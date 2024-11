Conurbano, sin alma. Le robaron la camioneta con su cachorrita enferma dentro y debió pagar un rescate por la mascota

Una familia vivió un fin de semana de terror y angustia en el partido bonaerense de Morón luego de que un grupo de delincuentes le robaran la camioneta con su pequeña perra en el interior cuando la estaba por llevar al veterinario por un problema de salud.

El drama comenzó el viernes a la tarde cuando Daniel, alrededor cuatro y media de la tarde, fue abordado por tres motochorros que lo atacan cuando sacaba del garaje su camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, color negra, para llevar al veterinario a su perra Violeta, de solo tres meses por un problema gastrointestinal.

Los delincuentes que lo abordan estaban armados, lo hicieron bajar de la camioneta y se llevaron el rodado con la perra dentro. En la vereda, presenciaba toda la secuencia el abuelo de la mujer de Daniel, un adulto mayor que estaba en silla de ruedas y que comenzó a insultar a los motochorros.

En medio de la desesperación, la familia lanzó una campaña en redes sociales para tratar de recuperar a Violeta y hasta ofrecieron una recompensa. Al día siguiente, los ladrones vendieron a pequeña de raza Buldog francés, por $100.000. La persona que la compra, ve la imagen de la campaña que había lanzado la familia, decide comunicarse con ellos y les devuelve a Violeta, pero cobró la recompensa de $200.000.

En diálogo con LN+, Karina, suegra del hombre asaltado, contó: “El estado de salud de Violeta es malo. Al estar 24 horas sin su tratamiento, volvió en un estado deplorable. El pronóstico es de esperar a que ella responda a los tratamientos. Está ahora con pañales, con inyecciones y decaía. Solo podemos esperar”.

“La inseguridad en zona oeste es terrible. No podemos vivir así. Somos gente humilde, sencilla, que trabajamos y llevamos a los chicos al colegio. No puede ser que pasen estas cosas”, sumó la mujer en diálogo con el canal de TV.

Karina, luego detalló: “ Mis nietos tienen 6 y 8 años. Ellos son conscientes de la delincuencia. Nos preguntaban por qué no dejaron a la perrita. Mis nietos no comían, ni dormían porque no aparecía la perrita. Nosotros queríamos a la perrita, más allá de la camioneta”.

Fueron a buscar una compra por Marketplace y los asaltaron

Un violento momento de inseguridad vivieron tres jóvenes cordobeses en la ciudad capital cuando fueron a buscar una PlayStation que uno de ellos había comprado a través de la plataforma Marketplace. En lo que se trató de un engaño, una vez en el lugar acordado, cuatro delincuentes los increparon cuando las víctimas aún estaban dentro de su auto y los obligaron a salir para robarles todas sus pertenencias. El momento quedó grabado en una cámara interna del vehículo de uno de los damnificados.

El hecho tuvo lugar pasadas las 21 del lunes en el barrio 16 de abril, en la capital de Córdoba, y se volvió viral en las últimas horas cuando comenzaron a circular las imágenes en primera persona. Uno de los jóvenes le pidió a un vecino que lo llevara a buscar una consola de juegos que había adquirido en el sitio de venta y compra de productos de Facebook, contaron los medios locales.

Ramiro, el dueño del coche que llevó a los jóvenes, relató al canal local El Doce que, antes de llegar al lugar donde se haría la operación, le advirtió a su vecino sobre la peligrosidad de esa zona, pero él insistió en ir. Apenas llegó al punto acordado, el automovilista bajó la ventanilla para hablar con el supuesto vendedor. Fue el comienzo del violento asalto.

Pocos segundos después de intercambiar unas pocas palabras sobre la aparente transacción, uno de los delincuentes se metió de manera prepotente en el rodado a través de la ventanilla. “Traté de forcejear y cuando miré para el costado ya tenía a cuatro”, dijo una de las víctimas. “Cagalo a tiros”, se oía decir a otro ladrón mientras sorprendía a las víctimas por la ventana delantera derecha.

Una vez que obligaron a empujones a salir del auto a los tres jóvenes, dos de ellos ingresaron al rodado con la intención de robarlo. En medio del forcejeo arrebataron un celular y una mochila, mientras que al conductor también le pegaron un golpe en la cabeza y en la espalda antes de huir corriendo hacia un barrio cercano.

Ramiro dijo que el supuesto vendedor parecía “no tener más de 15 años de edad”. Tras lo ocurrido, el automovilista admitió que “duda de todos”. También criticó a la Policía por la demora en recibir la denuncia, ya que lo tuvieron esperando dos horas. “Es una sensación horrible”, dijo.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano