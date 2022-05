“Brownies locos”: Detuvieron al joven acusado de haber intoxicado a sus compañeros de trabajo

Miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba detuvieron al empleado de 25 años acusado de intoxicar a varios de sus compañeros de trabajo al convidarles “brownies locos”, aparentemente hechos con cannabis. En el allanamiento, realizado en su domicilio ubicado en la calle Javier Pons, del barrio General Mosconi, se hallaron estupefacientes, según informaron fuentes del caso.

En el lugar, la policía incautó 105 gramos de marihuana y restos de cannabis en algunos elementos de cocina que aparentemente habrían sido utilizados para procesar la masa del bizcochuelo. Además, cuando miembros de la FPA ingresaron en el domicilio, el joven intentó deshacerse de la droga, arrojándola por el inodoro.

El operativo, que fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, se produjo tras una investigación iniciada por un insólito hecho ocurrido el lunes, donde varios empleados de un call center debieron recibir atención médica tras haber consumido unos brownies que, hasta donde se sabe, había llevado este joven.

Al alertarse de la presencia policial el joven intentó descartar la droga en un inodoro

El hecho ocurrió el lunes en las oficinas de Grupo Konecta, una empresa ubicada en la Galería San Martín, en el centro de la ciudad de Córdoba, cuando uno de los colaboradores les ofreció el postre a los miembros de su equipo sin alertarlos sobre su contenido.

Al poco tiempo, quienes comieron los brownies comenzaron a experimentar distintos síntomas, entre ellos mareos, taquicardia, subidas de presión arterial y hasta desmayos. Ante esta situación, las autoridades del call center alertaron al servicio de emergencias 107, que envió varias ambulancias al lugar.

Una vez allí, personal médico asistió a siete empleados intoxicados, de los cuales tres quedaron en observación. Sin embargo, se informó que todos se encuentran fuera de peligro.

La empresa despidió al empleado que llevó los brownies con marihuana Twitter/@andyferreyra

”Mi compañero se acercó y nos ofreció un bizcochuelo. Como es algo habitual entre nosotros, le acepté una porción. Lo sentí medio raro, tenía un gusto amargo y me dio sensación de náuseas. Como no me gustaba, lo tiré. Pero a la hora de haberlo comido me empecé a sentir mal” explicó uno de los damnificados, quien describió ante medios televisivos que había comenzado a sentirse mareado, con molestias en los brazos, en las piernas y en la boca.

Al constatar la intoxicación de los trabajadores, desde la empresa se solicitó la asistencia médica en el lugar y se decidió despedir al responsable de llevar los brownies.

De acuerdo a la propia delegada gremial de la empresa, los análisis toxicológicos realizados sobre los empleados afectados por el consumo de dicho alimento reflejaron que todos ellos tenían cannabis en sangre.