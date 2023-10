escuchar

Un brutal asalto tuvo lugar días atrás en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Lomas de Zamora, y las imágenes se conocieron en las últimas horas. En las mismas se ve cómo la víctima, una joven ciclista, fue golpeada y arrastrada por la calle por motochorros que le robaron el celular.

El video difundido esta mañana por LN+ da cuenta de lo ocurrido en las inmediaciones de Tejedor y Anchorena el sábado, cuando cerca de las 11.30 la chica fue interceptada por dos hombres que se trasladaban a bordo de una moto. Al inicio de la secuencia, que fue grabada por las cámaras de seguridad de una vivienda, se observa cómo la víctima fue arrojada de su bicicleta por los delincuentes. Acto seguido, se puso de pie y lanzó su celular al patio delantero de una casa próxima.

Lejos de desistir del robo, uno de los motochorros bajó del vehículo y comenzó a trepar la reja de la propiedad con el objetivo de recuperar el teléfono. Al verlo, la joven corrió a tocar el timbre para alertar a los dueños y luego trató de detener al ladrón, pero sin éxito.

Tras hacerse con el celular, el asaltante volvió sobre sus pasos al tiempo que la víctima intentó bloquear su descenso por la reja. Sin embargo, el cómplice del hombre la tomó por la cintura y la hizo a un lado. Inmediatamente después, la empujó y la hizo caer al piso para luego escapar junto al otro ladrón a bordo de la moto.

Dispuesta a recuperar su teléfono, la víctima corrió detrás de los motochorros y se aferró al rodado. Detrás de ella apareció en escena su novio, quien llegó corriendo por la calle mientras que los delincuentes aceleraron y arrastraron a su pareja varios metros por el asfalto.

En declaraciones al citado medio televisivo, Gustavo, un vecino que vio todo lo sucedido desde su propiedad, relató: “Estaba mirando televisión y escuché los gritos. Me vengo a asomar a la ventana y veo dos bicicletas acá contra el cordón y al chico que supuestamente era el novio corriendo y gritando: ‘Se la llevaron, se la llevaron’. Él me contó lo que pasó, me dijo que la arrastraron [a su pareja] de los pelos y se la llevaron. Estaba muy desesperado”.

Consultado sobre la conclusión de la secuencia, el testigo indicó: “La historia terminó con que la chica volvió caminando, rengueando. Se sentó acá en el cordón y al ratito cayeron la Policía y la ambulancia. Se llevaron solamente su celular y la ambulancia se llevó a la chica”.

De acuerdo con el hombre, el hecho ocurrido este fin de semana no es un caso aislado. “Es normal ver esto acá, es muy común los asaltos que andan en bicicleta y en moto. Para robarte una moto te pegan un tiro, es territorio de nadie”, aseguró Gustavo y recordó que recientemente, frente al taller que tiene “sobre El Camino Negro”, un Policía recibió un disparo en un contexto de robo.

