Caso Loan: Burlando apuntó que la declaración de Laudelina es “un relato fantasioso” y la acusó de estar guionada

El abogado Fernando Burlando, que representa a parte de la familia de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció hace más de dos semanas en Corrientes, volvió a referirse a la declaración de Laudelina Peña, tía del menor, quien días atrás sostuvo, ante la Justicia correntina, que la víctima murió atropellada. “Su testimonio es increíble. Tiene que haber un motivo para esconder un supuesto cadáver”, apuntó el letrado desde la puerta de la casa donde vive el menor. Aseguró que la mujer nunca le contó a José, el padre de Loan, algo sobre su “relato fantasioso”.

Para Burlando, Laudelina “está guionada, evidentemente por un sector del poder”. “[Su declaración] obstruye la investigación, que incluso seguramente la desvíe”, cargó. El abogado resaltó que actualmente “no sabemos donde está” la mujer. “Nos dicen que está protegida… sí, pero por el hampa que va ganando en esta causa por goleada”, dijo.

Criticó que la tía de Loan le anticipara a la Justicia correntina lo que iba a decir. “El fiscal tendría que haberle dicho que declarara en el fuero federal porque ya se está investigando y no puedo tocar nada porque cometo delito, pero acá parece que no importa nada”, apuntó Burlando. Indicó que si bien ahora la prioridad es que el niño aparezca sano y salvo, luego van a reclamar por esta situación a la que considera irregular.

Burlando apuntó que la declaración de Laudelina Peña, una de las tías de Loan, es “un relato fantasioso” y la acusó de estar guionada Captura

“[Victoria] Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo”, dijo horas atrás, Laudelina en la denuncia en la que acusó a la exdirectora de Producción del Municipio de Nueve de Julio y a su esposo [el capitán de navío retirado, Carlos Pérez] de atropellar y matar al niño. Según su testimonio, ambos cargaron el cuerpo en la caja de la camioneta Ford Ranger blanca y se lo llevaron para ocultarlo. La familiar de Loan manifestó que la amenaza fue en complicidad con el comisario Walter Oscar Maciel, otro de los detenidos e imputados por la causa.

La acusación de Laudelina contra el matrimonio se consignó en una denuncia que realizó en la fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes, a cargo del fiscal Gustavo Robineau.

El abogado Burlando resaltó que para la declaración de Laudelina se utilizó “un artilugio técnico procesal más viejo que el sol”. “Es angustiante que las cosas se manejen así porque esto no hace más que enturbiar la investigación”, agregó y acusó a los funcionarios judiciales de no considerar que esta causa tiene como principal protagonista a un niño. “No pueden hablar tan livianamente de si está con vida o la perdió. Es nefasto”, apuntó.

Burlando dijo que tiene la esperanza de encontrar a Loan “sano y salvo”. Al ser consultado por TN si tiene en mente alguna hipótesis más clara sobre lo que podría haber ocurrido con el niño, el letrado respondió que la Justicia está desorientada “y nosotros no tenemos una brújula clara”.

Tras su primera entrevista presencial y a fondo con los padres del niño, Burlando indicó que “hay mucho en el relato de José de puntos con poca claridad”. “Nos llamó la atención que hay muchas partes muy poco claras en cuanto si fue antes o después del almuerzo la salida de Loan y quienes salieron con él, quiénes lo acompañaron a la zona de los naranjos”, contó. Para el letrado, será importante comunicarse con la jueza federal de Goya a cargo de la investigación, Cristina Pozzer Penzo, porque “nos preocupa la interferencia de poderes que no tienen que ver y que son ajenos al poder judicial”, dijo al referirse si había habla con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que se encontraba por estas horas en Corrientes.

LA NACION