Allanamientos en 13 provincias argentinas y 13 países contra la explotación sexual infantil

Distintos puntos de la Argentina y de 13 países alrededor del mundo fueron escenario de dos megaoperativos transnacionales contra redes dedicadas a la pedofilia y a la producción y difusión de imágenes explotación sexual infantil.

En el marco de la operación llamada “Aliados por la Infancia III”, se realizaron 33 allanamientos simultáneos en 13 provincias, en Alemania y en otros seis países americanos . En tanto que en el operativo “Infancia Protegida”, fuerzas policiales de la Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa y Tucumán ejecutaron una serie de procedimientos simultáneos para secuestrar material de pornografía infantil, en un proceso que tuvo su correlato en Hungría, Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Filipinas.

Aliados por la Infancia III tuvo el saldo provisional de 15 detenidos: nueve de ellos, en la Argentina –cuatro en la ciudad de Buenos Aires, tres en Santa Fe, uno en la provincia de Buenos Aires y otro en Salta, con la participación de efectivos de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de la Ciudad y las fuerzas de seguridad provinciales– y el resto, en Ecuador (cuatro aprehendidos), Puerto Rico y Costa Rica.

Los procedimientos a lo largo y ancho del país, motorizados especialmente por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se replicaron en Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. A nivel internacional, los allanamientos se realiaron también en Alemania, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica y Perú.

Parte de los dispositivos y elementos secuestrados en el marco del operativo Aliados por la Infancia III Procuración General bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, según informó la Procuración General, la directora del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, Eleonora Weingast, coordinó los procedimientos sobre siete objetivos situados en Avellaneda, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes –en este último, el sospechoso era el propio productor del material de abuso sexual de menores–, de los que se incautaron notebooks, computadoras de escritorio, tablets, celulares y dispositivos de almacenamiento de datos. Además, fueron asistidos dos menores en uno de los domicilios allanados.

En tanto, en la investigación llevada adelante por el fiscal Tomás Vaccarezza, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°17 de la Ciudad, especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, que contó con la colaboración de la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), la jueza del fuero Natalia Ohman firmó las órdenes de allanamiento.

Durante uno de los procedimientos, cuando irrumpieron los uniformados un sospechoso arrojó un disco para intentar evitar su requisa, pero finalmente el dispositivo fue recuperado. En otro operativo se encontró una gran cantidad de droga.

Juegos de niños secuestrados durante el operativo Aliados por la Infancia III Mariano Homero Baldantoni

Se informó que “la operación se inició a partir del trabajo en conjunto de las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal” de la Ciudad. Todo se realizó en el marco de cooperación para combatir la explotación sexual de menores a partir de la utilización del sistema de investigación norteamericano Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS) y Child Protection System (CPS).

“En total se lograron investigar más de 100 usuarios de redes P2P [peer to peer] distribuidos en la Argentina y el resto de los países” sujetos a la pesquisa, sostuvo el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

Otra causa, con epicentro en Berazategui

En tanto, el Ministerio de Seguridad porteño informó que la Policía de la Ciudad participó del Operativo Infancia Protegida, fruto de una investigación que comenzó con una alerta del National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec) recibida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°8 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, quien “solicitó la intervención del Departamento Delitos Tecnológicos Complejos e Investigaciones Especiales” de la fuerza metropolitana para ubicar a los sospechosos que operaban en el país.

Mientras los policías porteños realizaban allanamientos en Berazategui (Buenos Aires), Intendente Alvear (La Pampa) y San Miguel de Tucumán, se realizaron procedimientos simultáneos vinculados con la misma red internacional de pedofilia y tráfico de pornografía infantil en distintas ciudades de Hungría, Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Filipinas.

