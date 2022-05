Caso Dalmasso. Declara El Francés, el empresario al que los hijos de la víctima querían sentado en el banquillo de los acusados

CÓRDOBA. Pudo haber sido un duelo de titanes, pero una crisis cardíaca en la víspera lo impidió. Sin Marcelo Macarrón, el viudo y único acusado en el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, internado desde ayer, está declarando ante los jueces y jurados populares Miguel Rohrer, “el Francés”, el empresario al que los hijos del viudo deseaban ver sentado en el banquillo de los acusados, en lugar de su padre. Sospechaban de él y dijeron, incluso, que era el amante de su madre.

El Francés, que llegó a los tribunales de Río Cuarto a las 9, dijo, ante el estrado: “Conozco a Macarrón. Fui amigo de él en una etapa de nuestra vida; ahora no, en absoluto”.

En las primeras audiencias, Facundo Macarrón afirmó que ese hombre había sido “amante de su madre” y que, según las pruebas que tenían, debía ser considerado sospechoso de haber cometido el asesinato hace 15 años.

Su hermana, Valentina, señaló que Rohrer “miraba mucho” a Dalmasso, casi al borde del acoso, y aseguró que le tenía “mucho miedo”.

Este martes, Rohrer apeló a una figura televisiva -la que hacía Fredy Villarreal- y calificó a Macarrón de “Figuretti”: “Macarrón siempre quiso figurar; siempre quiso ser el típico ‘Figuretti’ por eso decía que era amigo mío, para figurar”.

Aunque la familia apuntaba al empresario, el defensor del viudo, Marcelo Brito, no lo había incluido en la lista para que declarara.

Hasta hace unos días tampoco lo había hecho el fiscal de cámara Julio Rivero, quien hoy le preguntó: “Facundo dijo que los vio besándose con Nora ¿qué opina?.

Después de agradecer la pregunta, Rohrer sostuvo que creía “haber leído en Puntal que no llamaron al contador para no revictimizar a Nora. Yo creo que el señor Facundo Macarrón, tremendo mentiroso, porque no sé si lo dijo acá o afuera, porque se lo dijo a Margarita. Es una mentira, eso saca el premio al peor hijo que pueda tener Río Cuarto”.

Respecto de cómo se enteró del crimen, aseguró que estaba con su esposa, Valeria, viendo televisión cuando llamaron para decirle que “Nora se había suicidado. A mí me toma por sorpresa y tomamos la decisión de viajar el lunes para Río Cuarto [...]. Nora era una persona alegre, activa, que se ocupaba de sus hijos. Un mes antes [del hecho], Nora maltrató a Marcelo en una reunión del Rotary, por lo que me contaron”.

También habló sobre su relación con el exvocero de Macarrón, Daniel Lacase, a la que caratuló como “gestada en Urú Curé”, el club de Río Cuarto. “Es un abogado laboralista que conocí en los ‘80. En alguna que otra oportunidad, algún problema laboral que he tenido; él se ocupaba como letrado y a su vez era un amigo más de la ciudad”, describió y añadió que se alejó de él cuando lo apuntaron como sospechoso.

“Vino después a pedirme plata para limpiar mi imagen”, puntualizó. Por ese tema hay una causa abierta contra Lacase en la Justicia de Río Cuarto. “Lacase y Macarrón eran uno solo desde Punta del Este, para adelante”, indicó.

En la causa

Rivero, cuando declaró Facundo Macarrón, le preguntó: “¿Usted está diciendo que su madre pudo haber concertado un encuentro con Rohrer?” La respuesta de Facundo fue: “Sí, eso creo, después de haberlo pensado todos estos años”.

El viernes 24 de noviembre de 2006, a la noche, Dalmasso fue a cenar al restaurante Alvear, un lugar que aquel año estaba de “moda” en Río Cuarto. Se reunió con las “congresistas” Marta Carranza, Silvana Masoero, Rosario Márquez, Graciela Compagnucci, Amelia Molinuevo y Paula Fitte de Ruiz. Alrededor de las tres de la madrugada del sábado, Fitte la vio entrar a Dalmasso al garage con su Volkswagen Bora y la saludó con un bocinazo; le respondió sonriendo y con un gesto con la mano.

Según los peritajes, en el auto, mientras volvía del restaurante, leyó tres mensajes de texto de Guillermo Albarracín (con quien mantenía una relación amorosa). Él le preguntaba qué estaba haciendo: el hombre estaba en Punta del Este, con Marcelo Macarrón. Después de las 3.30 siguió recibiendo mensajes de texto. Los forenses calcularon que murió entre las 4 y las 10 del sábado 25 de noviembre.

No hay pruebas documentales que sustenten una eventual cita entre Rohrer y Dalmasso en Río Cuarto, en ausencia de Macarrón. Y si el traumatólogo le pidió al Francés que fuera a buscar a Valentina a Ezeiza -la hicieron regresar de urgencia desde los Estados Unidos, donde estaba en un viaje de estudio-, se deduce que sabía que estaba en Buenos Aires. Según las declaraciones actuales de los hijos de la víctima, puede suponerse que después de asesinar a Nora, Rohrer se fue raudamente de Córdoba para dar la sensación, una vez conocido el crimen, de que el estaba en Buenos Aires cuando se cometió.