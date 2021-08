Ataque mafioso y mortal: una mujer murió de un infarto por ser testigo de una balacera en una concesionaria de autos en Rosario

El tirador llegó en moto, se acercó corriendo, disparó contra cada uno de los vidrios de la concesionaria de autos Rosario Norte S.R.L. ubicada en Rondeau al 4100, en la zona norte de Rosario, y escapó. La acción ocurrió cerca de las 21 y duró tan solo tres segundos, pero como consecuencia, murió una mujer de 62 años.

Es que Marta Agüero se encontraba en las inmediaciones del local, en una parada de colectivos a la espera de una unidad, cuando fue testigo de la balacera.

Debido al miedo que le ocasionó la situación, cruzó el boulevard para huir, pero se desvaneció en la vereda. Cuando llegó la ambulancia a atenderla, ya estaba muerta. Los medios rosarinos detallaron que la mujer sufría hipertensión y tenía colocados stents.

El dueño del local aseguró que sufre extorsiones desde hace meses

El dueño de la concesionaria atacada, Omar Velázquez, detalló en una entrevista para Radio 2 que fueron “aproximadamente nueve disparos” los que el gatillero descargó contra su local -algunos de los cuales impactaron contra los vehículos que ofrecía- y manifestó ser blanco de extorsiones desde hace ya varios meses.

“Vienen intimidándonos con que paguemos plata por protección. Si no pagamos, iban a pasar, a romper los vidrios, a balear el local, y es lo que ocurrió”, contó el hombre, quien detalló que inicialmente le pidieron 25.000 dólares. “No sé si por mes, pedían de entrada esa plata. Es una suma muy importante para regalársela a alguien que no sabemos ni siquiera quién es”, manifestó Velázquez.

Agregó, además, que en esos llamados nombraron a bandas criminales rosarinas. “No daba la cara nadie”, especificó y relató, en cuanto al origen de las comunicaciones: “A nombre de no sabemos quién, la protección la ofrecen ellos. Es algo que pasaba hace 150 años en la mafia en Estados Unidos y está ocurriendo ahora acá. Estamos retrocediendo de una forma terrible. La Agencia de Investigación Criminal estuvo avanzando con la investigación, pero no logra dar en su cometido; llega hasta ahí, pero no se culmina”.

Los ataques de este tipo no son inusuales en Rosario, una ciudad atravesada por la rivalidad entre bandas narco, donde además de domicilios particulares y locales comerciales, fue baleado más de una vez el Centro de Justicia Penal.

