar con su propia vibración interior. “Es una conexión con el cuerpo, lo que yo llamo afinar el instrumento”, anticipa Lobo que en los últimos años emprendió un camino de transformación personal que la llevó a explorar nuevas herramientas vinculadas al crecimiento interior, la conciencia corporal y el bienestar emocional.

Hoy, esa búsqueda se traduce en encuentros, experiencias y espacios que tienen como eje la conexión con uno mismo, la presencia y la posibilidad de generar cambios profundos desde adentro hacia afuera.

Del escenario a la transformación personal

Su participación en Bienestar Fest estará alineada con esa nueva etapa. La actividad propondrá un recorrido meditativo para conectar con el cuerpo, escuchar las sensaciones físicas, enfocar la atención en la energía vital y tomar contacto con aquello que ella define como la esencia más auténtica de cada persona. En un entorno especialmente diseñado para el descanso y la armonización a través del sonido, los asistentes tendrán la oportunidad de bajar el ritmo cotidiano y regalarse un espacio de escucha interior.

“Como decía Nikola Tesla, somos una antena que atraemos lo que vibramos. Por eso vamos a aprender a vibrar sin interferencias”, resume Natalia al explicar el espíritu de la experiencia que ofrecerá durante el festival.

La propuesta parte de una idea simple pero poderosa: muchas veces el ruido externo, las preocupaciones, las exigencias y el estrés cotidiano dificultan el contacto con aquello que realmente sentimos. A través de la respiración, la atención plena y diferentes ejercicios meditativos, la coach buscará acompañar a los participantes en un proceso de reconexión con su estado natural de calma y bienestar.

Natalia lobo, en su nueva faceta como coach y creadora de experiencias transformadoras gentileza

Una experiencia abierta para todos

Lejos de tratarse de una práctica exclusiva para personas con experiencia previa en meditación, la actividad fue pensada para que cualquier asistente pueda participar. El encuentro ofrecerá herramientas accesibles para desarrollar una mayor conciencia corporal y emocional, cultivando un espacio donde sea posible registrar pensamientos, emociones y sensaciones sin juicio.

Esta mirada tiene mucho que ver con el recorrido que Natalia fue construyendo en los últimos años. Después de atravesar experiencias personales -separación y reencuentro con su padre biológico- que la impulsaron a replantearse prioridades y formas de habitar la vida, decidió profundizar su formación en coaching y comenzar a acompañar a otras personas en procesos de transformación. Esa búsqueda la llevó a crear propuestas que combinan meditación, silencio, movimiento consciente y distintos recursos orientados al desarrollo personal.

Actualmente forma parte de proyectos dedicados a generar experiencias de bienestar integral, en los que el foco está puesto en ayudar a las personas a encontrar herramientas para vivir con mayor equilibrio y autenticidad. Desde esa perspectiva, su trabajo apunta a lo que ella define como “afinar el instrumento”: liberar las interferencias emocionales y mentales que impiden escuchar con claridad la propia voz interior.

El poder del sonido para reconectar

La actividad que presentará en Bienestar Fest retomará justamente ese concepto. La invitación será a observar qué sucede cuando se aquieta el ruido y se abre espacio para una escucha más profunda. ¿Qué dice el cuerpo? ¿Qué emociones necesitan ser reconocidas? ¿Qué información aparece cuando dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a prestar atención?

Natalia Lobo estará en la nueva isla Sound Healing de Bienestar Fest

La isla Sound Healing resulta el escenario ideal para esta experiencia. El sonido, utilizado desde hace siglos en distintas tradiciones contemplativas, funciona como un vehículo que favorece la relajación y ayuda a ingresar en estados de mayor calma y receptividad. En ese contexto, la propuesta de Natalia buscará potenciar la conexión con el presente y con el mundo interior.

Para acceder a más información sobre la agenda, venta de entradas y sorpresas del Bienestar Fest hacé clic acá.