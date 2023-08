Banfield: fue a pagar una factura, la engañaron para que haga otro trámite y le robaron medio millón

escuchar

Zulma, víctima de una salidera en Banfield, brindó detalles sobre el robo que sufrió mientras se dirigía a una sucursal bancaria con un bolso que dentro tenía medio millón de pesos. El violento arrebato ocurrió a horas del mediodía del pasado martes, cerca de la esquina de Av. Hipólito Yrigoyen y Monteagudo. Tal y como muestran las cámaras de seguridad instaladas en una estación de servicio, la mujer es sorprendida por un sujeto quien le sustrae el equipaje y se da a la fuga.

“Salí de la estación de servicio en la que trabajo a hacer la recorrida habitual al banco”, alegó Zulma en diálogo con TN. Y relató a continuación: “Cuando llegué allí, estacioné en la puerta. Entré y saqué número. Estaba yo sola. Me atendió una cajera a la que conozco ya que voy todos los meses allí. Le pasé la factura que tenía que pagar y el dinero. Entonces, ella me dijo que estaba mal el número de cliente en el comprobante y que no me lo podía tomar. Me pidió que fuera a buscar otra factura y vuelva al banco” .

Aunque cuando la vecina del partido de Lomas de Zamora consideró que la actitud de la empleada era sospechosa, hizo lo que le pidieron.

“Salí e hice el mismo recorrido que había hecho previamente. Esta vez, estacioné en la estación de servicio y dejé el auto ahí. Bajé con dos mochilas. En una de ellas, tenía guardado el dinero”, precisó. Ni bien Zulma descendió del rodado, el delincuente se acercó a ella a pie y forcejó para quitarle sus pertenencia. Finalmente, el ladrón logró su propósito y, con el bolso a cuestas, corrió al encuentro de su cómplice, quien se desplazaba en una moto.

Los últimos segundos del video la muestran a la víctima y una allegada en su intento por alcanzar a los ladrones.

Salidera en Banfield: fue a sacar plata al banco, la siguieron y le robaron una importante suma

“Yo creo que me vendieron”, sostuvo Zulma en el testimonio que brindó al medio televisivo. Y se explayó: “La sucursal de banco a la que asistí no es una sucursal común. Allí, la gente no puede retirar dinero. Es una sucursal donde solamente vas a entregarlo, pagar cuentas o pagar a empresas. No se pueden hacer operaciones bancarias en cajero automático. Entonces, para mí, no es casualidad que yo haya salido con dos bolsos y me hayan robado ahí mismo”.

Depositó asimismo sus sospechas en la empleada bancaria que la atendió, sobre quien dijo: “Nunca había tenido un problema con el comprobante. Esta fue la única vez. Y, cuando volví al banco para hablar con ella, no me quiso atender. Ni siquiera salió a preguntarme si me había pasado algo o había sido golpeada. Decidió no atenderme más”.

Y cerró: “Nunca nos pasó esto. A mi entender, nos venían estudiando desde que salimos del banco. Yo le pasé la factura a la cajera y ella ya sabía todo. Mi dirección, de dónde venía, de dónde soy y dónde trabajo. En los 10 minutos o 15 que nosotros tardamos en ir y volver, sabían todo”.

