Asesinaron a un joven de 19 años de una puñalada en el pecho en una pelea callejera: hay tres detenidos

Un joven de 19 años fue asesinado de una puñalada en el pecho el domingo a la madrugada en una pelea callejera que se libró en la colectora oeste de la ruta Panamericana, entre las calles José Estenssoro y Mercante en Loma Verde. Pocos minutos después la Policía detuvo a tres sospechosos que fueron alojados en la Comisaría 1ª de Escobar y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del partido del noreste del Conurbano bonaerense a cargo de Gonzalo Ferreiros, quien les inició una causa por “homicidio simple”.

El hecho, detallaron Télam y El Día de Escobar, ocurrió alrededor de las 6 y la víctima, que fue identificada como Joel Alberto Madona, fue atacada a golpes y con un arma blanca por otros tres jóvenes, dos de 21 años y el restante de 20 de los cuáles dos son primos de nacionalidad peruana, quienes le efectuaron una herida cortante en la zona toráxica que le produjo el deceso en el acto.

Juan Madona recibió una puñalada en el pecho

Los atacantes huyeron de la escena del crimen, pero fueron capturados en la intersección de Colón y Paseo de Julio tras un intenso rastrillaje en la zona para el que el aporte de datos de los testigos fue determinante. En su poder tenían una navaja con una hoja de 15 centímetros que es la que habrían utilizado para matar a Madona y, también, sus ropas manchadas con sangre, que sería del muchacho fallecido.

Al momento del suceso Madona estaba con un amigo quien sufrió una herida cortante en una sus manos. También informó que ambas partes se conocerían y tendrían problemas de vieja data, lo que descartó la posibilidad de que los acuchillaron para robarles.

Madona era nacido en la provincia de Chaco y vivía en el barro Los Robles. En las últimas horas, sus amigos lo despidieron en redes sociales y pidieron justicia por él. “Descansa en paz hermano, te vamos a extrañar una banda, te fuiste de la peor manera y vos no lo merecías, me parte el alma el saber que ya vas a estar con nosotros. Eras más que un amigo, un hermano para mi, nos criamos juntos, pasamos buenos y malos momentos pero me quedo con lo mejor amigo. Te voy a extrañar un montón”, posteó Braian Sosa en Facebook.

Amigos despidieron al joven de 19 años en redes sociales

Juan Román, en tanto, expresó: Todavía no caigo amigo, te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y las boludeces que hacías, por la buena persona y amigo que eras, hoy el barrio está de luto. Dale fuerzas a tu vieja más que nada desde el cielo por qué ahí fuiste, eras un re pibe que no tenía maldad, te fuiste a tan corta edad teniendo solo 19 años, un pibe que la luchó de chico. La verdad estos cobardes la van a tener que pagar, quebraron a una familia, justicia por vos”.