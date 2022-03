Arrestaron a la novia de Luciano Cantero, el joven heredero de Los Monos

SANTA FE.- Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo de Luis “Pájaro” Cantero, el asesinado líder de la banda narco Los Monos, tiene 19 años y está detenido en la cárcel de Piñero. Ahora, volvió a quedar en la mira de la Justicia como el ideólogo de un caso de extorsión que incluyó amenazas y balaceras contra una vivienda de zona sur, en febrero pasado. Y fue arrestada la novia de ese heredero del clan Cantero.

Según los investigadores, los elementos probatorios surgieron cuando personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó en las últimas horas la vivienda de Érica Bullón, la pareja de Lucho, donde los detectives secuestraron notas escritas por ese capo narco juvenil con directivas precisas: “Decile que le das seis días para que paguen, si no ya saben lo que va a pasar”.

Tras el operativo, la joven quedó a disposición del fiscal Franco Carbone y será imputada el lunes, en principio por amenazas.

Fuentes de la AIC explicaron que en la casa de Erica, madre del hijo de Lucho Cantero, los pesquisas hallaron en un ropero notas manuscritas atribuidas a su pareja. Indicaron que los escritos son recados familiares, además de lamentos por el encierro carcelario. Pero también hay presuntos pedidos de extorsiones.

Luciano Cantero, el detenidos con camiseta amarilla, está acusado de atacar con 60 balazos a un patrullero el 25 de diciembre. Marcelo Manera

“Si vas a salir, el de la casa de Roldán me debe 1100 (dólares) del (vehículo Peugeot) 208 y también 4400 dólares”, señala uno de los escritos sobre un papel blanco, en bolígrafo.

En otro pasaje de la nota, Lucho lamentó su situación: “Yo no salgo más, mi amor, espero me banques hasta el final”, sostuvo.

Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue una parte de ese mensaje manuscrito: “Otra cosa: a Lucio llamalo y mostrale todos los mensajes y decile que si no quiere que lo mate que tiene que poner 100 mil dólares y 100 el Ariel, 100 cada uno por lo que me lo hicieron. (…) Que le das 6 días para que paguen los 200 mil dólares, si no ya sabe lo que va a pasar; aunque se vaya sé dónde vive el padre, los suegros, le sé todo (decile) a Lucio”, remarcó el escrito.

Luciano Cantero, el hijo del Pájaro, armado y a los tiros

Posteriormente, y según la denuncia realizada por una abogada en representación de las víctimas, el 3 de marzo pasado, fue tiroteada los días 18 y 21 de febrero una vivienda de Rui Barbosa al 900. Según se indicó, se trató de una extorsión. Es más, los investigadores dedujeron que el “apriete” contenía una exigencia: el pago de 200 mil dólares.

En su presentación, la abogada patrocinante expuso, entre otras consideraciones, que las amenazas surgieron a partir “de un negocio realizado en enero, en el cual ellos (es decir, las víctimas) actuaron como intermediarios entre un concesionario particular y la familia Cantero, puntualmente Luciano Cantero, y que el vehículo que adquirió Lucho fue secuestrado en un allanamiento realizado en misma fecha que este cayó detenido. Desde ese momento, son amenazados por Lucho Cantero y su señora”, denunciaron.

En poder de Lucho Cantero se decomisaron un FAL y un kit para utilizar una pistola Glock como subfusil

Debe recordarse que Lucho Cantero está detenido desde el 19 de enero de este año, acusado de ser el instigador del crimen de Damián Gómez, cometido el 21 de junio de 2021, en Anchorena y Balcarce, de Rosario.

“Me mandó a matar Lucho, denúncienlo, denúncienlo”, dijo la víctima como última voluntad en audios de WhatsApp que se transformaron en la principal prueba contra el hijo del Pájaro Cantero.

Fue en el marco de esa investigación que la Agencia de Investigación Criminal, por orden del Fiscal Carbone, allanó en las últimas horas la casa de Érica Bullón, pareja de Luciano y presunta cómplice de las amenazas.

En el domicilio ubicado en calle España al 5700, se encontraron cuatro teléfonos celulares y varias tarjetas de telefonía prepaga. Además, en el interior de un placard se encontró un cuaderno color azul con varias anotaciones que delataban algún tipo de amenaza.

El arsenal que la policía secuestró a los miembros del clan Cantero. Luciano, el hijo del líder de Los Monos, está acusado de disparar 60 tiros contra un patrullero.

El hijo de Pájaro Cantero también fue imputado por la tenencia de 20 pistolas de grueso calibre que le incautaron el martes 18 de enero en Caña de Ámbar al 1700, ocasión en que fue detenido. Además las fuerzas policiales incautaron 561 cartuchos 9 milímetros, 182 calibre 22 y 4 de .380 y secuestraron más de 3 millones de pesos, 5 autos y ocho motos. La misma imputación recayó entonces sobre Érica Bullón, quien quedó con prisión domiciliaria por 90 días con tobillera de monitoreo.

En Tribunales se especula que en un juicio oral, esa imputación contra el joven Cantero podría transformarse en una pena de prisión perpetua.

Una familia en la cárcel

Desde enero último también se encuentra detenida Lorena Verdún, la madre de Lucho, por tenencia de arma de fuego.

La mujer cuenta con una condena de cinco años de prisión por comercialización de drogas, dictada en 2019 por el Tribunal Oral Federal Nº 2, aunque el fallo aún no está firme.

En medios judiciales y policiales se habló hasta hace poco que Lucho asomaba como un jefe, un líder de una nueva camada de una asociación criminal.

Un funcionario judicial, que pidió reserva de identidad, dijo a comienzos de año que “se ha generado una nueva banda, Los Monos no es únicamente el Pájaro Cantero, el Viejo Cantero o Guille Cantero, van mutando las personas. Son fungibles quienes operan en los estratos inferiores de la banda y creo que un poco por la portación de apellido, la herencia que tiene por ser hijo del Pájaro sino también por los propios actos que ha ido llevando adelante lo demuestra como alguien de jerarquía por lo menos en este grupo en particular”, reflexionó, abonando la teoría de los investigadores sobre la estructura del clan en vigencia por más de dos décadas.