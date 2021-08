Chaco: condenaron a 15 años de cárcel a una dirigente social que prostituía mujeres a cambio de planes sociales

Una dirigente social chaqueña, Elida Mambrín, fue condenada ayer a 15 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, acusada de dos hechos de abuso sexual y de prostituir a cerca de 70 mujeres que habían pedido asistencia a la asociación No Me Olvides, donde la dirigente era tesorera.

El principal imputado era el esposo de Mambrín, Rolando “Kiko” Vallejo, presidente de la organización, pero se suicidó tras pedirse su captura en 2020.

De acuerdo a la investigación, que comenzó hace más de un año y ahora se extenderá a funcionarios públicos y otras personalidades, Mambrín y su marido manejaban la asociación que promocionaba el plan social Foco, colaboraba con emprendimientos económicos y capacitaba en oficios, entre otros beneficios estatales.

No obstante, en la investigación se comprobó que la pareja daba planes sociales a cambio de explotar sexualmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad que se acercaban a pedir ayuda. No Me Olvides subsistía gracias a los aportes que realizaban el Ministerio de Desarrollo Social de Chaco, la Lotería Chaqueña y distintos organismos del Estado.

Las víctimas trabajaban dentro de la asociación como “secretarias”, en diversos puntos del Estado provincial chaqueño y en otras organizaciones con las que No Me Olvides había trabado convenios, según informó hoy el medio chaqueño Diario Norte.

La organización y las penas

Vallejo junto a su mujer

La responsable de comunicarles a las víctimas cuál sería su rol en la asociación era Lorena Quintana, secretaria de No Me Olvides, y según las denuncias sometía a las mujeres a situaciones denigrantes. Quintana recibió tres años en suspenso como partícipe secundaria del delito de trata de personas agravado.

Vallejos, en tanto, como presidente de No Me Olvides, era el principal responsable e imputado de la causa. Era quien organizaba el esquema de explotación de las mujeres y utilizaba sus contactos para ofrecerlas a funcionarios y otras personalidades públicas. Tras ser imputado y labrarse su captura, estuvo dos meses prófugo y en mayo de 2020 se suicidó.

Mambrín, por su parte, fue condenada como coautora de trata agravada en concurso real con un hecho de abuso sexual simple y otro gravemente ultrajante y con acceso carnal. La pena que obtuvo es la que formuló el fiscal Federico Carniel y la PROTEX, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de trata de personas, representado en el expediente por la fiscal Alejandra Mángano.

La Justicia ordenó que se le brinde una reparación económica a las víctimas, cuyo monto se definirá cuando se publiquen los fundamentos del fallo a mediados de septiembre. También se ordenó la incautación y decomiso de dinero y vehículos.

Debido a que los “clientes” de No Me Olvides fueron funcionarios públicos de alto rango, así como empresarios y un periodista, los magistrados ordenaron otra investigación para detectar delitos de acción pública.

La fiscal Mangano, antes de la sentencia, aseguró que se daban “distintas formas de corrupción pública” porque en la causa “se cruzan bienes, servicios, insumos, mercadería y salarios públicos para garantizar deseos sexuales de funcionarios”.

En su alegato, explicaron los fiscales, una vez que las incorporaban, los directores de la asociación civil les decían que debían abonar 300 pesos y que luego las sacaban a pasear en auto para “exhibirlas” en distintos actos públicos e incluso cumpleaños. El fiscal remarcó que las víctimas estaban bajo la amenaza de quedar “en la calle” o de perder el único ingreso que tenían: la beca.

El fiscal Carniel, explicó en su alegato que no solo amenazaban a las mujeres a dejarlas en la calle: “Mambrín y Vallejo, hacían gala de que tenían muchos contactos en el mundo de la política y el Poder Judicial. Si las mujeres se negaban a algo había reacciones violentas porque supuestamente ‘los dejaban mal parados’”.

LA NACION