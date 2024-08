Armados y encapuchados, robaron una empresa en El Palomar y en su huida se tirotearon con la policía

Escuchar

El sonido seco de los proyectiles alertó y atemorizó a los vecinos de El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Algunos, a pesar del miedo, se animaron a filmar la secuencia de un tiroteo entre una banda de ladrones encapuchados que acababa de robar el local de una empresa dedicada al cobro de servicios y al envío internacional de dinero y personal de la policía bonaerense que pasaba por el lugar. Los delincuentes, tras el enfrentamiento, lograron escapar a toda velocidad y por el momento no pudieron ser detenidos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Todo sucedió hoy a la mañana en Rossetti entre aviador Pedro Zanni y avenida Boulevard San Martín, a pocos metros de la estación de trenes El Palomar de la línea ferroviaria San Martín, cuando un móvil policial advirtió que cuatro ladrones armados y encapuchados salían de robar un local de la firma Western Union-Pago Fácil.

“Al advertir la presencia del patrullero de la policía bonaerense, los delincuentes comenzaron a disparar. Las ocupantes del móvil policial, una sargento y una oficial, repelieron la agresión. Hubo un feroz tiroteo”, explicaron fuentes policiales.

Los ladrones lograron subirse a un Toyota Corolla Cross blanco y escaparon a toda velocidad. El móvil de la policía bonaerense presentaba varios impactos de bala, pero las uniformadas resultaron ilesas.

“Se dispuso un operativo cerrojo que, por el momento, dio resultado negativo”, dijeron fuentes policiales.

Por la chapa patente, se determinó que el automóvil en el que escaparon los delincuentes no tenía pedido de secuestro y se supo que está radicado en Morón. Los investigadores todavía no descartaban que el vehículo hubiese sido robado poca antes del atraco en El Palomar y que el dueño no haya tenido tiempo en hacer la denuncia.

La víctima del robo, un comerciante de 41 años, relató a los investigadores que los delincuentes le sustrajeron la recaudación que tenía en el local.

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de San Martín, quien ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de la oficial y de la sargento que participaron en el tiroteo.

El caso es investigado como robo agravado, atentado y resistencia a la autoridad. Los detectives policiales y judiciales analizan las imágenes de las filmaciones que viralizaron en redes sociales e intentan reconstruir la ruta de escape de los delincuentes a partir del registro de cámaras de seguridad públicas y privadas.

