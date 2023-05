Así fue el llamado al 911 que hizo el policía después de matar al ladrón en Moreno

escuchar

Tras conocerse las imágenes en las que el policía Lucas Abraham Mallea mató el pasado domingo por la noche a un motochorro que intentó robarle la moto en la que viajaba junto a su novia en el partido de Moreno, trascendió este miércoles el llamado que el oficial hizo desde el lugar al 911.

Una vez establece contacto con Emergencias, Mallea se identifica y explica: “Estaba con mi novia, íbamos al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido” .

Consultado sobre el estado del ladrón, que recibió tres disparos de bala, señaló: “No me acerqué pero está tirado en el asfalto”. Y aclaró a continuación: “Está tirado, aparentemente óbito. Está armado el masculino”. Es allí cuando el agente alega que él también estaba armado y que existió un enfrentamiento entre ambos.

En principio, se detuvo al efecto por haber disparado a la víctima por la espalda. 48 horas después, el fiscal Gabriel López dictaminó su excarcelación pero mantuvo la imputación de homicidio agravado. El hecho de que el sargento haya llamado al 911 y haya cumplido el protocolo ayudó al fiscal a tomar la decisión.

El suboficial, de 31 años, dijo en su indagatoria que abrió fuego contra el asaltante que se disponía a huir con su moto (una Kiden KD150 Z) porque temió por la vida de su novia, Milagros Guevara, de 22 años, y por la suya, ya que los asaltantes permanentemente lo amenazaban de muerte.

Indicó además que uno de ellos le exhibió lo que parecía una escopeta “tumbera”, aunque resultó ser un truco con dos caños soldados y unidos con cinta.

“En un momento le dije: ‘dejá que se vaya mi novia’. Entonces, me bajé, pero siempre dándole la espalda al muchacho. Cuando yo me bajo, no veía lo que hacía. Me alejé tres pasos, desenfunde, giré rápido, porque dije ‘me va a matar’. En mi cabeza lo único que tenía era que me apuntaba con el arma”, relató Mellea.

“Entonces, giré y disparé. Cuando vi que el chico hizo dos o tres pasos observé que quería sacar algo y apuntarme. Entonces, seguí disparando. Cuando logré ver en la oscuridad que se iba para la esquina, advertí que se daba vuelta y salía corriendo. En ese momento, ya no disparé más”, sumó.

Y cerró: “Busqué a mi novia. Luego me acerqué a la esquina y encontré tirado al muchacho. Ahí me di cuenta que estaba muerto. Yo no quería matar a nadie. Se me vino el mundo abajo. Llamé al 911 y le dije a mi novia que me indicara dónde estábamos, porque yo no sabía dónde estaba por todo lo que había pasado.

El asaltante, que habría sido identificado como Andrés Aníbal Carbonel, de 28 años, venía un raid delictivo que había comenzado, minutos antes, en la calle diario La Nación, entre Salto y Ramón Falcón, a diez cuadras de la estación de Francisco Álvarez, en el mencionado partido de Moreno.

El detalle del llamado al 911

Operador (O): 911, emergencias.

Lucas Abraham Mallea (LAM): Hola. Buenas noches.

O: Bien. Dígame.

LAM: Habla el Sargento Mallea.

O: Sí, ¿desde qué localidad me llama?

LAM: Estoy en Moreno.

O: Esto es La Reja.

LAM: Sí.

O: Bien, decime por favor lo que sucedió.

LAM: Íbamos al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido.

O: Decime, ¿en qué andaban, caminando?

LAM: En moto, en moto en moto. Uno se escapó para el lado del centro de Moreno.

O: Está bien, ¿y me decís que tenés uno ahí? ¿Cómo está esa persona?

LAM: Estaba armada, no me acerqué todavía, pero está tirada en el asfalto.

O: ¿Pero está reducido?

LAM: Está tirada, aparentemente óbito. Está armado el masculino.

O: ¿Está armado? ¿Tuvieron un enfrentamiento entre ustedes dos con el arma?

LAM: Yo sí.

O: Le disparaste?

LAM: Sí, sí.

O: Bien, repetime tu nombre por favor, tu gracia.

LAM: Sargento Mallea, soy de la 11PL de Ituzaingó.

O: ¿Estás herido?

LAM: No, no. Por el momento no, mi novia tampoco.

