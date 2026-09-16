Volver a los clásicos: Simon Scarano y La Puissânce apuestan por un skincare basado en evidencia

El escenario del skincare en 2026 tiene de todo, menos —muchas veces— evidencia. Un activo “milagroso” distinto cada semana, rutinas que acumulan diez o quince pasos y una rotación de ingredientes que responde más al algoritmo que a los estudios clínicos. En ese contexto, y con el foco puesto en simplificar en lugar de sumar, Laboratorios La Puissânce presenta Shagmié, su nueva marca de skincare facial, desarrollada junto al médico dermatólogo Simon Scarano (MN 151.411), conocido por su trabajo de divulgación científica en redes sociales.

La marca se presentó el 10 de septiembre, en un evento exclusivo en Mudrá que reunió a influencers, referentes y líderes de opinión del mundo de la dermocosmética, donde Simon pudo mostrar la línea por primera vez. El público podrá conocer la línea del 18 al 20 de septiembre, en La Rural.

Simon junto a reconocidos dermotólogos y líderes de opinión de skincare, invitados al evento.

La propuesta: menos ruido, más evidencia

El centro de la propuesta: cuatro productos, dos activos con décadas de estudios clínicos detrás, y una filosofía que se resume en una frase —volver a los clásicos.

La idea de partida es simple: algunos de los activos con mayor trayectoria y respaldo científico siguen ocupando un lugar central en la dermatología actual. Shagmié construye su línea alrededor de dos “clásicos” de la dermatología —retinol y ácido glicólico— en concentraciones cuidadosamente seleccionadas para combinar eficacia y tolerancia. Nada de fórmulas construidas alrededor del ingrediente de moda ni promesas de efecto inmediato: la apuesta es por resultados que se construyen con el uso sostenido.

Quién es Simon Scarano y por qué se suma como cofundador

Scarano es médico dermatólogo y una de las voces de divulgación sobre cuidado de la piel más seguidas en redes, con antecedentes como vocero científico de marcas internacionales del sector. Con Shagmié da un paso más: pasa de la divulgación y la recomendación al desarrollo de producto. Como él mismo resume en la carta que abre el catálogo de la línea: “Ayudé a crear esta marca con una idea muy simple: el skincare no tiene que ser complicado, inaccesible, ni prometer magia para ser efectivo”.

Una marca de Laboratorios La Puissânce

Shagmié pertenece a Laboratorios La Puissânce, firma argentina con trayectoria en cosmética capilar, que con este lanzamiento extiende su desarrollo al skincare facial de la mano de Scarano. La línea es un proyecto desarrollado desde el inicio en conjunto entre el equipo del laboratorio y Scarano, desde la selección de activos hasta la construcción de la rutina.

Los cuatro productos de la línea

La Puissaice

● Gel de limpieza facial — Pantenol & Alantoína. Para piel normal a mixta, con complejo Lactil, pantenol y alantoína. El primer paso de la rutina, mañana y noche. 200 g. dermatológicamente testeada.

● Crema con Retinol 0,3% — Firmeza y elasticidad. Retinol encapsulado, de liberación gradual, junto con niacinamida, pantenol y glicosaminoglicanos. Uso nocturno. 30 g, dermatológicamente testeada.

● Crema con Ácido Glicólico 10% — Renovación celular. La molécula más pequeña de la familia de los AHA, en la concentración de uso diario que la evidencia respalda. Se complementa con niacinamida, pantenol y ácido hialurónico. Uso nocturno. 30 g, dermatológicamente testeada.

● Crema hidratante facial — Niacinamida, Pantenol & Ácido Hialurónico. El cierre de la rutina, mañana y noche, para sostener la barrera cutánea mientras actúan los activos más exigentes. 50 g. dermatológicamente testeada.

Cuatro productos, una misma filosofía de formulación: eficacia, simpleza y cuidado, con fórmulas dermatológicamente testeadas, cruelty free, sin parabenos y sin fragancias agregadas.

El skincare no tiene que ser complicado, inaccesible ni prometer magia para ser efectivo. Como dermatólogo veo todos los días pieles reales, con necesidades reales: por eso elegimos fórmulas simples, con activos respaldados por evidencia científica” — Simon Scarano, médico dermatólogo (MN 151.411), cofundador de Shagmié

Cómo se usa

La rutina propuesta es sencilla: de día, limpiador e hidratante (más protector solar, que no forma parte de la línea pero es, aclaran, no negociable). De noche, limpiador y, luego retinol o ácido glicólico según necesidad (en algunos casos pueden alternarse un día cada uno). Siempre cerrando con la crema hidratante. La marca recomienda introducir cada activo de forma gradual —dos o tres veces por semana al inicio— y no combinar retinol y glicólico la misma noche hasta que la piel se adapte. “Como ocurre con los tratamientos cosméticos, la constancia es parte central de la rutina y los resultados continúan evolucionando con el uso sostenido”, señalan desde la marca.

Con una propuesta que apunta a diferenciarse en un mercado saturado de tendencias, Shagmié se prepara para su presentación pública en Pigmento Fest, del 18 al 20 de septiembre en La Rural, donde el público podrá probar la línea completa.

QUIERO CONOCER SHAGMIÉ

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