“Fisuras”, el nombre que corporiza el temor de los vecinos de Parque Chacabuco frente a violentos robos

El cordón policial y el auto incrustado en una panadería, en la esquina de la avenida Coba y Púan, señalizaron la gravedad de la situación vivida esta mañana en el barrio porteño de Parque Chacabuco. El conductor herido de muerte por una puñalada aceleró su vehículo en busca de llegar a un centro de asistencia médica, pero solo pudo recorrer 300 metros desde Castañares y Correa hasta perder el control del rodado, arrollar mortalmente a una mujer que esperaba un colectivo, y romper la fachada del comercio, que en ese momento, algunos minutos después de las 7, se encontraba cerrado. Fueron dos muertes que conmocionaron a vecinos, que se mostraron preocupados por las condiciones de seguridad de la zona.

Todo empezó cuando dos jóvenes apedrearon a corta distancia al vehículo, cuyo conductor retrocedió en una fuerte maniobra y bajó del auto para enfrentar a los agresores. Recibió una puñalada en el tórax. Uno de los atacantes fue detenido y trascendió que había sido arrestado numerosas veces en los últimos meses. Los vecinos no se sorprenden, hablan de “fisuras” para referirse a jóvenes de similares características al sospechoso del crimen y a los que nadie quiere cruzar en las calles.

Asi quedo la panadería donde se estrello el auto Gonzalo Colini

“El problema son los fisuras que andan dando vuelta, es una zona liberada”, comentaron a LA NACION los empleados de una pinturería cercana a la zona del hecho.

Una vecina de 40 años, embarazada, seguía nerviosa en las calles algunas horas después del asesinato de Leandro Daniel Camarena, de 44 años, y la muerte de Alcira Maldonado Paniagua: “Yo estaba llevando a mi nene a la escuela y vi de lejos que pasaba algo, después me acerqué. La mujer que murió es conocida del barrio, estaba esperando el 133 para ir a trabajar. Salía temprano, como todo trabajador. Era una persona alegre, social, buena persona. Es terrible lo que le pasó. Desde que sacaron la Gendarmería de acá, esto es tierra de nadie, no tendría que estar pasando esto. Una sale y no sabe si va a llegar sana a la casa”.

El momento en que le arrojan el piedrazo al auto en Parque Chacabuco

La zona es cercana a la villa 1-11-14 y lo vecinos reiteran su convencimiento de que la presencia de la Gendarmería marcaba diferencia en las calles. “Acá es común escuchar tiroteos”, comentó Eduardo, jubilado y de 68 años. “Hay mucho fisura que anda en la droga y esto aumentó cuando se fue Gendarmería. Ellos tenían sus puestos fijos y ahora la policía recorre, pero pasa de largo y los delincuentes esperan a que se vayan para robar”, remarcó.

“A mi me robaron dos veces. Me robaron el celular, la mochila, las llaves de mi trabajo, todo. Me asaltaron una vez con un cuchillo y otra, con armas. El barrio está totalmente desprotegido. Antes había delincuentes pero robaban afuera, no acá en el barrio, ahora lo hacen a cualquier vecino, aunque te conozcan, te roban igual”, concluyó.

Efectivos de la policía realizan peritajes en la zona donde ocurrió la tragedia Gonzalo Colini

Beatriz, una ama de casa de 76 años, que vive en la zona hace cinco décadas, aseguró: “Enrejamos todo, ya no sabemos qué hacer, cada edificio está con rejas, las cocheras tienen rejas. En mi edificio entraron a robar”.

También se mostró preocupada frente al delito una almacenera, de 65 años: “El barrio es demasiado inseguro ya no se puede hacer nada, estoy acá parada y se llevan cosas del local, me roban hasta los huevos. A la tarde cierro porque se pone peor”.

En esa línea también aportó su testimonio un vecino que hacía compras en ese comercio. “A las 7 de la tarde ya no podes salir más. Los fisuras te roban todo, hasta los espejitos de los autos, cualquier cosa les viene bien”.





Por Gustavo Schaposnik

Temas robo y homicidio