Condenaron a un exfiscal en un caso de juego clandestino

Gustavo Ponce Asahad, exfiscal de Rosario, fue condenado hoy a tres años de prisión por recibir coimas de un capitalista de juego clandestino al que beneficiaba proporcionándole información reservada para evitar su persecución judicial, según informaron fuentes oficiales.

La condena fue establecida a través de un juicio abreviado al que arribaron mediante un acuerdo la defensa de Ponce Asahad y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, y que fue homologado por la jueza María Más Varela. Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la pena se fijó en seis años de prisión efectiva, pero la jueza aceptó su reducción a tres años por la colaboración que el exfiscal prestó durante el proceso.

Ponce Asahad fue condenado como miembro de una asociación ilícita, por cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, los organizadores de la asociación ilícita fueron el financista de juego ilegal, Leonardo Peiti, y el exfiscal Regional de Rosario y superior de Ponce, Patricio Serjal, quien también está detenido.

La sentencia señaló que Serjal y Ponce Asahad “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.

La jueza redujo la condena de Ponce Asahad a solo tres años por los datos que aportó el exfiscal en la causa de juego clandestino Marcelo Manera - LA NACION

En cuanto a Ponce Asahad, se indicó que su rol en la asociación ilícita “consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto, aprovechando ese lugar para recibir dinero de Leonardo Peiti a cambio de transmitirle directa y/o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tenerlo como sospechoso”.

Puntualmente, le adjudicaron al exfiscal –que fue destituido el año pasado cuando se desató el escándalo público- haber contactado a Peiti a mediados de diciembre de 2018 “a fines de informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas” .También se lo señaló por haber creado en Rosario una causa “melliza” a una por juego clandestino tramitada en la localidad santafesina de Melincué para evitar la persecución penal de Peiti.

Además, la sentencia recordó que Ponce Asahad se reunió en varias oportunidades con Peiti “para recibir el pago acordado”, que se estima entre US$ 4000 y US$ 5000 mensuales.”El condenado concurrió a un encuentro con Peiti el 9 de julio de 2020 a las 12.30 en el Pasaje Rosales de Rosario y acordaron que aquél entregaría U$S 10.000 dólares ese mismo día, por la tarde”, se explicó en el fallo. Y agregó que “esa entrega se concretó a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario”, donde Ponce tenía una oficina.

Télam

