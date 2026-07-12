Eludieron un control policial y fueron detenidos tras chocar con un patrullero en una persecución de película en la General Paz

Una persecución que comenzó sobre la avenida General Paz y se extendió hasta la localidad bonaerense de Villa Madero terminó con la detención de dos motociclistas que habían eludido un control de seguridad de la Policía de la Ciudad. Uno de los sospechosos tiene 17 años y registra cuatro antecedentes por robos cometidos en territorio porteño entre 2023 y 2025.

El procedimiento se inició cuando operadores de la División Anillo Digital detectaron una moto Bajaj Rouser 200 que circulaba por la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi, en sentido hacia el Riachuelo.

Según informaron fuentes policiales, los dos ocupantes viajaban sin casco, por lo que los efectivos les ordenaron detener la marcha mediante señales lumínicas y sonoras.

Lejos de acatar la indicación, el conductor aceleró, lo que dio inicio a un operativo de seguimiento coordinado desde el sistema de monitoreo y con móviles desplegados sobre la autopista.

La persecución se prolongó durante varios minutos y finalizó en la colectora de la avenida General Paz, ya en jurisdicción de la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza.

De acuerdo con la investigación, durante la maniobra de escape los sospechosos intentaron evitar el cierre policial y terminaron impactando contra un patrullero. Primero chocaron el paragolpes delantero del móvil y luego golpearon la puerta del conductor, aunque finalmente fueron reducidos por los efectivos.

Las herramientas secuestradas por la Policía de la Ciudad Ministerio de Seguridad

Una vez identificados, los policías constataron que ambos sospechosos se domiciliaban en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El dato que más llamó la atención de los investigadores fue el historial de quien iba de acompañante en la moto: un adolescente de 17 años que acumulaba cuatro antecedentes por robos cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2023 y 2025.

Durante la inspección de la motocicleta, los efectivos advirtieron además una serie de irregularidades compatibles con un posible origen ilícito del vehículo.

Según el acta del procedimiento, la Bajaj Rouser no tenía llave de encendido y presentaba el tambor de arranque dañado, circunstancias que motivaron la intervención de la Justicia para determinar si la moto había sido robada o adulterada.

La moto secuestrada Ministerio de Seguridad

Con esos elementos, los policías consultaron al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores Nº7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, quien dispuso la detención de ambos sospechosos y ordenó instruir actuaciones por el delito de encubrimiento de robo automotor, mientras se realizan los peritajes correspondientes sobre la motocicleta para establecer su procedencia y verificar si posee pedido de secuestro o alguna otra irregularidad registral.

El adolescente arrestado fue trasladado al Instituto Inchausti, mientras que el mayor quedó a disposición de la Justicia.