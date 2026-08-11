Ya llega la 2da. edición de LN WEEK: la semana de beneficios imperdibles para informarte, ahorrar y cocinar
Del 14 al 21 de agosto, LA NACION lanza la 2da. edición de su propia semana de suscripciones digitales; habrá promociones especiales para acceder a LA NACION, Club LA NACION y Foodit; una oportunidad única para empezar el año con noticias, beneficios y el mejor contenido gastronómico
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En un calendario lleno de eventos de compras, hay momentos que realmente marcan la diferencia. Así como ya es costumbre aprovechar las grandes fechas de descuentos, este mes llega la 2da. edición de LN WEEK: una semana exclusiva creada por LA NACION para que accedas a sus mejores plataformas con promociones impagables y pensadas a tu medida.
Hoy la información precisa, el ahorro inteligente y la organización en el hogar son parte fundamental de la rutina. Para responder a esa necesidad, LA NACION integró tres universos digitales que transforman tu día a día:
Suscripción digital LA NACION: periodismo riguroso, investigaciones profundas, análisis de expertos y toda la actualidad con lectura ilimitada para tomar las mejores decisiones.
Club LA NACION: tu aliado diario para cuidar el bolsillo. Un programa con descuentos clave en gastronomía, supermercados, moda, viajes y espectáculos que te permite ahorrar en cada salida o compra habitual.
Foodit: el asistente gastronómico definitivo para quienes buscan organizar mejor su cocina cotidiana. Foodit reúne más de 2.600 recetas, menús semanales, un buscador inteligente para encontrar qué cocinar según los ingredientes disponibles, listas de compras automáticas, ajuste de porciones y videos con técnicas para cocinar de manera práctica y organizada.
Todo lo que tenés que saber antes del lanzamiento
- ¿Puedo suscribirme a más de un producto a la vez? Durante esta edición, cada producto se adquiere por separado. Las ofertas estarán disponibles de forma individual para que cada persona elija lo que mejor se adapte a su necesidad.
- ¿Las ofertas se conocen antes o solo durante LN WEEK? Los detalles exactos se publicarán recién durante la semana de LN WEEK, a partir del 14 de agosto a las 00:00 hasta el día 21 del mismo mes.
- ¿Las oportunidades son realmente distintos a otras campañas del año? Sí. LN WEEK está pensada como la oportunidad más fuerte del año para nuevos suscriptores, con propuestas que no se repiten en otras fechas regulares.
- ¿Necesito estar registrado para acceder? No es obligatorio, pero estar registrado permite recibir avisos y alertas apenas se activen las ofertas.
- ¿Habrá cupos o beneficios limitados? Sí. Algunas promociones pueden tener disponibilidad limitada, por lo que se recomienda aprovechar las ofertas apenas se activen.
Agendá la fecha: del 14 al 21 de agosto, descubrí todo lo que LN WEEK tiene preparado para vos y transformá la forma de informarte, ahorrar y cocinar. ¡Aprovechalo!