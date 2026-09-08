A sangre fría: motochorros mataron a un joven para robarle la moto
La víctima fue interceptada en José C. Paz cuando salía del gimnasio; el ataque fue registrado por una cámara de seguridad vecinal
- 2 minutos de lectura'
Un joven de 22 años fue asesinado a sangre fría en el partido bonaerense de José C. Paz por motochorros que le dispararon para robarle la moto. El ataque fue registrado por una cámara de seguridad de una vivienda vecina y ahora esa filmación es analizada por detectives judiciales y policiales para intentar identificar a los homicidas.
El crimen sucedió anoche a las 21.28, en Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino, de José Paz. La víctima, identificada por fuentes policiales como David Ojeda Vázquez, regresaba a su casa desde el gimnasio.
Según se advierte en la filmación, los delincuentes perseguían a la víctima y, como no se detuvo, le dispararon. El joven cayó sobre la vereda y uno de los motochorros escapó con su moto a toda velocidad.
“El muchacho fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Mercante, donde falleció. Según informaron los médicos, presentaba una herida de arma de fuego en la espalda”, dijeron fuentes policiales.
Uno de los delincuentes, según se puede observar en la filmación, llevaba una mochila como la que usan los repartidores de una reconocida aplicación.
La investigación del homicidio quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 del Departamento Judicial de San Martín.
“Se analiza la filmación en la que quedó registrado el homicidio para intentar identificar a los autores del crimen. También se buscan otras grabaciones para intentar reconstruir la fuga de los asesinos”, explicaron los voceros consultados.
Ojeda Vázquez se dedicaba al marketing digital.
- 1
- 2
Viuda negra VIP: contactos por redes sociales, inteligencia previa y otros secretos de la banda de Eluney
- 3
Quién es Marta Pascual, la jueza bonaerense que suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años
- 4
Tragedia en la ruta: murieron un reconocido médico rural y su esposa al incendiarse su auto en un choque en Santa Fe