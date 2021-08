Video: el frío saludo de Leo Messi con Joan Laporta antes de la despedida de Barcelona

La salida de Lionel Messi de Barcelona, impactante e inesperada para muchos teniendo en cuenta los movimientos y acercamientos de las últimas semanas, todavía tiene focos abiertos y preguntas sin resolver. ¿Qué ocurrió entre el crack argentino y la dirigencia catalana? ¿Qué cambió entre la Pulga y el presidente Joan Laporta? La llegada del rosarino al club para su despedida y discurso final mostró que algo se había roto...

En las últimas horas se conoció un video en el que se puede observar a Messi llegando al auditorio del Camp Nou para realizar la rueda de prensa final. Acompañado por su mujer e hijos, saluda a distintas personas con corrección hasta que llega a Laporta, a quien le estrecha la mano con mucha frialdad. Es, sin dudas, una imagen muy simbólica, sobre todo conociendo la afectuosa relación que mantenían el dirigente y el jugador.

Així va saludar Messi a Rafael Yuste i Joan Laporta en la seva arribada a la roda de premsa de comiat. pic.twitter.com/Gglmfhtd94 — Joan Solé Giménez (@JoanSole_) August 9, 2021

Laporta volvió a ser presidente de Barcelona en marzo pasado y su -supuesto- máximo anhelo en el corto plazo era retener al mejor futbolista de la historia del club. Se entendía, además, que la continuidad del argentino sería más factible bajo el mando de quien ya había sido presidente entre 2003-2010, período en el que Messi debutó en la primera división y obtuvo 12 (incluidas dos Champions League) de los 34 títulos que conquistó con la camiseta azulgrana. Pero algo ocurrió en el medio y todavía hay situaciones que no se conocen.

Ya definida la salida de Messi, Laporta culpó a la junta directiva previa de Barcelona de la pésima situación financiera que impidió que se firmara un nuevo contrato con el rosarino. “Hemos recibido una herencia nefasta de la Junta anterior que ha hecho que la masa salarial del club represente un 110% respecto a los ingresos. No tenemos margen salarial, las normas de LaLiga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones”, declaró.

Otros tiempos: el presidente de Barcelona, Joan Laporta, y afectuoso saludo con Messi, en abril pasado. AP - AP

El mes pasado, sin embargo, Laporta había declarado: “Él quiere quedarse, nosotros queremos que se quede. Y estamos en el camino de encontrar la fórmula”.

Pero Messi, en su despedida, comentó: “No sé el Barça, yo sí hice todo lo posible por seguir”, fue una de las frases que se prestó a distintas interpretaciones.

Las dos partes coincidieron en que el problema por el que no se pudo concretar la renovación fue la inflexibilidad de la Liga. Se dijo que fue la competencia la que no aceptó las excepciones solicitadas para redistribuir los costos de la masa salarial. Lo que Barcelona intentó fue pagar en cinco años y sólo registrar las dos primeras cuotas del contrato.

Pero las palabras de Messi permitieron que la prensa interprete y lea entre líneas. “Cuando pasaron las elecciones fui a comer con el presidente nuevo (Laporta). Hablamos y después de esa comida estaba bastante convencido de que iba a seguir. De que no íbamos a tener ningún problema arreglar. El contrato nunca fue un problema. Pero pasó lo que pasó y no se pudo hacer”.

Le repreguntaron a Messi, entonces, si él no podía haber rebajado aún más su exigencia para llegar a un acuerdo. El futbolista respondió: “Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir. Yo había bajado el 50% mi ficha y después no se me pidió más nada. Dicen que me pidieron que baje un 30% más. Es mentira, no me pidieron nada”.

Con el correr de los días, seguramente, se irán conociendo más detalles del motivo que terminó con Messi y el Barcelona por caminos separados después de más de 20 años. Hoy, un simple gesto, puede disparar mil palabras.

LA NACION