Tragedia en la ruta: murieron un reconocido médico rural y su esposa al incendiarse su auto en un choque en Santa Fe

SANTA FE.- Dos personas murieron tras una violenta colisión por alcance en la Ruta Provincial 280 S (secundaria), entre Sunchales y Colonia Aldao, en el oeste provincial, protagonizada por tres vehículos, uno de los cuales se incendió.

Según la información que trascendió esta mañana, las víctimas mortales eran un matrimonio radicado en Colonia Aldao: el médico Miguel Baronetto, de 57 años, destacado profesional de la zona, y Silvia Ríos, de 53, quien trabajaba en una oficina del Pami de Sunchales.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a LA NACION que el siniestro ocurrió durante la noche del domingo, minutos después de las 20, e involucró a dos automóviles y una camioneta.

El accidente se registró en un tramo de esa carretera que une Sunchales con la provincia de Córdoba, cerca de la localidad de Seeber, a pocos kilómetros del ingreso a Colonia Aldao.

Fuentes confiables indicaron que la colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Bora y una Toyota Corolla Cross.

La Toyota Hilux de color bordó era conducida por un productor agropecuario domiciliado en la zona rural de Porteña, Córdoba. En tanto, el Volkswagen Bora, de color negro, era conducido por un residente de la localidad de Brinkmann, de la misma provincia; viajaba acompañado de su esposa y sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 11. Todos ellos fueron asistidos en el lugar por equipos médicos.

En el Toyota Corolla Cross viajaban el médico y su esposa. Los primeros peritajes, sumados a los relatos de los ocupantes de los vehículos involucrados —que resultaron con lesiones pero no de gravedad— indicarían que el accidente habría sido lo que se denomina una colisión por alcance.

Uno de los automóviles habría disminuido bruscamente su marcha, por razones que se ignoran, y habría sido impactado desde atrás por una camioneta.

Segundos después apareció en escena otro rodado que no pudo evitar una nueva colisión.

Dadas las características del siniestro, uno de los vehículos se incendió tras el impacto y las dos personas que quedaron atrapadas en su interior perdieron la vida en el lugar.

Los cuerpos carbonizados debieron ser retirados por Bomberos Voluntarios de Sunchales, que trabajaron en el lugar junto a personal policial y servicios de emergencia.

En Sunchales y en Colonia Aldao, la noticia del fallecimiento de la pareja provocó amplia repercusión.

Por la tarde, la fiscal María Cecilia Doro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rafaela, que actúa por jurisdicción, comenzó a evaluar los detalles de lo sucedido y resolvió acusar a uno de los conductores, el primero de todos ellos, quien frenó bruscamente sin supuestamente realizar la advertencia del caso, por el delito de doble homicidio culposo.