Caso Loan | La frase del exmilitar días antes de su arresto y la explicación que llamó la atención

Escuchar

Carlos Pérez, integrante de la Armada retirado, es uno de los tres nuevos detenidos en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña junto a su esposa, la funcionaria Victoria Caillava, y el comisario Walter Maciel. El principal elemento que la Justicia tiene para imputar al matrimonio fue que encontraron rastros del niño en dos de sus vehículos. En este marco llamaron la atención las frases y explicaciones que el exmilitar dio en entrevistas anteriores a ser apresado, cuando era un testigo en la causa. Entonces, incluso se quejó por la posibilidad de que le plantaran “pruebas falsas” . Este sábado el abogado Jorge Monti, que defiende a la primera pareja tras las rejas -Mónica Millapi y Antonio Benítez, acusados por abandono de persona- se refirió a una de estas expresiones.

“Pongo Crónica y lo escucho declarar verborrágico a un tal Carlos Pérez. Ahí advertí, con mi experiencia profesional, que esta persona debía ser buscada por la Justicia y verter en el expediente esos conceptos y datos que tenía”, indicó en diálogo con TN el letrado, que después planteó: “En las declaraciones periodísticas, Pérez se jactaba de haber transitado hacia Corrientes y Resistencia sin que nadie lo detuviera. Eso me dijo: ‘Este tipo está queriendo justificar algo’. Se jactaba de que nadie lo había parado, como que él no había transportado nada. Evidentemente ahí lo transportó [a Loan], por eso en el baúl quedaron las pruebas de ADN del chico”.

El pasado martes 18, Pérez se presentó ante un móvil de Crónica TV apostado en 9 de Julio, Corrientes, para supuestamente “defender” a su esposa de las cosas que decían en el pueblo. En ese momento, cuando todavía la causa se enfocaba a un extravío del niño de 5 años y ellos eran testigos por haber participado del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, el exmilitar ahondó sobre la teoría de un secuestro e indicó estar sorprendido de que en un lugar con tantas fronteras cercanas no hubieran hecho controles ni bien el chico desapareció.

“Acá estamos próximos a varias fronteras, no solamente de Brasil, sino de Uruguay, Paraguay. No hay un control estricto en las rutas de los vehículos que entran o salen de 9 de Julio. No lo hay en este momento. No lo hubo en el momento inmediato en que se extravió el niño. Es algo que es bastante fácil de concretar por quien haya tenido esa intención, si realmente fue así”, sostuvo el hombre.

Y ahí ahondó sobre un viaje que hizo junto a Caillava a Corrientes un día después de la desaparición del menor. “¿Por qué comento esto? El día viernes nosotros nos fuimos a Corrientes, lo teníamos ya organizado, mi mujer tenía turno, está con tratamientos médicos, avisamos a la Policía que nos íbamos a desplazar, teníamos un turno de antes, varias actividades. Y en el trayecto de acá a Corrientes no nos paró nadie, ni a la ida ni a la vuelta ”, enfatizó el exmilitar con 28 años de servicio.

Dijo, incluso, que ese mismo día de la entrevista había hecho otro viaje. “Yo hoy a la mañana me fui hasta Corrientes, salí a las 5 de la mañana porque tengo a mi hija que estudia en Resistencia [en Chaco], que tenía que ir a rendir un examen, volví a las 11 y no me paró nadie”, sostuvo y acotó: “Si voy a Brasil, no me para nadie supongo hasta la frontera. Y acá es sabido que para cruzar de Formosa hasta Paraguay te cruzan en un bote, ilegal. Cuando uno va, está la muchachada que te dice: ‘Te llevo en taxi y te cruzamos para otro lado’. Y te cruzan en un bote”.

Asimismo negó haber lavado su camioneta -versión que en ese momento circulaba en el pueblo-, con la que había ido al campo el día del cumpleaños de Loan (cuando todavía no se habían encontrado rastros del niño en ese vehículo). “No sé por qué la gente hace esos comentarios, por la falta de información. Nosotros fuimos en el auto [a Corrientes] y la camioneta es una pelota de mugre”, alegó.

Un día después de ese reportaje, el miércoles 19, el hombre volvió a salir en Crónica TV. “Los dos [por él y su esposa] estuvimos en la comida, a la única que conocíamos era a la propietaria, a la señora Catalina [la abuela de Loan]. Nosotros hemos hecho nuestra exposición en la Policía y en este momento vamos a ir a Goya a hacer la exposición ante el fiscal en forma voluntaria, porque tenemos temor de que nos planten una prueba falsa en nuestros vehículos porque hay una movida del pueblo totalmente injustificada. Están inculpando a mi esposa, ni ella ni yo tenemos nada que ver con ese tema. Estuvimos invitados al almuerzo; estuvimos en el lugar y en el momento equivocados”, marcó en ese entonces el hombre, que junto a su esposa utilizaron esa como la principal coartada cuando la Policía llegó a detenerlos el viernes por la noche.

Los investigadores ahora sospechan que el menor pudo haber estado retenido en la casa de Caillava y Pérez, y que luego habría sido transportado en el auto de la pareja y entregado en otra ciudad, en el marco de un delito federal.

LA NACION