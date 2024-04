Conurbano, tierra de nadie. Arrastraron por el asfalto a una mujer que quiso resistir el robo de su auto

Escuchar

Dos amigas fueron víctimas de un violento asalto cuando circulaban en un auto por Wilde, partido de Avellaneda, y fueron abordadas por delincuentes que le quitaron el vehículo y arrastraron por el asfalto hasta que se llevaron el rodado.

El hecho ocurrió el lunes a la noche en la esquina de Sadi Carnot y Zeballos cuando las dos mujeres iban a bordo de un auto Peugeot y delante circulaban cuatro delincuentes en un Chevrolet que frenó de golpe y les bloqueó el paso.

En ese momento, los dos delincuentes que iban en la parte trasera del vehículo se bajaron y se abalanzaron sobre el Peugeot que logró frenar antes de chocar al Chevrolet. El primero de los delincuentes amenazó a la conductora del auto y le abrió la puerta para que bajara, pero ella se resistió.

En tanto, el otro ladrón fue a la puerta del acompañante, la abrió e hizo bajar a la amiga de la conductora que se trenzó en lucha con el delincuente que comenzó a tironearla mientras la mujer intentaba seguir circulando.

Tras unos segundos de forcejeo, el delincuente logra bajar a la mujer a la que arrastra por el asfalto antes de subirse e intentar llevarse el auto que acababan de robar. Sin embargo, la mujer se levantó y fue hacia el delincuente y, a través de la ventanilla baja, quiso evitar el robo, pero fue imposible.

“¡Dejame la nena!”, el ruego de un padre

Hace solo una semana, otro caso de inseguridad y robo en Wilde también fue noticia porque lo captaron las cámaras de seguridad de una casa. La secuencia dura menos de un minuto, pero conmovió. Lo que fue una tarde de juegos en la casa de una amiguita, terminó con llanto de una niña y gritos desesperados de su padre, a quien le robaron el auto a punta de pistola y a plena luz del día.

La cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de una familia, situada en Rondeau al 700 en Wilde, registró los 40 segundos que duró el robo del que fueron víctimas un joven padre, de 31 años, y su pequeña hija en la puerta de la casa de una compañerita de colegio.

El reloj marcaba las 16.32 de ayer cuando padre e hija eran despedidos por la dueña de casa. “Lo que han jugado hoy”, se escucha que le dice la mujer al padre de la niña, quien responde: “Gracias Ana”.

Mientras la mujer cerraba la reja e ingresaba el perro dentro de la casa, aparecen en escena dos jóvenes. Uno se acerca hasta la reja, mientras que el otro toma por el cuello al padre y le apunta a la cabeza con un arma. A su lado, la pequeña observa atónita la situación y luego sale corriendo hacia la casa donde está la madre de su amiguita que cerró la reja y levantó las manos.

“Dame la nena. Dejame la nena. Dame la nena”, repite en voz alta y angustiado el padre de la pequeña que se lleva la mano a la boca y mira a la distancia cómo los dos delincuentes tienen a su padre.

En el momento que la pequeña empieza a sollozar, el padre le dice: “Ori, tranquila. Ori, no pasa nada. Ori, no pasa nada. Ori, no pasa nada, mi amor”.

En ese momento, la dueña de casa, abre la reja para que ingrese la niña y sale unos pasos a la vereda a pedir por la liberación del hombre que les suplica a los ladrones: “Dejame la mochila de la nena, por favor. Dame, por favor, la mochila de la nena”.

Los ladrones acceden al pedido y el hombre camina lento hacia la reja, cierra con llave y entra corriendo antes de que los delincuentes puedan huir en el auto, marca Honda, modelo HRV, color blanco que acaban de robar.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano