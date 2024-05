Chubut: un joven de 17 años murió tras resistirse a un robo y ser apuñalado mientras esperaba el colectivo para ir a la escuela

Escuchar

Un brutal asesinato conmocionó el martes a la ciudad de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut tras confirmarse la muerte de un joven de 17 años que recibió una puñalada mortal por parte de un asesino que lo asaltó para robarle el celular cuando el adolescente iba rumbo al colegio. El delincuente fue detenido esta madrugada tras un intenso operativo de búsqueda.

El crimen sucedió alrededor de las 7 de la mañana del martes en una parada de colectivo ubicada entre la intersección de las calles Rivadavia y Soldado Almonacid del barrio Ceferino Namuncurá, de la mencionada ciudad chubutense. Allí, Gonzalo Güenchur y una compañera esperaban el colectivo que los llevaría hasta la Escuela 711 cuando fueron abordados por el atacante.

Gonzalo Güenchur junto a su madre

Según relató el jefe de fiscales Marcelo Crettón de aquella localidad, en declaraciones que fueron recogidas por medios provinciales, el victimario le habría arrebatado el teléfono celular a Güenchur y enseguida habría huido con el botín. Sin embargo, se cree que la víctima salió tras suyo para recuperar el objeto y que en el marco de un forcejeo recibió un puntazo que lo hirió de muerte.

Los testigos del hecho llamaron a los paramédicos que se acercaron al cabo de unos minutos, y lo trasladaron de urgencia a una clínica privada. Pese al esfuerzo de los médicos, el joven falleció en el cuarto de terapia intensiva.

En el lugar del crimen se llevaron a cabo las diferentes pesquisas e investigaciones para conocer en detalle lo ocurrido. Se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad con la intensión de identificar al sospechoso que, según relataron algunos testigos, había actuado a cara descubierta.

“Va a pagar por el horrible crimen que cometió”, aseguró el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, quien en conjunto con el intendente Othar Macharashvili desplegaron un intenso operativo policial para dar con el sospechoso. Casi 24 horas después, cerca de las 2 de la madrugada del miércoles, este fue detenido, según informaron las misma autoridades.

Tras darse a conocer la trágica muerte, el colegio donde Gonzalo cursaba el cuarto año del secundario, emitió un mensaje en donde se comunicó la suspensión de las clases de ese mismo día y las del miércoles. Por la noche de ayer se convocaron a diferentes marchas para exigir la identificación del asesino para que el caso no quede impune.

Por otro lado, los familiares y amigos, lo despidieron en redes sociales con sentidos mensajes de amor y pidieron justicia por lo ocurrido. “Amor de mi vida, mi hijo amado. Gracias a Dios por tu vida. Te voy a amar para siempre”, escribió la madre del joven en Facebook.

“Mi primo, el más serio de todos. Ayer justamente te vi, me pediste que te haga postres, y te decía que iba a entrar a trabajar, que después te lo podía hacer, y me dijiste: ‘Vas a tener doble trabajo’... No alcancé a hacerte tus cheesecakes que tanto deseabas, quién iba a pensar que iba a ser la última vez que te iba a ver (...) Te amo primo. Yo cuidaré de mamá y tus hermanitos, vos descansá en paz. Tan solo 17 años. ¡Justicia por vos!”, posteó una prima de Gonzalo también en la misma red social.

