Buscan a Noah, un niño de dos años separado de su madre: “Mi marido se lo llevó a hacer un mandado y nunca volvieron”

Un niño de dos años que fue separado de su madre, Noah Santiago Beltrán Sesma, es buscado intensamente por las fuerzas de seguridad luego de que la pareja de la mujer se lo llevara el sábado 29 de octubre de su domicilio en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo a lo que declaró la mamá, el padre del pequeño le dijo que se iba a hacer unas compras con su hijo y nunca volvieron. Hoy, el hombre le envió un mensaje diciendo que el menor “está bien”.

“El sábado a la noche estaba con mi marido y me dijo que tenía que llevar a su madre a hacer un mandado y que se iba con el nene. Ella está en silla de ruedas. Me dijo que volvían enseguida y me saludó con un beso. Algo que me pareció raro, si alguien te quiere no te hace eso, no te da un beso y se lleva a tu hijo y no vuelve”, explicó Cielo a la radio local Aire Digital.

Cielo, que vive en la capital santafesina, contó que antes de que partieran le había dicho a su marido, Santiago Beltrán Sesma, que era muy tarde para salir con el niño, pero el hombre le aseguró que no irían muy lejos. No obstante, cerca de las 23.30 comenzó a preocuparse y llamó al celular de su pareja y de la suegra, pero nunca le contestaron.

“Intenté toda la noche, muchas veces, y no me atendió ninguno de los dos. En un momento me empezó a dar buzón de voz” dijo Cielo, quien se encontraba con su otra hija por lo que no podía movilizarse. Al día siguiente, temprano, llamó al 911 y a los hospitales de la zona temiendo que hubieran tenido un accidente.

“En el 911 me dijeron que fuera a la comisaría y ahí me dijeron que averigüe en los hospitales. Pregunté en el Hospital de Niños y en el Cullén y no los encontré”, dijo. Tras esa angustiante travesía por los establecimientos públicos, Cielo volvió a la comisaría.

Fue recién entonces que los efectivos resolvieron realizar un patrullaje y revisar las cámaras de seguridad de la zona. La resolución de lo que había ocurrido durante la noche y la madrugada con su hijo, apareció en las imágenes. Allí se pudo ver a su marido, su suegra y a Noah llegar a la Terminal de Ómnibus, desde donde habrían viajado a Buenos Aires, según confirmó más tarde una testigo que los vio en el lugar.

“En las cámaras se ve que van hasta la terminal ¿Cómo van a sacarle a una madre un bebé de dos años? Santi, por favor te pido que me lo traigas conmigo. Está sufriendo su hermanita, estamos sufriendo todos”, suplicó la mujer dirigiéndose a su marido.

Hoy, la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, Patricia Chialvo, confirmó que Cielo recibió un mensaje de audio de parte del padre del menor diciendo que el niño “está bien” y que “se quede tranquila”.

Noah Santiago Beltrán Sesma tiene 2 años, desapareció el 29/10 en la ciudad de Santa Fe. Podría estar junto a su padre rumbo a la ciudad de Buenos Aires. La tenencia la tiene su madre, quien hizo la denuncia. Avisar #URGENTE al ☎️342-5357756, o al 911#SantaFe #CABA pic.twitter.com/VCUFRbSWrY — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) November 1, 2022

En la búsqueda intervienen la sub-comisaría 10º de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional I a cargo de Marcelo Fontana.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, dijo a la radio local que en la causa se considera que “el papá quitó al niño de la custodia de su mamá” teniendo en cuenta que “todavía estaba siendo amamantado”. Además, la funcionaria afirmó que la madre “está desesperada” y que “hay una situación de riesgo” por lo que es necesario dar con su paradero de manera pronta.

“La mamá ya había manifestado que no encontraba el documento del niño, por lo tanto, a lo mejor, no es algo de un momento para otro y es algo pensado. Hay mucha preocupación”, dijo Puyol.

Los datos

Desde un comunicado oficial, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó cualquier información sobre el paradero de Noah Santiago Beltrán Sesma.

El niño tiene tez blanca, ojos marones, cabellos largos castaño claro hasta los hombros. Cuando fue visto por última vez, en la ciudad de Santa Fe, Noah vestía remera verde y un short azul. Tiene un arito en la oreja izquierda.

De poder colaborar, se puede contactar a la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe o llamar al 911.

Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe: registronstafe@santafe.gov.ar; 342-535-7756; 0-800-555-3348.

