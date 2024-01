escuchar

Una niña de 9 años fue herida de gravedad hoy tras ser baleada en la cabeza durante un intento de robo a sus padres, ambos integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), en la localidad bonaerense de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Todo sucedió hoy a las 9.15, cuando un agente de la PFA que cumple funciones como custodia de la ministra Patricia Bullrich, que se encontraba de franco, circulaba en su auto junto a su esposa y su hija por las calles de Villa Centenario y fue interceptado por cuatro ladrones armados que le quisieron robar el vehículo.

El policía, en principio, se resistió con su arma reglamentaria. En ese contexto, se inició un tiroteo en el que la hija del policía, de 9 años, resultó herida a la altura del cuello y en una de sus manos.

“Escuché disparos y vi un auto pasar rápido. Cuando me acerqué vi al padre de la niña tratando de reanimar a su hija. Me acerqué y él le gritaba ´¡despertate, no te duermas!´. Gritaba que tenía un tiro en la cabeza. Tenía la cabeza tapada y deditos de la mano lastimados. Él llamaba desesperadamente a la ambulancia que tardó más de 40 minutos”, sostuvo a LA NACION Sergio, un vecino de las víctimas.

Según pudo reconstruir, el intento del robo ocurrió poco después de que el matrimonio de policías saliera de su casa para llevar a su hija al médico.

Los delincuentes escaparon, mientras que la niña tuvo que ser trasladada de urgencia en un helicóptero al Hospital Médico Policial Churruca-Visca.

Fuentes citadas por la agencia de noticias Télam explicaron que, hasta este mediodía, la víctima se encontraba con pronóstico reservado.

“Es un desastre la seguridad del barrio. No hay presencia policial. Nada de nada. Cero. Hace poco mataron a un remisero de un tiro en la cabeza. Nuestros hijos no salen a la calle, no los dejamos”, dijo Mónica, otra vecina.

Interviene en la investigación personal de la comisaría 7a. de Villa Centenario y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de la jurisdicción, a cargo del fiscal Pablo Rossi.