Qué se sabe hasta ahora del tiroteo frente a un colegio en El Palomar

Este jueves por la mañana ocurrió un tiroteo que causó pánico frente a un colegio de El Palomar, partido de Morón, conurbano bonaerense. En el hecho, un hombre resultó herido cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.

Qué pasó

El hecho ocurrió en los alrededores del colegio Emaús alrededor de las 7.15. Según las primeras versiones, los delincuentes llegaron al lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.

Balearon a un hombre en El Palomar cuando llevaba a su hija a la escuela

Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense que, a bordo de su Peugeot 208, llevaba a su hija de 10 años al colegio. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a disparar.

La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio.

Un hombre herido

Uno de los disparos impactó en el abdomen de un hombre de 51 años, que cayó herido al lado de su hija. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada para recibir atención médica. Se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

El comisario mayor retirado, herido tras el balazo recibido por los delincuentes cerca del colegio Emaús, de El Palomar

Según le informaron a LA NACION fuentes policiales, el hombre fue trasladado al hospital Posadas y está fuera de peligro.

Prófugos

Los delincuentes escaparon sin llegar a concretar el robo y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

El colegio Emaús es una institución situada en El Palomar a la que concurren, entre otros estudiantes, los hijos de Lucas Ghi, intendente de Morón, según pudo saberse tras el episodio.

Habló el secretario de Seguridad

El secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso, indicó que se montó un operativo para dar con los delincuentes prófugos en la zona del Hospital Posadas, Fuerte Apache y Carlos Gardel.

“Los estamos buscando. Posiblemente haya uno de esos herido. Tenemos algunas pistas, así que estamos realizando una búsqueda muy intensa en la zona de Tres de Febrero, Fuerte Apache, Carlos Gardel, de Morón. Tenemos algunos indicios en base a imágenes que hemos relevado y estos están intensamente buscados”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia. No confirmó si los buscados son menores o mayores de edad.

Y habló de la delincuencia y los asaltos en el conurbano bonaerense: “El retiro del Estado está provocando el avance de las bandas, que utilizan a los menores para darles armas, aprovechando esa inimputabilidad, para que salgan a robar y a lastimar a nuestros vecinos”.

“En principio eran tres pero parece que es un grupo más grande”, reveló el funcionario de Ghi más tarde en diálogo con LN+.