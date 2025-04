En plena vía pública, un adolescente mató a un amigo de un disparo en la cara e intentó escaparse

¿Accidental o a sangre fría? Esa es la principal duda que tiene por estas horas la Justicia tras un trágico episodio que sacudió el barrio Santa Catalina, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde un adolescente de 16 años fue detenido tras dispararle en el rostro a su amigo de 22 años, identificado como Dylan Jacob Minitti.

El hecho ocurrió el pasado jueves en plena vía pública en el cruce de las calles Miatello y Tierra del Fuego y a la vista de personas que estaban en la zona. A pesar del rápido accionar y de que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil Doctor Oscar Alende, el joven de 22 años murió poco después de ingresar al centro de salud debido a la gravedad de las heridas provocadas por el disparo efectuado a corta distancia.

Según las primeras investigaciones, el menor de edad estaba manipulando un arma de fuego en plena vía pública cuando se produjo el disparo fatal. Aunque no se determinó el modelo ni el origen del arma, los investigadores plantearon la posibilidad de que el disparo haya sido accidental, ya que víctima y victimario estaban juntos y no se evidenció una discusión previa. Sin embargo, no descartan otras hipótesis y trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Tras el disparo, el adolescente arrojó el arma e intentó darse a la fuga, pero fue detenido por efectivos de la policía bonaerense a menos de 100 metros del lugar del crimen, en la esquina de Miatello y San Manco donde se sitúa una escuela. La Policía Científica constató que la bala impactó en el maxilar derecho de Minitti, aunque no se precisó el calibre de la munición.

La causa, inicialmente caratulada como “averiguación de ilícito”, fue recaratulada como “homicidio” y quedó bajo la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, por tratarse de un menor de 18 años responsable del disparo. Los investigadores intentarán determinar si el disparo fue producto de un manejo imprudente del arma o si hubo intención por parte del acusado.

Con un arma en la puerta de un hotel

El viernes, dos personas de 26 y 30 años fueron detenidas por transitar con un arma de fuego en la puerta de un hotel del barrio porteño de Constitución.

Ante esta situación, el personal de la División Vía Pública IV recorría la zona cuando observó en la calle Salta al 1400 a dos hombres que tenían una actitud sospechosa en la puerta de un hotel, junto a una mujer trans.

Por esta razón, los efectivos se acercaron a identificarlos, y uno de los sujetos intentó darse a la fuga, aunque fue reducido a los pocos metros. Llevaba en una mochila cinco teléfonos celulares, una cámara de fotos, una barreta de 50 centímetros y una tijera.

El otro hombre, que se encontraba nervioso, fue requisado en presencia de testigos, y hallaron en el interior de un bolsillo del buzo que vestía un arma de fuego.

Por último, el caso fue consultado el Juzgado Criminal y Correccional Número 61, a cargo del doctor Edmundo Rabbione, quien dispuso la detención de los dos hombres y el secuestro de todos los elementos encontrados.

