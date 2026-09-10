A pocas cuadras del tiroteo frente al colegio de El Palomar, motochorros asaltaron a un vecino ante su casa

Horas después del tiroteo ocurrido frente al colegio Emaús, que dejó a un hombre herido durante un intento de asalto en El Palomar, dos motochorros asaltaron a un vecino ante su casa a pocas cuadras del establecimiento educativo y del lugar donde vecinos realizaban una protesta por la inseguridad en el distrito.

El nuevo robo quedó registrado en un video que mostró la secuencia completa del ataque: en las imágenes se vio la llegada de dos hombres armados a bordo de una moto y que abordaron a un vecino cuando se encontraba en el ingreso de su casa.

Nuevo robo en El Palomar

Según se observó en el video, los asaltantes apuntaron directamente al hombre, que reaccionó levantando las manos de inmediato.

Bajo esa amenaza el vecino revisó sus bolsillos y arrojó sus pertenencias a la vereda. La situación escaló cuando los ladrones lo encañonaron de todos modos y lo obligaron a arrodillarse en el suelo mientras continuaban apuntándole.

La víctima permaneció varios segundos reducido en la entrada de la vivienda hasta que logró ponerse de pie, aunque evitó mirar directamente a los asaltantes mientras éstos coordinaban la fuga.

De acuerdo a lo que mostró el registro, uno de los motochorros escapó en la moto en la que habían llegado y el otro lo hizo a bordo de una camioneta que se encontraba estacionada frente a la casa de la víctima.

Por el momento no existen detalles sobre la propiedad de ese vehículo ni sobre la mecánica exacta de la huida. Tampoco se informó si la camioneta pertenecía al vecino asaltado.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación del intendente Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP), por los casos de inseguridad en el distrito.

Los concejales le solicitaron al jefe comunal que se presente en el recinto para que “brinde un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos y las políticas tomadas y que tomará en materia de seguridad”.

Cómo fue la balacera frente al colegio

El nuevo robo se produjo en un contexto de fuerte preocupación entre los vecinos de El Palomar. Durante la mañana de este jueves, la zona había sido escenario de otro grave episodio de inseguridad que generó pánico entre familias y docentes en las inmediaciones del colegio Emaús, ubicado en el partido bonaerense de Morón.

En un tiroteo, un hombre resultó herido cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.

El hombre herido, en las inmediaciones de un colegio de El Palomar

El hecho ocurrió en los alrededores del colegio Emaús alrededor de las 7.15. Según las primeras versiones, los delincuentes llegaron al lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.

Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense que, a bordo de su Peugeot 208, llevaba a su hija de 10 años al colegio.

Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a disparar.

Balearon a un hombre en El Palomar cuando llevaba a su hija a la escuela

Uno de los disparos impactó en su abdomen. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada a un hospital para recibir atención médica. Poco tiempo después fue dado de alta. Los delincuentes, por su parte, huyeron sin llegar a concretar el robo y eran intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.