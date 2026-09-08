A sangre fría: motochorros mataron a un joven para robarle la moto

Un joven de 22 años fue asesinado a sangre fría en el partido bonaerense de José C. Paz por motochorros que le dispararon para robarle la moto. El ataque fue registrado por una cámara de seguridad de una vivienda vecina y ahora esa filmación es analizada por detectives judiciales y policiales para intentar identificar a los homicidas.

El crimen sucedió anoche a las 21.28, en Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino, de José Paz. La víctima, identificada por fuentes policiales como David Ojeda Vázquez, regresaba a su casa desde el gimnasio.

Se hicieron pasar por repartidores y mataron de un disparo a un joven de 23 años para robarle en José C. Paz

Según se advierte en la filmación, los delincuentes perseguían a la víctima y, como no se detuvo, le dispararon. El joven cayó sobre la vereda y uno de los motochorros escapó con su moto a toda velocidad.

“El muchacho fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Mercante, donde falleció. Según informaron los médicos, presentaba una herida de arma de fuego en la espalda”, dijeron fuentes policiales.

Uno de los delincuentes, según se puede observar en la filmación, llevaba una mochila como la que usan los repartidores de una reconocida aplicación.

La investigación del homicidio quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 del Departamento Judicial de San Martín.

“Se analiza la filmación en la que quedó registrado el homicidio para intentar identificar a los autores del crimen. También se buscan otras grabaciones para intentar reconstruir la fuga de los asesinos”, explicaron los voceros consultados.

Ojeda Vázquez se dedicaba al marketing digital.