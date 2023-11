escuchar

La referente de la comunidad trans Diana Zoe López García fue asesinada el sábado por la tarde por su pareja, quien la apuñaló cuando se encontraban en la habitación de un hotel del barrio porteño de Balvanera y después confesó el ataque a la Policía. La mujer trabajaba en la Casa Rosada desde el año 2021 y había entrado a través de la sanción de la Ley de Cupo Travesti Trans. Ella misma decía que su ingreso como empleada pública “le cambió la vida”.

López García, de 47 años y oriunda de Salta, era asimismo la presidenta del Hotel Gondolín, el establecimiento de la zona de Villa Crespo que fue recuperado, funciona como centro cultural, y alberga a personas trans y travestis que llegan a la Ciudad desde distintas provincias.

Según informaron fuentes al tanto de la investigación a la Agencia Télam, un hombre de 38 años identificado como Norberto Villegas fue quien se comunicó al 911 ayer a las 16.15 para contar la agresión que había cometido contra su pareja, durante un incidente en un habitación de un hotel de la calle México al 2300 en Balvanera.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3B de la Policía de la Ciudad se desplazaron al lugar y encontraron ya sin vida a López García, que presentaba una herida punzo-cortante en la ingle. Luego personal del SAME confirmó su fallecimiento.

El autor del ataque quedó detenido y a disposición del Juzgado Nacional Criminal Correccional N° 11, imputado en principio por “homicidio calificado”, en una causa que se prevé que sume varios agravantes al tratarse de un transfemicidio, señalaron los investigadores.

“Este espacio me cambió la vida”

El 15 de julio de este año en la cuenta oficial de la Casa Rosada publicaron un video donde la referente de la comunidad trans contaba su historia. “La verdad que estar en este espacio, en este lugar, para mí es muy importante. Este espacio me dio y me cambió la vida”, aseveraba López García.

“Acá me abrieron la puerta y rompí todas esas barreras porque a mí antes la Policía me abría las puertas de los patrulleros, los calabozos; y acá me abrió la puerta la Policía para poder entrar a mi trabajo, un trabajo formal y registrado. La oportunidad que a mí me dio la vida, las leyes y el Estado, que también se las dé a otras compañeras y que se cumpla el cupo laboral trans”, decía en ese material la mujer asesinada ayer en cuanto a la legislación que establece que como mínimo 1% de los cargos y puestos del Estado debe ser ocupado por personas travestis, transexuales y transgéneros.

Diana Zoe López García ingresó a trabajar a Casa Rosada gracias a la Ley de Cupo Travesti Trans 🏳️‍⚧️



Un país más igualitario significa más derechos y la posibilidad de que todas las personas puedan proyectar un futuro mejor 🇦🇷 pic.twitter.com/RwoGD4YGol — Casa Rosada (@CasaRosada) July 15, 2023

En otra publicación también de la cuenta oficial, López García contaba cómo había sido el momento en el que se enteró que consiguió ingresar a la planta estatal. “El día de la promulgación de la ley me llaman a una entrevista a la Casa Rosada. Ahí es cuando me dan la gran noticia: ‘Zoe, ya estás contratada, empezás el 12 de julio’”, narró.

LA NACION