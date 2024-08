Córdoba: más de 30 adolescentes fueron detenidos por insultar y escupir en un shopping

Escuchar

Un curioso hecho tuvo lugar este domingo en el shopping Nuevocentro, ubicado en el barrio Alto Alberdi de la provincia de Córdoba, cuando un grupo de más de 30 adolescentes fue arrestado por “provocar disturbios”, insultar y escupir a las personas que paseaban por el patio de comidas del lugar.

La policía de Córdoba detuvo a los 34 jóvenes, con edades que iban desde los 13 hasta los 17 años, y horas después la la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ordenó que sean entregados a sus padres o adultos responsables.

Según contó el medio local La Voz, el comisario Inspector Marcos Guevara explicó que los menores no discutían entre sí, si no que molestaban a otras personas. “Los chicos no entraron todos juntos, sino que aparentemente se autoconvocaron para provocar estos disturbios por las redes sociales. En definitiva, son niños”, consideró.

Los efectivos policiales arribaron al establecimiento ubicado sobre la avenida Duarte Quirós al 1400 luego del llamado del personal de seguridad privado, y se encontraron con un descontrol total. En las imágenes de las cámaras de seguridad del sector que compartió la Policía de Córdoba se puede ver el momento en que los efectivos ingresan y comienzan a llevarse detenidos a los jóvenes.

Según expresó el mismo medio local, los detenidos no se conocían todos entre sí y eran de diferentes barrios de la ciudad, como Villa Unión, Villa La Tela, Villa Martínez y San Roque.ence.

