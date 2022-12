Caravana mundial. Un operativo sin mando único y un encuentro con la multitud abortado a último momento

escuchar

Eran las 10 cuando Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunciaba en su cuenta de la red social Twitter, que los campeones del mundo, “cumpliendo con el circuito dispuesto por los organismos de seguridad de Nación, Ciudad y Provincia Buenos Aires” estaban por salir a saludar a la multitud que lo esperaba con fervor. Cuatro horas después, el dirigente pidió perdón en nombre de los jugadores y explicó: “No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena”. El encuentro con la multitud se había abortado. El operativo de seguridad había fracaso ante la gran cantidad de gente que desbordó las calles, avenidas y autopistas.

El plantel campeón del mundo en Qatar volvió al predio de la AFA en Ezeiza en helicópteros de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Prefectura Naval. El ómnibus descapotable donde viajaban los jugadores y cuerpo técnico, a poco de cruzar la avenida General Paz por la autopista Riccheri, se desvió hacia la Escuela de Cadetes de Policía Federal Juan Ángel Pirker, en Villa Lugano, donde los estaban esperando las aeronaves de las fuerzas de federales de seguridad. Poco antes, dos fanáticos se habían arrojado desde un puente en dirección hacia el micro, uno cayó en el vehículo, otro en el asfalto.

Según el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había 5.000.000 de personas en las calles. “Un festejo histórico con cinco millones de argentinos en la calle, después de horas de caravana sin avanzar más que pocos kilómetros, la selección llevó la Copa al cielo y dio una vuelta olímpica aérea en naves de PFA y Prefectura para ver desde allí el inmenso agradecimiento del pueblo”, sostuvo en Twitter el funcionario nacional.

Los jugadores camino a los helicopteros

Fuentes oficiales afirmaron a LA NACION que los dos helicópteros de la PNA, donde viajaron 15 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, despegaron de la Estación Aérea Buenos Aires a las 15.23 y a las 15.44 aterrizó en la Escuela de Cadetes de Policía Federal Juan Ángel Pirker de la PFA.

“Posteriormente, despegaron a las 15.56 y aterrizaron en el predio de la AFA de Ezeiza a horas 16.15″, explicaron fuentes oficiales.

En el helicóptero PA-42 volaron Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, Franco Armani, Guido Rodríguez, Ángel Correa, Thiago Almada, Germán Pezzela y Gerónimo Rulli. En la aeronave PA-43: Mario Stéfano (utilero), Gonzalo Montiel, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Matías Manna (integrante del cuerpo técnico), Roberto Ayala, Nahuel Molina y Luis Martín (preparador físico).

Era el final para un operativo que había empezado con dudas. Ayer, en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, en Recoleta, Fernández se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, D’Alessandro, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino ⚽🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Del encuentro, que se extendió por más de dos horas también participaron los jefes de la PFA, comisario general Juan Carlos Hernández, y de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

“Fue una reunión en buenos términos. Se acordó recorrido del ómnibus, sin detenerse, siempre en circulación, para que los jugadores saluden a la multitud”, dijo una fuente que participó del encuentro. Pero hizo una aclaración que con las horas iba a ser una constante: “El trayecto del micro se va a terminar de definir con la llegada del plantel y la decisión final de los jugadores y cuerpo técnico”.

Los hinchas observan los helicópteros que transportan a los jugadores de la Selección durante su recorrida por la ciudad Fabián Marelli - LA NACION

Hoy, después del aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto internacional de Ezeiza y del traslado de jugadores y cuerpo técnico al predio de la AFA, comenzaron los cambios en el trayecto del ómnibus. La gente comenzaba a llegar a la zona del Obelisco.

Fuentes de la Policia de la Ciudad dijeron que los cambios en el recorrido del ómnibus habían sido decisión de la AFA. Pero fuentes cercanas a la entidad que conduce Chiqui Tapia explicaron: “Los jugadores decidieron ir al Obelisco, pero el recorrido fue decisión de las fuerzas de seguridad de Nación, provincia y Ciudad”.

A la mañana, ante la multitud que llegaba a la avenida 9 de Julio, hubo un nuevo cambio de recorrido. Se decidió evitar pasar por la zona del Obelisco y que el ómnibus fuera por el Paseo del Bajo directo a la autopista 25 de Mayo y que, a la altura de la avenida San Juan, los jugadores saludaran a la multitud.

¿Por qué no se hizo un camino conductor entre vallas para que pudiera transitar el ómnibus sin tener que pasar entre medio de la multitud: “Imposible por la cantidad de kilómetros, por la cantidad de personal que debe intervenir y porque no funciona un operativo tan grande con vallas. Las vallas son un límite, pero no puede delimitar 15 kilómetros. La cantidad de gente que salió a las calles, desborda cualquier operativo de seguridad”, dijo una fuente que participó de las reuniones previas entre los ministros.

Hoy, los jefes de la PFA, comisario general Hernández; de la Policía de la Ciudad, Berard, y el jefe de la policía bonaerense, comisario general Daniel García, tuvieron comunicaciones telefónicas para coordinar la etapa final del operativo. Pero, aunque nadie lo decía, se sabía que iba a ser imposible que el ómnibus de la selección llegara a destino. El plan no había salido como se esperaba.

Tapia responsabilizó a las fuerzas de seguridad, pero exculpó a Berni. “Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino”, escribió Tapia en su cuenta de Twitter.

Pese a verse frustrado el sueño de ve de cerca a los campeones del mundo, decenas de miles de personas mantienen aún sus festejos en las calles. Sin que se registrasen incidentes de consideración, al menos por el momento, y con 16 heridos por traumatismos provocados por caídas desde árboles o semáforos que fueron trasladados a hospitales porteños.