Apareció Maia Beloso: “Los seguí unas siete cuadras”, dijo la mujer que los vio y llamó al 911

“Menos mal que apareció Maia”, suspiró Marina, la mujer vecina de Luján que vio a un hombre sospechoso que se trasladaba en bicicleta y no lo dudó un segundo: “Me llamo la atención, di vuelta a la manzana y comencé a seguirlos”. A la niña no podía verla. Recién la vio cuando, una vez que llamó al 911, los efectivos descubrieron la caja de cartón que había en el rodado y allí estaba la pequeña de 7 años, desaparecida desde el lunes.

“Venía de dejar a mi nena del jardín y en el cruce de las calles La Plata y Buenos Aires veo al chico en la bici con el cajón y la caja de cartón. Me llamó la atención y los seguí unas seis o siete cuadras”, relató la mujer en diálogo con TN.

En el camino, Marina detectó que un camionero también los había reconocido. “El hombre me hizo señas y eso me hizo pensar que no me estaba equivocando”, contó la mujer. Tras seguirlos unas cuadras, la vecina se comunicó al 911.

Así se trasladaba esta mañana el sospechoso

“A Maia no la vi en ningún momento. Nos damos cuenta cuando los policías sacan la caja”, recordó Marina, que es comerciante en Luján. La mujer notó al sospechoso “como perdido” y vio como la niña de siete años se largaba a llorar ante la contención de la mujer policía. “Estoy muy contenta de que apareció y espero que se reencuentre pronto con su mamá”, respiró aliviada.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información