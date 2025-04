La caída de la banda que no dejaba de robar en la zona oeste del conurbano

Habían pasado siete meses desde que cumplió años, pero Guillermo Daniel N. no quiso desprenderse de los carteles con los que sus cómplices y amigos lo habían sorprendido y agasajado. Decidió guardarlos en su habitación, donde días atrás fueron secuestrados por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA). Eran imágenes de billetes de 100 dólares con las frases “Al Patrón se lo respeta” y “Feliz cumple $Guille”.

Pronto, los uniformados entendieron lo de “patrón”. Una gigantografía de un billete de 100 dólares con la imagen del rostro del capo narco Pablo Escobar Gaviria que reemplazaba a la de Benjamin Franklin decoraba el living.

La gigantografía con el rostro de Pablo Escobar Gaviria que encontraron los detectives de la Policía Federal en la casa del líder de la banda PFA

Guillermo Daniel N., de 25 años, está sindicado como líder de una organización criminal acusada de haber protagonizado una decena de robos en Moreno y General Rodríguez, en la zona oeste del conurbano.

En los últimos días, y tras una investigación del Equipo de Investigación de Delitos de Robos Agravados, conducida por el ayudante fiscal Maximiliano Gómez –que depende de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Moreno General-Rodríguez, a cargo de la fiscal Erica Chiessi–, detectives del Departamento de Investigaciones Especiales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA detuvieron al “Patrón” y a otros siete sospechosos acusados de integrar la banda. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

WhatsApp Video 2025-04-14 At 11.05.08 AM

La investigación comenzó el 4 de enero pasado. Ese día, en horas de la madrugada, la banda protagonizó un violento robo en Moreno. Cinco delincuentes armados irrumpieron en una casa situada en la calle Martínez Melo al 1600. Entraron en la propiedad por una ventana de la planta alta después de trepar cuatro metros.

Tras amenazarlo de muerte, al dueño de casa le pegaron un culatazo en la cabeza. Después, los ladrones se alzaron con un botín de 2000 dólares, dos teléfonos celulares, alhajas, ropa, zapatillas, bebidas alcohólicas, dos cascos para moto y tres llantas, entre otras cosas de valor.

“Todos estaban armados; uno tenía la cara descubierta y ese me pegó culatazos en la cabeza, y yo empecé a sangrar; otro también me pegó, me pedía plata y me decía ‘a vos te vendieron, fíjate con quien te juntás’. En ese momento empezaron a revolver todo, yo les dije que tenía 2000 dólares en una caja. Ahí me pegaron de nuevo, vi que bajaron algunos y dos de los cinco delincuentes se fueron hacia las otras habitaciones y uno se quedó conmigo. Revolvieron toda la casa, abrieron hasta la heladera” , recordó la víctima cuando declaró ante los funcionarios judiciales a cargo de la investigación.

La víctima les trató de explicar a los delincuentes que les habían dado mal el dato, que no tenía más dinero, que sus ahorros los había invertido en la compra de un Audi A5 modelo 2011. Enojados por lo que consideraban un magro botín, los ladrones rompieron a golpes un aparato de TV. Antes de irse, los asaltantes le pegaron a la novia de la víctima para que les desbloqueara su teléfono iPhone.

Cayó una banda que robaba casas en el conurbano PFA

“El trabajo coordinado entre detectives policiales y judiciales, después de haber recabado distintos testimonios y realizado un relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de los vecinos del lugar, permitió individualizar los vehículos en que los delincuentes habían llegado para robar la casa”, explicaron las fuentes consultadas. Se trata de un Volkswagen Polo y un Volkswagen Suran.

“Se advirtió que existían varias denuncias recientes, tanto en Moreno como en General Rodríguez, de similares características. Por esa razón se realizó una investigación conjunta de todos ellos y se logró establecer que se trataba de la misma banda que estuvo detrás de los robos denunciados”, explicaron a LA NACION fuentes de la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Lucas Oyhanarte.

A partir de las filmaciones de cámaras de seguridad privadas y de las grabaciones aportadas por las municipalidades de Merlo, Moreno y General Rodríguez se pudo reconstruir el trayecto que hicieron los delincuentes después de los robos y se identificó el inmueble en el que ingresaron dos de los ladrones.

Primero se detuvo a dos sospechosos. Después, a partir de intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia, se obtuvieron otras pruebas que permitieron identificar a otros seis sospechosos.

En una de las comunicaciones intervenidas en el marco de la investigación, dos de los delincuentes se lamentaban por haberse perdido la oportunidad de robar 50.000 dólares.

“Qué onda hermano, nos perdimos 50.000 dólares en ese rancho”, le dijo uno de los ladrones a su cómplice. La conversación continuó de la siguiente manera: “No nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ir enfierrados [sic] y pegarle un tiro”.

Finalmente, la banda fue desbaratada. Fuentes de la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez destacaron el trabajo hecho por el auxiliar letrado Diego Soos, quien estuvo a cargo de la instrucción de la causa.

En su indagatoria, Guillermo Daniel N., al que llamaban Patrón, dijo que no tenía nada que ver con los robos que le adjudicaban. Para la Justicia, en cambio, es el líder de la banda.

Gabriel Di Nicola Por