escuchar

“El video se comenzó a viralizar acá en Madryn el sábado a la mañana, casi dos días después del ataque. N o había denuncia, ni nada, pero como el edificio de departamentos es muy conocido, fuimos a tocar puerta a puerta en cada departamento hasta que encontramos en cuál estaba la víctima y su pareja. Recién ahí la pudimos rescatar”, resumió ante LA NACION, uno de los investigadores, sobre cómo llegaron a dar con la mujer que vivió unas vacaciones de terror en Puerto Madryn luego de que su pareja la amenazara, golpeara, estrangulara, arrastrara semidesnuda y mantuviera en cautiverio en el departamento que habían alquilado en la zona céntrica de la ciudad patagónica.

El hecho, que trascendió a nivel nacional ayer, ocurrió el jueves de la semana pasada en la ciudad de Puerto Madryn, 60 kilómetros al norte de la capital provincial, y la Justicia intervino de oficio –ya que la víctima no realizó la denuncia- luego de que circularan en redes sociales las imágenes obtenidas por una cámara de seguridad ubicada en el edificio.

En los videos de las cámaras se observa cómo es un hombre, de remera blanca y letras rojas, el que filma con su celular las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio situado sobre la calle 9 de Julio, en el centro de Madryn, que las compartió por WhatsApp y luego se viralizaron.

Parte de las vejaciones que sufrió la mujer quedaron grabadas en las cámaras instaladas en los espacios comunes del edificio. La secuencia que lograron captar las cámaras del edificio se dieron en el hall y se observa cómo el hombre intenta hacer que la mujer ingrese a la fuerza dentro del inmueble. Ante su resistencia, comienzan un forcejeo que incluyó golpes, un intento de estrangulación y quitarle el vestido que tenía puesto, por lo que la mujer quedó semidesnuda.

Lo que siguió fue que, tras ingresarla al edificio, la arrastró por el piso del hall hasta que la ingresó al ascensor del edificio. Tras estar privada de su libertad en el departamento, la mujer logró escaparse y radicar la denuncia policial.

“En ninguna de las cuatro comisarías de Madryn había denuncia alguna, ni llamado al número de emergencia. Pero al ver las imágenes, comenzamos con una investigación de oficio y así llegamos hasta el departamento donde estaba la víctima, que tiene 33 años y estaba de vacaciones acá junto a su pareja, de 39 año s. Cuando llegamos al departamento y la vimos, ella estaba nerviosa, no quiso decir nada y tampoco lo quería denunciar. Pero igual accedió a que la trasladáramos a la comisaría de la mujer y la fiscalía para que fuera asistida y se comprobara que su vida no corría peligro”, sumó una alta fuente de la investigación consultada por LA NACION.

Sobre el agresor, explicaron que en un primer momento fue demorado por amenazas agravadas y privación ilegítima de la libertad. Tras el inicio de la causa, fue detenido bajo los cargos de “abuso sexual, amenazas con armas de fuego y tentativa de femicidio”.

“ Sigue detenido. Cuando entramos al departamento no se resistió y fue a la comisaría. Esto fue el sábado. Posteriormente, se hizo un allanamiento al departamento, cuando no estaba la pareja, y encontramos un arma calibre 9 milímetros, tres cargadores y balas colocadas en el arma. Tras la audiencia del lunes, se dispuso que permanecerá, al menos, un mes en prisión preventiva hasta que avance la investigación ”, detallaron sobre el futuro penal del hombre cuya identidad no trascendió.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, a través de sus redes sociales, había informado el sábado: “Quedó detenido por amenazas agravadas y privación ilegítima de la libertad contra una joven. Sucedió el jueves en edificio.

Madryn: quedó detenido por amenazas agravadas y privación ilegítima de la libertad contra una joven. Sucedió el jueves en edificio. En las próximas horas se hará la audiencia, mientras avanzan medidas de investigación que podrían agravar la calificación — Fiscalía Madryn (@FiscaliaMadryn) February 17, 2024

Otros dos casos de violencia de género

Tras la detención del turista, se conoció que hubo otros dos casos de violencia de género que se produjeron en Chubut en los últimos días, según informaron fuentes policiales a la agencia Telam.

También en Puerto Madryn, el domingo, un hombre de 36 años fue detenido por agentes de la comisaría 2ª de esa ciudad, luego de atacar con un cuchillo y amenazar de muerte a una mujer en su vivienda de la calle Independencia al 300, informaron fuentes policiales.

En este caso la Policía actuó advertida por los vecinos, tras lo cual ingresaron en medio de los gritos de la víctima, que era perseguida a punta de cuchillo.

El restante hecho de violencia de género se produjo en Trelew, tras la denuncia que formuló la víctima que fue atacada a tiros por su pareja y resultó ilesa.

“Por lo que pudimos reconstruir víctima y victimario son militares que prestan servicio en la base Almirante Zar de Trelew, el hombre quedó sometido a proceso y entregó el arma reglamentaria”, explicó el jefe de la unidad regional de la policía del Chubut, Gabriel Araujo.

El comisario inspector reveló que la víctima, una joven de 25 años, fue trasladada en estado de shock a la Comisaría de la Mujer y el agresor fue encontrado en la base Almirante Zar, donde entregó su arma reglamentaria. En la requisa de la vivienda donde se produjo el hecho se encontraron los proyectiles.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Con información de la agencia Télam.

Temas Violencia de género