Cayó en Berazategui un hombre que estaba prófugo por una causa de abuso sexual agravado

Un hombre que permanecía prófugo desde que la Justicia había ordenado su captura por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravado fue detenido luego de que los investigadores lograran reconstruir sus movimientos, detectaran la zona donde solía desplazarse y finalmente lograran interceptarlo durante un operativo realizado en la localidad bonaerense de Berazategui.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Avellaneda, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes localizaron al sospechoso tras varias semanas de tareas de inteligencia y vigilancia encubierta.

La investigación se inició a mediados de junio, luego de que la División Sistemas Biométricos de la Policía Federal emitiera un informe vinculado con un pedido de captura nacional solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°8 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la fiscal Bárbara Velasco.

La situación procesal del acusado será resuelta por el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Quilmes Ministerio de Seguridad

La orden judicial había sido emitida en el marco de una causa en la que el hombre está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. A partir de esa solicitud, los investigadores comenzaron a desarrollar distintas tareas destinadas a establecer el paradero del imputado, quien permanecía fuera del alcance de la Justicia.

Los efectivos iniciaron un trabajo de recopilación de información que incluyó averiguaciones de campo, relevamientos en distintos domicilios, análisis de movimientos y seguimientos sobre posibles lugares donde el sospechoso podía ocultarse.

Con el avance de la pesquisa surgió un dato clave: el prófugo frecuentaba distintos sectores del partido de Berazategui, en la zona sur del conurbano.

Durante varios días, los policías realizaron observaciones discretas hasta que finalmente detectaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las aportadas en la investigación.

El sospechoso fue localizado mientras caminaba por la intersección de las calles 11 y 115, donde los efectivos montaron un procedimiento de identificación. Una vez corroborada su identidad, los policías procedieron a arrestarlo sin que se registraran incidentes.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó inmediatamente a disposición de la Justicia para responder por la imputación que pesa en su contra.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Quilmes, mientras que la situación procesal del acusado será resuelta por el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del juez Martín Nolfi.